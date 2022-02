Zunächst schien das Date zwischen Michelle und Pascal eine haarige Angelegenheit zu werden. Doch dann funkte es bei "First Dates Hotel" gewaltig. Kein Happy End gab es hingegen nach dem Eifersuchtsdrama aus Folge eins.

Schon eineinhalb Stunden hatten Michelle und Pascal in der jüngsten Folge von "First Dates Hotel" gemeinsam gelacht, gegessen und geredet. Sogar mit einer selbst gebastelten Alu-Rose hatte der 30-Jährige seine Datepartnerin überrascht - bis die ein "absolutes No-Go" an Pascal auf den Tisch brachte: seine langen Haare. Pascal reagierte allerdings mit Humor und bestellte bei Gastgeber Roland Trettl scherzhaft einen Rasierer. Am Ende war die Frisur des Tätowierers allerdings das einzige Haar in der Suppe.

Obwohl die Sozialarbeiterin anfangs mega-nervös war ("Ich schwitze, ich weiß nicht wohin, es ist die Hölle!"), nahm das Gespräch sehr schnell einen entspannten Verlauf. Pascal war sofort hin und weg von seiner Datepartnerin. "Ihr könnt auch zusperren jetzt! Machen wir ganz privat hier", forderte er scherzhaft vom Hotelpersonal. Selbst als Michelles Abneigung gegenüber Fußball ("Diese asoziale Grölerei im Stadion war mir immer zuwider") aufkam, blieb Hobbykicker Pascal cool.

Am Ende des kurzweiligen Abendessens bilanzierte er sichtlich zufrieden: "Am besten ohne Zwischenstopp weiter!" Weil auch Michelle zustimmte, ging es für die beiden tags darauf zum zweiten Date. In einer Künstlerwerkstatt schnitzten sie gemeinsam Holzherzchen und führten tiefsinnige Gespräche über eine mögliche Beziehung. In der Tat sind Pascal und Michelle mittlerweile ein Paar - und das Beste für die Dame: Der 30-Jährige hat sich seine Haare abgeschnitten.

Von wegen Schicksal: Vermeintliches Traumpaar geht getrennte Wege

Romantisch ging es auch für Celina und Morena weiter. Zur Erinnerung: Die beiden hatten sich in Folge eins am Hotelpool schöne Augen gemacht. Als dann auch Celinas eigentliches, männliches Date aus dem Weg geräumt war, hatte Morena freie Bahn. Gemeinsam genossen sie ein actionreiches Date auf dem Wasser, bei dem sich das Damenduo auch körperlich näherkam. Beim romantischen Picknick an der kroatischen Felsenküste schwärmte Celina: "Ich denke, dass uns das Schicksal zusammengebracht hat."

Selbst Roland Trettl war so gerührt, dass er Celina und Morena kurzum eine weitere Nacht in der schmucken Hotelvilla samt eigenem Pool spendierte. "So schnell so innig zu werden, ist aufregend", flirtete selbst die eigentlich zurückhaltende Celina. Mehr als ein Urlaubstechtelmechtel war dann aber doch nicht drin. Ihre Welten seien zu unterschiedlich und die Interessen zu weit auseinander für eine Beziehung, ließen die zwei Damen in einer Videobotschaft im Anschluss an ihre Zeit in Kroatien verlauten.

"Ich hab' auf jeden Fall gesagt, dass ich knutschen möchte"

Eine zweite Chance bekam derweil der Kölner Nelson, nachdem sein Date mit der 34-jährigen Alex in Folge eins nicht so gut gelaufen war. Trettl stellte ihm die 36-jährige Jessica ("Ich bin absolut in Flirtlaune") an die Seite. Und es schien auf Anhieb deutlich besser zu laufen als im ersten Anlauf. Während er sofort wusste, dass sie "mein Typ Frau" sei, überzeugten Jessica seine blauen Augen. Zwar störte sie sich etwas daran, dass der 32-Jährige viel über sich sprach, einem zweiten Date stimmte sie aber trotzdem zu.

Dort könnte es zum ersten Kuss der noch jungen "First Dates Hotel"-Staffel kommen. Schließlich kündigte Jessica beim gemeinsamen Abendausklang der beiden im Himmelbett am Pool an: "Ich hab' auf jeden Fall gesagt, dass ich knutschen möchte." Neckisch schob sie in Richtung Nelson hinterher: "Traust du dich das?" Der war ob der forschen Art seiner Datepartnerin überrumpelt und erklärte: "Ich bin nicht die heilige Maria. Aber wenn man was aufbauen will, finde ich, dass beim ersten Mal nichts passieren soll." Doch Jessica ließ nicht locker: "Dann morgen?" Kuss oder nicht - diese Frage beantwortet erst Folge drei der VOX-Datingshow.