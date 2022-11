"Top Gun: Maverick", "Der Gesang der Flusskrebse" und "Voyagers": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Bei einer Belastung von 3g beginnt sich das Gesicht zu verformen, bei 4g wird vielen schwarz vor Augen, spätestens bei 5g (so viel muss ein Formel-1-Fahrer in Highspeed-Kurven aushalten) verlieren die meisten normalen Menschen das Bewusstsein. Falls irgendjemand noch einen Beweis dafür gebraucht hätte, dass Tom Cruise kein normaler Mensch ist, sondern ein echt krasser Typ: Bei den Flugszenen zu "Top Gun: Maverick", die er alle selbst drehte, steigt die Belastung bis auf 7g. Ein bemerkenswertes, im positiven Sinne aus der Zeit gefallenes Flieger-Spektakel, das außer dem prominenten Hauptdarsteller noch einiges mehr zu bieten hat. Nun erscheint "Top Gun: Maverick", der mit weltweiten Einnahmen von 1,48 Millionen US-Dollar zum finanziell erfolgreichste Tom-Cruise-Film wurde, ebenso wie die Bestseller-Verfilmung "Der Gesang der Flusskrebse" und der Sci-Fi-Thriller "Voyagers" auf DVD und Blu-ray.

"Top Gun: Maverick" (VÖ: 3. November)

Keine digitalen Tricks, keine Stunt-Doubles, alles echt - so und nicht anders wollten sie es haben. Das Drehbuch musste vom Pentagon abgesegnet werden, damit man Zugang zu echtem Navy-Material erhält. Bis zur kleinsten Statistenrolle wurde penibel darauf geachtet, dass die Darsteller den realen Militär-Standards entsprechen. Nur bei Tom Cruise, mit 59 Jahren eigentlich längst raus aus dem Kampfjet-Alter, hat man kleine Ausnahmen gemacht. Den Erste-Reihe-Draufgänger aus dem 36 Jahre alten Original-Film gibt er in "Top Gun: Maverick" aber nicht mehr.

Nach 30 Jahren im Dienst ist Captain Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) inzwischen Ausbilder, er soll eine neue Generation von "Top Gun"-Kadetten fit machen für einen "Spezialeinsatz", von dem die Sicherheit der USA und der Weltfrieden abhängen könnten. Der Gegner: eine nicht näher benannte feindliche Nation, die irgendwo in den Bergen Uran anreichert. Einer der jungen Piloten ist Lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), der Sohn von Mavericks verstorbenem besten Freund Nick "Goose" Bradshaw. "Top Gun"-Fans dürfen sich auf zahlreiche Referenzen aus dem ersten Film, auf atemberaubende Flieger-Action sowie weitere bekannte Gesichter freuen.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2022, Regie: Joseph Kosinski, Laufzeit: 125 Minuten

"Der Gesang der Flusskrebse" (VÖ: 3. November)

Bei Naturfreunden genießt das Marschland in North Carolina und Virginia einen enorm hohen Stellenwert. Aber hier leben will fast niemand. Bis heute kursieren viele Geschichten von bösen Geistern im Sumpf. Genau hier siedelte die US-Autorin und Zoologin Delia Owens ihren Roman "Der Gesang der Flusskrebse" an, der 2019 das meistverkaufte Buch in den USA war. Olivia Newman hat die Geschichte verfilmt. Die Protagonistin dieser Geschichte heißt Kya (Daisy Edgar-Jones). Als kleines Mädchen wurde sie von ihren Eltern im Marsch zurückgelassen, in den Folgejahren schlug sie sich in dieser lebensfeindlichen Umgebung am Rande der Zivilisation alleine durch. Als sie eines Tages Kontakt zu zwei jungen Männern aus Barkley Cove herstellt, tut sich für Kya eine ganz neue Welt auf. Eine erste zarte Liebesbeziehung bahnt sich an. Dann aber findet man einen der beiden Männer tot im Sumpf, und Kya, die vermeintliche Wilde aus dem Marsch, wird schnell zur Hauptverdächtigen. Sie muss flüchten, zurück in den Sumpf.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2022, Regie: Olivia Newman, Laufzeit: 120 Minuten

"Voyagers" (VÖ: 3. November)

"Voyagers" entführt in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der die stetige globale Erwärmung sowie Krankheiten unseren Planeten in absehbarer Zeit unbewohnbar machen werden. Die Reise zu einem neuen Heimatplaneten dauert 86 Jahre. Für eine Besiedlungsexpedition werden deshalb im Labor 30 Kinder herangezüchtet. Ihr von der Außenwelt komplett abgeschottetes Aufwachsen überwacht der Wissenschaftler Richard Alling (Colin Farrell). Doch der strikt durchkomponierte Ablauf gerät aus dem Gleichgewicht, als einer der gezüchteten Menschen, Christopher (Tye Sheridan), Erschütterndes herausfindet: Das blaue Getränk, das die Mannschaft jeden Tag zu sich nehmen muss, macht die Crewmitglieder gefügig. Die Entscheidung einiger Anwesender (unter anderem gespielt von Johnny Depps Tochter Lily-Rose Depp), fortan auf den Saft zu verzichten, lässt schon bald Aggressionen hervorbrechen. Wer hier an William Goldings Roman "Herr der Fliegen" denken muss, liegt nicht verkehrt. Einige Handlungselemente und Teile der Figurenkonstellation übernimmt der Film beinahe eins zu eins aus Goldings Buch.

Preis DVD: circa elf Euro

US, 2021, Regie: Neil Burger, Laufzeit: 104 Minuten