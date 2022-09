Zwischen Tinder, Blind Dates und Singleevents: Eine neue Datingshow auf discovery+ soll den drei Realitystars Filip Pavlović, Janine Pink und Eva Benetatou in Liebesdingen auf die Sprünge helfen. Ist eines der 50 Dates ein Treffer?

Aller guten Dinge sind 50! Die prominenten Singles Filip Pavlović, seines Zeichens Dschungelkönig 2022, die ehemalige Siegerin von "Promi Big Brother", Janine Pink, und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou wagen ein neues Abenteuer, um die vermeintlich wahre Liebe im TV zu finden.

"Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück" (ab 22. September, donnerstags, 12 Uhr, exklusiv auf discovery+) stellt die Datingmöglichkeiten der heutigen Zeit auf den Prüfstand: Die Liebessuchenden wischen sich durch sämtliche Singlebörsen auf der Suche nach ihrem Traummatch.

Der 28-jährige Pavlović, "Bachelorette"-Dritter der fünften Staffel, wird hierbei gleichsam vom Realityshow- zum Date-Hopper. Egal ob es eine Rikscha-Fahrt, eine Pediküre oder ein Poledance-Probekurs ist, der Single ist offen für alles! "Ich brauche keine Frau, die immer perfekt aussehen will", betont er. Er lege Wert auf das Gesamtpaket - und kleine Füße!

"Ready Steady Love": Janine Pink sucht einen "richtigen Mann"

Noch etliche weitere Singleevents und Blind Dates stehen für die teilnehmenden Promis auf dem Plan. Die drei lassen wenig unversucht. Eine Überraschung jagt die nächste. Dabei sucht Janine Pink nach eigenem Bekunden einfach nur nach einem "richtigen Mann". Die 35-Jährige stellt klar: "Ich mag keine Männer, denen man immer alles aus der Nase ziehen muss." Ob ihr erster Datepartner in dieser Kategorie besteht oder durchfällt? Die Ansprüche scheinen sich jedenfalls in Grenzen zu halten...

Nach einem Jahr Männer-Abstinenz ist die junge Mutter Eva wieder bereit, sich in das nächste - und hoffentlich letzte - Liebesabenteuer zu stürzen. Gleich bei ihrem ersten Date wird die 30-Jährige jedoch auf das Kosewort "Schatz" reduziert und mit zu intimen Details konfrontiert. Schnell weg! Mama Sula mischt sich ein und nimmt von nun an das Liebesleben ihrer Tochter in die Hand.

In insgesamt acht Folgen bleibt die Single-Prominenz am Dating-Ball.