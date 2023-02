Es wird ernst für den FC Bayern: In der Champions League wartet im Achtelfinale mit Paris St. Germain ein harter Brocken. Hier erfahren Sie, wo sie den Fußballkracher live verfolgen können.

Nach zehn Meisterschaften in Folge liegt der Fokus des FC Bayern München mehr denn je auf einem Erfolg in der Champions League. Doch der Auftakt nach der Winterpause geriet holprig: Drei sieglose Spiele in der Bundesliga nacheinander ließen den Motor der Münchner beträchtlich stottern. Nun wartet im Achtelfinale der Königsklasse ausgerechnet Paris St. Germain, die starbesetzte Mannschaft aus der französischen Hauptstadt.

Bei diesem Anbieter sehen Sie Bayern gegen PSG

Fußballfans, die den Kracher live verfolgen wollen, bleibt keine Alternative, außer auf ein kostenpflichtiges Streaming-Abo zurückzugreifen. Das Achtelfinalhinspiel am Dienstag, 14. Februar, läuft ab 21 Uhr exklusiv bei Prime Video. Live aus dem Pariser Prinzenpark meldet sich Kommentator Jonas Friedrich gemeinsam mit Co-Kommentator Benedikt Höwedes. Moderator Sebastian Hellmann führt mit einem Team von Experten durch die Rahmenberichterstattung.

Das Free-TV-Publikum geht dagegen weitgehend leer aus. Übertragungsrechte an Live-Spielen der Champions League besitzen ARD und ZDF nicht. Einzig die Highlights aller Spiele laufen im Rahmen der "sportstudio"-Sendung am Mittwoch, 15. Februar, ab 23 Uhr im ZDF. Dann gibt es auch die Höhepunkte der anderen Partien mit deutscher Beteiligung zu sehen, etwa vom Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem FC Chelsea.

So stehen die Chancen des FC Bayern München

Dürftige Leistungen, Verletzungsprobleme, dazu die Querelen um Manuel Neuer: Der Jahresauftakt des FC Bayern München lief alles andere als nach Maß. Sportlich ließen die Münchner mit drei Unentschieden in der Bundesliga punktemäßig Federn und sorgten für neue Spannung im Meisterschaftskampf.

Neben der sportlichen Durststrecke krachte es gewaltig hinter den Kulissen. Erst brachte die schwere Verletzung von Manuel Neuer, der sich bei Skifahren das Bein brach, die Kaderplanung durcheinander. Dann beendete der FC Bayern München die Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem engen Vertrauten und jahrelangen Wegbegleiter Neuers. Auf die Entlassung reagierte der 36-Jährige mit harter Kritik in zwei großen Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic". Die dort getätigten Aussagen des Mannschaftskapitäns verurteilten wiederum die Bayern-Verantwortlichen Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić scharf.

Immerhin sorgte ein Last-Minute-Einkauf für gute Laune bei Bayern-Fans. Kurz vor Transferschluss machte der Münchner Klub die Leihe von Außenverteidiger João Cancelo von Manchester City perfekt. Der spielstarke Linienläufer könnte zu einem entscheidenden Puzzleteil in den Partien gegen Paris St. Germain werden und fügte sich mit zwei Torvorlagen in seinen ersten beiden Pflichtspielen auch gut ins Teamgefüge des FCB ein.

So steht es um die Form von Paris St. Germain

Paris St. Germain führt in der französischen Ligue 1 zwar die Tabelle mit komfortablen acht Punkten Vorsprung an, die Leistungen in der Liga waren zuletzt aber wechselhaft. 2023 verlor die Elf von Trainer Christophe Galtier bereits gegen Überraschungsteam RC Lens und gegen Stade Rennes, gegen Stade Reims spielte der Scheich-Klub nur unentschieden. Offensiv fand die eigentlich so treffsichere und spielstarke Besetzung um Neymar und Lionel Messi zuletzt noch nicht richtig zusammen.

Eine weitere Enttäuschung folgte im Achtelfinale des Coupe de France: Gegen Erzrivale Olympique Marseille ging PSG als Verlierer vom Platz. Auch im letzten Ligaspiel gingen die Pariser mit einer B-Elf gegen die AS Monaco als Verlierer vom Platz.

Schmerzhaft wiegt für das Pariser Ensemble zudem der verletzungsbedingte Ausfall von Torjäger Kylian Mbappé. Der pfeilschnelle Angreifer zog sich im Ligaspiel gegen HSC Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Für das Champions-League-Hinspiel gegen den FC Bayern gilt ein Comeback des 24-Jährigen als ausgeschlossen. Dazu wackelt auch der Einsatz des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi.