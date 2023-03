Nein, das ist kein Aprilscherz: Twitter will ab 1. April alle kostenlosen blauen Häkchen-Symbole entfernen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einem Tweet ankündigte, soll das bisherige Verifizierungsprogramm, bei dem unter anderem Personen des öffentlichen Lebens als offiziell markiert wurden, Ende März auslaufen. Stattdessen sollen Einzelpersonen zukünftig bezahlen, um einen blauen Haken zu erhalten. Das Abo-Programm "Twitter Blue" kostet monatlich bis zu acht Euro.

Firmen, Non-Profit-Organisationen oder Behörden werden für das Häkchen ebenfalls zur Kasse gebeten: Das Angebot namens "Twitter Verified Organizations" soll mindestens 950 Euro pro Monat kosten. Darüber hinaus soll jeder angeschlossene Account mit weiteren 50 Euro zu Buche schlagen.

Bereits im vergangenen Herbst hatte der damals frischgebackene Twitter-Boss ohne Ankündigung einen neuen, grauen Verifizierungshaken eingeführt. Ergänzt war das neue Symbol beim Kurznachrichtendienst durch den Vermerk "official". Die Neuerung sollte dazu dienen, verifizierte Accounts von Unternehmen oder Prominenten sichtbar von den Abokunden zu trennen. Das Feature hatte in dieser Form allerdings nicht lange Bestand und wurde schon bald darauf an mehrere Bedingungen geknüpft. So müssen mittlerweile auch Abokunden mehrere Voraussetzungen erfüllen - unter anderem muss der jeweilige Account mindestens 90 Tage alt sein, um einen "Twitter Blue"-Haken erwerben zu können.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…