Nach zwei Jahren ist Schluss: Vildan Cirpan verabschiedet sich von GZSZ. Am 7. April ist sie ein letztes Mal im RTL-Dauerbrenner zu sehen.

Die Zeichen bei GZSZ stehen auf Abschied: Schauspielerin Vildan Cirpan kehrt der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Rücken. Nach zwei Jahren verabschiedet sie sich am Donnerstag, 7. April, von den Fans des TV-Dauerbrenners.

Seit März 2020 hatte Cirpan die Ärztin Nazan verkörpert, die im Jeremias-Krankenhaus arbeitete. Nun hängt die 31-Jährige den Arztkittel in die Garderobe. Gegenüber "RTL.de" sagte die Schauspielerin: "Die Entwicklung der Rolle Nazan war eine schöne Herausforderung, der ich mich gerne angenommen habe." Jetzt wolle sie sich Zeit für sich nehmen und auf Reisen gehen: "Ich blicke diesem Jahr ganz offen entgegen und freue mich auf neue, spannende Projekte."

Anfeindungen wegen Kopftuch

Kurz nach ihrem GZSZ-Debüt 2020 stand Cirpan im Mittelpunkt von Anfeindungen im Netz, weil sie in ihrer Rolle als Ärztin Kopftuch trug. In einem RTL-Interview gestand die Schauspielerin damals, "dass mir persönlich erst jetzt bewusst wird, welcher Herausforderung Frauen mit Kopftüchern in ihrem Alltag begegnen müssen. Wenn Frauen freiwillig das Kopftuch tragen, verstehe ich die Aufregung um ein Stück Stoff nicht!" Sie stehe da drüber, versicherte sie, andererseits finde sie es bedauerlich, wie viel Zeit sich Leute nehmen, um Hass und Negativität zu verbreiten.

Nun verabschiedet sich Cirpan von der Langzeit-Vorabendserie. In Folge 7.486 entschließt sich Nazan mit Kian (Nassim Avat) unterzutauchen und den Kolle-Kiez endgültig hinter sich zu lassen. RTL zeigt die neue GZSZ-Folge am Donnerstag, 7. April, um 19.40 Uhr.