2015 verlor Samantha Fox ihre langjährige Freundin Myra Stratton, im Alter von 60 Jahren war die Managerin verstorben. Drei Jahre nach Strattons Tod fand die Sängerin in Linda Olsen eine neue Liebe, die nun durch eine Heirat gekrönt wurde.

Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, gaben sich die Frauen nach vier Jahren Beziehung in Epping Forest nördlich von London das Jawort und feierten eine große Hochzeit mit Familie und Freunden. Bereits vor zwei Jahren machten in der britischen Presse Gerüchte die Runde, dass das Paar heiraten wolle. Nun haben die beiden den Schritt gewagt - und das Glück ist ihnen anzusehen: Auf den beim britischen Nachrichtenportal veröffentlichten Bildern strahlen Samantha Fox und Linda Olsen um die Wette, in weißen Brautkleidern mit Schleiern, Glitzer und Tüll.

Samantha Fox startete ihre Karriere bei der britischen Tageszeitung "The Sun", wo sie sich als das "Mädchen von Seite 3 oben ohne" präsentierte und als Nacktmodel berühmt wurde. Mitte der 80er-Jahre machte sie auch als Sängerin Karriere, mit ihren Hits "Nothing's Gonna Stop Me Now", "Touch Me (I Want Your Body)" und "Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)" schaffte Fox es in die Top-10 der deutschen Charts.