Prinz Harry, Elton John und andere britische Prominente klagen gemeinsam gegen den Herausgeber der britischen Zeitungen "Daily Mail" und "Mail on Sunday". Grund dafür ist der mutmaßliche Eingriff in die Privatsphäre der Kläger.

Mit der britischen Boulevardpresse steht Prinz Harry schon lange auf Kriegsfuß. Im vergangenen Jahr erst kritisierte er in einem gemeinsamen Interview mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan, deren negative Darstellung in den Boulevardmedien. Die jüngsten Anschuldigungen gehen jedoch noch weiter: Gemeinsam mit anderen britischen Prominenten, zu denen unter anderem der Musiker Elton John und dessen Ehemann David Furnish sowie die britischen Schauspielerinnen Liz Hurley und Sadie Frost gehören, hat Harry Klage gegen den Verlag der "Mail on Sunday" und der "Daily Mail" eingereicht. Dies berichtet unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Hamlins.

Die Kläger hätten "überzeugende und äußerst verstörende Beweise, dass sie Opfer abscheulicher krimineller Aktivitäten und grober Verletzungen der Privatsphäre geworden sind", heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei. So sollen Journalistinnen und Journalisten unter anderem Privatdetektive engagiert haben, die Abhörgeräte in privaten Autos und Wohnungen installierten. Auch sollen medizinische und finanzielle Informationen über die Kläger auf illegalem Weg erlangt worden sein. Dies sei, laut Einschätzung der Anwälte, aber womöglich "nur die Spitze des Eisbergs". Tatsächlich gäbe es vielleicht noch viel mehr Opfer.

Der beklagte Verlag, Associated Newspapers Limited (ANL), wies die Anschuldigungen als "absurde Verleumdungen" zurück: Sie seien nichts anderes als "ein geplanter und inszenierter Versuch", die "Mail"-Titel in einen alten Abhörskandal hineinzuziehen. Vor mehr als zehn Jahren hatte es in Großbritannien einen massiven Medienskandal wegen der illegalen Informationsbeschaffung und Abhörung von Prominenten und Verbrechensopfern gegeben. Im Zentrum stand die 2011 eingestellte Wochenzeitung "News of the World".