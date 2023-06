Vor kurzem kaufte Sängerin Adele das Haus von Hollywood-Star Sylvester Stallone. Doch wie der Schauspieler bei einem Interview mit "Wall Street Journal" verriet, stellte sie dabei eine besondere Bedingung auf.

Spätestens seit seiner Rolle Rocky Balboa in der "Rocky"-Reihe ist Sylvester Stallone ein gefeierter Schauspieler und hat Fans auf der ganzen Welt. Doch auch Promis scheinen begeistert von den Filmen über den fiktiven Boxer zu sein - insbesondere Sängerin Adele. Wie der 76-Jährige laut "Deadline" in einem "Wall Street Journal"-Interview preisgab, schien sich das bei einem Hauskauf bemerkbar zu machen.

Kürzlich unterbreitete Adele dem Schauspieler ein Angebot für den Kauf seiner Villa. Dabei soll sie als Bedingung erklärt haben, dass sie die "Rocky"-Statue behält, die am Pool aufgestellt ist. Zwar verriet Stallone im Interview, dass er eigentlich die Statue behalten wollte, doch die "Someone Like You"-Interpretin erklärte ihm: "Das ist ein No Deal. Das würde den ganzen Deal zunichtemachen". Danach fügte er hinzu: "Sie wollte die Statue."

Stallone scheint auf die Bedingung eingegangen zu sein, denn wie er verriet, soll die Sängerin momentan mit den Renovierungsarbeiten der Villa beschäftigt zu sein. "Ich mag, was sie tut, sie macht es wunderschön", zeigte er sich im Interview begeistert. Der Schauspieler verkörperte Rocky Balboa erstmals 1976 in dem Film "Rocky", bei dem John G. Avildsen Regie führte und dessen Drehbuch er selbst schrieb.