Mit der kürzlich neu veröffentlichten Version des Albums "1989" feiert Taylor Swift große Erfolge. Vor allem die Single "Is It Over Now (Taylor's Version)" schlägt ein und klettert an die Spitze der "Billboard Hot 100"-Single-Charts. Dort ist es bei weitem nicht das einzige Lied des Superstars.

Taylor Swift reitet weiter auf der Erfolgswelle und übertrifft sich dabei immer wieder selbst: In nur einer Woche avancierte "1989 (Taylor's Version)" mit über 1,6 Millionen verkauften Einheiten in den USA zum meistverkauften Album 2023. Mit ihrem dritten Nr. 1-Hit dieses Jahr, "Is It Over Now?" (Taylor's Version)", beansprucht die US-amerikanische Popsängerin nun stolze acht der Top-10-Plätze der "Billboard Hot 100"-Single-Charts für sich, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Die Single "Is It Over Now (Taylor's Version)" wurde bereits für das ursprügnglich 2014 veröffentlichte Album "1989" geschrieben. Das Lied führt die "Hot 100" in seiner ersten Woche mit 32 Millionen Streams und 5.000 Verkäufen an. Laut "Luminate" wurde die Single im Radio ganze 4,7 Millionen Mal abgespielt.

Die Singles, die aktuell Platz zwei und drei des Rankings belegen, stammen ebenfalls aus dem wiederveröffentlichten Album. Mit rund 27 Millionen Streams kommen auch die Songs "Now That We Don't Talk" und "Slut!" fantastisch bei den Hörerinnen und Hörern an. Swift ist darüber hinaus auf den Plätzen fünf, sieben, neun und zehn mit "Say Don't Go", "Bad Blood", "Style" und "Suburban Legends" vertreten.

Womit Taylor Swift die Bestenlisten dominiert

Zuvor führte Taylor Swifts Song "Cruel Summer" das Ranking an - und das, obwohl er bereits vor vier Jahren veröffentlicht worden war. Diese Woche steht er auf Platz sechs. Ein Erfolgserlebnis jagt das nächste: Nach einem gelungenen Kinostart von "Taylor Swift: The Eras Tour" und der Wiederveröffentlichung ihres Albums "Speak Now" führt die Künstlerin nun diese Woche die "Billboard 200" mit 1,653 Millionen Albumeinheiten der Neuauflage von "1989" an. Damit übertrifft sie ihre eigene Bestmarke von 1,578 Millionen für "Midnights".