Als Regisseur für Werbefilme machte sich Robert Lieberman einen großen Namen und arbeitete ab den 80er-Jahren auch für die Filmindustrie. Nun starb er im Alter von 75 Jahren.

Bereits Anfang Juli verstarb der US-amerikanische Regisseur Robert Lieberman. Das bestätigte nun sein Manager John Bauman gegenüber dem Branchenportal "Deadline". Der Filmemacher soll schon seit einer längeren Zeit mit einer Krebserkrankung zu kämpfen gehabt haben. Er wurde 75 Jahre alt. Bei Instagram widmete ihm sein Sohn, Nick Lieberman, einen bewegenden Beitrag.

"Mein Papa war einer der großen Gläubigen - an seine Familie, an seine Träume, an große Filme, an harte Arbeit", schrieb er unter einer Bilderreihe, "er war unerschütterlich und doch immer verletzlich. Er weinte gerne. Er liebte Geschichten und das Erzählen von Geschichten." Danach fügte er hinzu: "Ich vermisse ihn jetzt schon so sehr."

Vom preisgekürten Werbefilmer zum Hollywoodregisseur

In den 1970er-Jahren machte sich Robert Lieberman einen Namen als Regisseur, zunächst von preisgekürten Werbefilmen. So gewann er 29 Mal den Branchenpreis Clio. In den 1980er-Jahren wechselte er in der Filmbranche und führte unter anderem bei "Feuer am Himmel" (1993) Regie. Zu seinen bekanntesten Werken gehört auch der dritte Teil der Eishockey-Comedyreihe "D3: The Mighty Ducks". Zudem inszenierte er mehrere Folgen für die Fernsehserien "Akte X" und "Dexter".

Lieberman war dreimal verheiratet, aus seinen ersten beiden Ehen gingen jeweils zwei Kinder hervor. Seine dritte Frau Victoria Peters heiratete er 2010.