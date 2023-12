Änderungen bei Prime Video: Ab Februar 2024 wird bei der Streamingplattform mehr Werbung angezeigt. Für eine werbefreie Version müssen Nutzerinnen und Nutzer einen Aufpreis bezahlen.

Wer bei Prime Video seinen Feierabend mit "Der Sommer als ich schön wurde" oder "The Boys" ausklingen lassen will, den erwartet 2024 mehr Werbung: Ab dem 5. Februar wird Amazons Streamingangebot in Deutschland mit zusätzlichen Werbeschaltungen versehen. In den USA erfolgt die Neuerung bereits eine Woche vorher, also am 29. Januar. Nutzerinnen und Nutzer können trotzdem auf eine werbefreie Version des Abos zugreifen - müssen aber mehr bezahlen.

Das berichtete das Portal "golem". So müssen Abonnenten einen Aufpreis von 2,99 Euro im Monat bezahlen, wenn sie bei Prime Video keine Werbung sehen wollen. Für Nutzerinnen und Nutzer, die sich für das Jahresabo entschieden haben, kostet Prime Video momentan 89,90 Euro im Jahr - was monatlich einem durchschnittlichen Betrag von 7,49 Euro entspricht.

Monats-Abo von Prime Video steigt um 33 Prozent

Mit dem Aufpreis von 2,99 Euro im Monat steigen die Kosten für diese Gruppe um knapp 40 Prozent. Die Jahreskosten für Prime-Video erhöhen sich rechnerisch auf 125,78 Euro. Weiter heißt es im Beitrag von "golem", dass es sowohl in den USA als auch in Deutschland keinen jährliche Zahlungsrhythmus für die werbefreie Version geben wird.

Vor dem 5. Februar 2024 kann diese Option gewählt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer des Streamingangebots wurden noch nicht über diese Veränderungen informiert. Wer sich für das Monats-Abo von Prime Video entschieden hat - und somit 8,99 Euro im Monat bezahlt - muss für das werbefreie Abo 33 Prozent mehr bezahlen, also 11,98 Euro.