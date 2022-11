Sechs Jahre nach der Veröffentlichung von "Hardwired ... To Self-Destruct" dürfen sich Metal-Fans endlich wieder auf ein neues Album von Metallica freuen. Obendrein gibt's eine Single und eine außergewöhnliche Welttournee.

Gute Nachrichten für Metallica-Fans: Ein neues Album der Kalifornier erscheint im kommenden Jahr - am 14. April 2023! Wie die Band am Montag ankündigte, soll die neue Platte zwölf Tracks umfassen und den Titel "72 Seasons" tragen.

"72 Seasons - 72 Jahreszeiten. Die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird", beschreibt Frontmann James Hetfield das Konzept des Albums in einer Pressemeldung der Plattenfirma Universal Music.

"Richtig spannend daran finde ich, wie sich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Grundüberzeugungen darauf auswirkt, in welchem Licht wir die Welt um uns herum heute wahrnehmen", so Hetfield. "Denn ein Großteil dessen, was wir als Erwachsene erleben, ist entweder eine Wiederholung dessen oder eine Reaktion auf eben diese Kindheitserfahrungen. Gefangene der eigenen Kindheit - oder Befreiung von den Fesseln, die wir tragen."

Welttournee: Vier Konzerte in Deutschland

Einen Vorgeschmack auf das erste Metallica-Album seit 2016 bietet die neue Single "Lux Æterna", die die Band samt des zugehörigen Musikvideos am Montag veröffentlichte. Doch damit nicht genug: Die kommerziell erfolgreichste Metal-Band aller Zeiten lässt es sich anlässlich des neuen Albums natürlich nicht nehmen, ihre Fans mit einer weiteren Ankündigung zu beglücken. Wie ebenfalls Anfang der Woche bekannt wurde, geht Metallica auf eine Welttournee der besonderen Art!

Im Rahmen der "M72 World Tour" werden James Hetfield, Lars Ulrich und Co. in jeder Stadt, in der sie spielen, an je zwei Abenden zu sehen sein - mit "zwei komplett unterschiedlichen Sets sowie unterschiedlichen Bands im Vorprogramm". Auch in Deutschland sind vier Konzerte geplant: am Freitag, 26. Mai 2023, und am Sonntag, 28. Mai 2023, in Hamburg, sowie am Freitag, 24. Mai 2024, und am Sonntag, 26. Mai 2024, in München.