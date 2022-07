In seinem neuen Format "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" (Start: Montag, 8. August, 21 Uhr, auf SPORT1) will Rudi Brückner wöchentlich je 90 Minuten lang über Fußball diskutieren.

Rudi Brückner kehrt zurück - und zwar mit einer eigenen Sendung auf SPORT1. In seiner neuen Show "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" will der einstige "Doppelpass"-Moderator wöchentlich prominente Gäste begrüßen und mit ihnen über verschiedene Fußballthemen sprechen.