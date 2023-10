Wenn sich ab heute Mittag die Skifahrerinnen den steilen Hang des Rettenbach-Gletschers herunterstürzen, startet auch die Wintersport-Saison in ARD und ZDF: Die Fans dürfen sich nicht nur auf packende Wettkämpfe auf Schnee und Eis freuen, sondern auch auf neue Moderatorinnen.

Im Zweifel auf Kunstschnee: Die nach wie vor recht milden Temperaturen kündigen die nahende Wintersport-Saison bislang nicht an, die Öffentlichen-Rechtlichen schon. Bereits an diesem Wochenende startet der alpine Ski-Weltcup im österreichischen Sölden und das ZDF überträgt live. Zum traditionellen Auftakt steht der Riesenslalom an, hier kämpfen die Skifahrerinnen (Samstag, 28. Oktober, ab 12.45 Uhr) und Skifahrer (Sonntag, 29. Oktober, ab 12.45 Uhr) unmittelbar sowie im Hinblick auf die komplette Saison um einen gelungenen Start. Die deutsche Hoffnungen liegen unter anderem auf Emma Aicher, bei den Herren haben Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger nur Außenseiterchancen.

Insgesamt plant das ZDF mit 39 Sendetagen rund um den Wintersport. Aus dem Studio melden sich abwechselnd Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein und Katja Streso. Abseits der Hindernis-Piste bedeutet der Saison-Start für Moderatorin Amelie Stiefvatter eine Premiere. Nach eigener Aussage erfüllt sich die Sportjournalistin, die gemeinsam mit Experte Marco Büchel und den Kommentatoren Julius Hilfenhaus und Michael Pfeffer durch die Skirennen führen wird, einen "Kindheitstraum". "Meine Mutter war Tirolerin, wir sind mit dem Skifahren aufgewachsen", wird Stiefvatter zitiert.

Auch beim Skispringen setzt das ZDF auf eine neue Moderatorin: Lena Kesting, Stiefvatters Vorgängerin beim Ski alpin. "Das Skifahren kennt man als Hobby-Sportler und kann vieles nachempfinden", sagt sie. Doch für den spektakulären Sprung von der Schanze gilt dies natürlich nicht. Die Moderatorin erklärt, sie müsse sich "dieser Sportart anders nähern" und habe sich daher einige Springen aus den vergangenen Saisons nochmal angesehen. Komplettes Neuland ist das Skispringen für Kesting, die gemeinsam mit Severin Freund die Springen analysieren wird, allerdings nicht. Bei der Nordischen Kombination konnte sie bereits Erfahrungen an der Schanze sammeln.

Ende November geht es so richtig los

Bis zum ersten umfangreicheren Wintersport-Wochenende im TV müssen sich Sportfans jedoch noch etwas gedulden - bis zum Samstag, 25. November. Bereits um 10 Uhr startet dann die "Sportschau" im Ersten mit dem Langlauf-Weltcup der Frauen live aus dem finnischen Kuusamo. Als Reporter im Einsatz sind Jens Jörg Rieck, Torsten Püschel, Jan Wiecken, Wilfried Hark, Christian Dexne und Tom Bartels. Am anschließenden Sonntag beginnt die Übertragung bereits um 9 Uhr, unter anderem mit dem Biathlon-Einzel der Herren und Damen aus Östersund.

Was ist drin für Deutschlands Biathletinnen und Biathleten? Nach dem Karriereende der letztjährigen Weltcup-Vierten Denise Herrmann-Wick scheint das deutsche Damen-Team von der Weltspitze ein gutes Stück entfernt zu sein. Bei den Männern wurde Benedikt Doll in der zurückliegenden Saison ebenfalls Vierter in der Gesamtwertung - er hängt noch ein Jahr dran und soll das Team anführen. Im Laufe des Tages folgen unter anderem das Kombinationsspringen der Männer, der Freestyle-Weltcup aus Stubai, Skispringen und Langlauf.

Von Mittwoch, 29. November, bis Sonntag, 3. Dezember, übernimmt dann das ZDF die Wintersport-Berichterstattung. Bis zum ersten Advent zeigt das "sportstudio" Wettkämpfe im Biathlon, Ski alpin, Skispringen, Nordischer Kombination, Ski-Langlauf, Eisschnelllaufen und Snowboard.

Die Biathlon-WM läuft im ZDF

Ein Blick voraus: Zu den Höhepunkten gehört auch in diesem Jahr wieder die Vierschanzentournee, die Springen teilen sich ARD und ZDF traditionell auf - so auch in dieser Saison. Im Ersten werden der Auftakt in Oberstdorf sowie das Finale aus Bischofshofen gezeigt, das zweite und dritte Springen in Garmisch-Partenkirchen respektive Innsbruck werden im ZDF zu sehen sein.

Weitere Höhepunkte der Wintersportsaison sind die Skiflug-WM in Österreich Ende Januar, die Rennrodel-WM (26. bis 28. Januar 2024) in Altenberg sowie die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften (19. Februar bis 3. März 2024) in Winterberg, Dazu kommt die Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto von 7. bis 18. Februar.