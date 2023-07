Die Fußballwelt staunte nicht schlecht, als die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney den walisischen Verein AFC Wrexham übernahmen. Der Verein gilt als drittältester der Welt und war zuletzt nicht einmal mehr im Profifußball vertreten.

Doch die Übernahme durch die Filmstars brachte frischen Wind in den Traditionsclub. Mit sage und schreibe 110 Punkten stieg das Team am Ende der vergangenen Saison in die vierte Liga auf - und kehrt damit zurück im Profifußball. Mehr noch: Dass ein Team 110 Punkte erreicht, hat es in den ersten fünf englischen Ligen noch nie gegeben.

Die nächste Sensation folgte nun in San Diego: Dort traf das Team im Rahmen der Saisonvorbereitung auf den englischen Fußball-Giganten Manchester United - und siegte 3:1. Manchester lief allerdings mit einer Nachwuchsmannschaft auf. Einen Wermutstropfen gab es außerdem: Manchester-Keeper Nathan Bishop verschätzte sich im Zweikampf mit Wrexham-Stürmer Paul Mullin, kollidierte heftig mit dem Angreifer und verletzte den 28-Jährigen schwer. Mullin erlitt einen Lungenriss und musste mit einer Sauerstoffmaske vom Platz getragen werden.

"Paul Mullins steckt seinen letzten Tropfen Blut in alles, was er tut. Die gesamte Wrexham AFC-Gemeinschaft wünscht ihm eine schnelle Genesung", schrieb Reynolds auf Twitter. Außerdem bedankte er sich bei Manchester United für die Möglichkeit, gegen "eine legendäre Premier-League-Mannschaft" antreten zu dürfen.

Der AFC Wrexham ist auch durch die nach der Übernahme durch Reynolds und McElhenney gedrehte Dokumentar-Serie "Welcome to Wrexham" auf Disney+ bekannt geworden. Mullin entwickelte sich hierbei mit seiner genügsamen Art zu einem Publikumsliebling. Die zweite Staffel ist noch für dieses Jahr angekündigt und wird hierzulande wohl wieder bei Disney+ zu sehen sein.

Paul Mullin puts his last drop of blood into everything he does. The entire @Wrexham_AFC community is pulling for a speedy recovery. pic.twitter.com/CclAD42nFw