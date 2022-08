Wer schon immer mal einen Blick in die Wohnungen junger Familien werfen wollte, kommt nun bei RTLZWEI auf seine Kosten: Das neue Format "Babyalarm - Eltern am Limit" zeigt, was passiert, wenn frischgebackene Eltern mit ihrem Neugeborenen nach Hause kehren.

RTLZWEI wagt ein ungewöhnliches Experiment: Insgesamt acht Elternpaare haben sich dazu bereit erklärt, sich Tag und Nacht mit der Kamera begleiten zu lassen - und zwar direkt nach der Geburt ihres Kindes. Wie es in einer Meldung des Senders heißt, soll "Babyalarm - Eltern am Limit" ab Mittwoch, 21. September, 22.15 Uhr, "unterhaltsame, aber auch überraschende Einblicke in die sonst sehr privaten Erlebnisse von frischgebackenen Eltern" bieten.

24 Stunden am Tag ließen sich Paare wie Vanessa und Pascal oder Flora und David filmen. Mittels "Night-Cams im Schlaf- und Kinderzimmer" will die "Babyalarm"-Reihe nicht nur den Tagesablauf der jungen Familien zeigen, sondern auch die Nächte mit einem Neugeborenen dokumentieren. "In diesem Format setzen die Eltern sich mit ihren eigenen Erwartungen an die Eltern- und Partnerschaft auseinander - mit zum Teil erstaunlichen Erkenntnissen über sich selbst, das Leben und die Liebe", kündigt RTLZWEI an.

Die Doku-Serie, die insgesamt vier Folgen umfasst, will die Herausforderungen nach der Geburt realistisch abbilden und dabei auch zeigen, wie sich Paare verändern, "wenn Kinder den Raum einnehmen, der zuvor für den Partner reserviert war". Zudem stehen finanzielle Fragen und Eifersüchteleien älterer Geschwister im Fokus der Sendung.