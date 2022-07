Am Mittwochabend berichtete Moderator Rudi Cerne in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" von dem Verschwinden der Studentin Scarlett Salice. Rund 80 Hinweise gingen seither bei der zuständigen Polizeidienststelle ein.

Anfang September 2020 begab sich die damals 26-jährige Studentin Scarlett Salice aus Paderborn auf eine Wanderung an der deutsch-schweizerischen Grenze. Am 10. September verlor sich auf einem Parkplatz zwischen Todtmoos und Wehr, mitten im Wald, ihre Spur. In die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Vermisst" am Mittwochabend wurde das Verschwinden thematisiert. Mit Erfolg: Rund 80 Hinweise, heißt es in einem Update auf der Facebook-Seite der Sendung, seien seither bei der zuständigen Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen eingegangen.

"Im XY-Studio, aber auch in der zuständigen Polizeidienststelle standen die Telefone während und nach der Sendung nicht still", bilanzierte der Kriminalhauptkommissar Christian Weinhold nach der 90-minütigen Sendung. Gemäß des Update-Videos hätten sich seither "eine Reihe von Zuschauern gemeldet, die glauben, dass sie Scarlett zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, also um den 10. September 2020 gesehen haben." Andere Anruferinnen und Anrufer wollen Scarletts roten Rucksack im Südschwarzwald gesehen haben. Ein Anrufer meint, einen Gegenstand gefunden zu haben, den Scarlett am 10. September gegen 10 Uhr morgens im Edeka-Markt von Todtmoos gekauft hatte. Weitere Hinweise, die in unterschiedliche Richtungen führen, werden derzeit von der Polizei geprüft. Neue Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Waldshut-Tiengen unter der Rufnummer 07741 / 83 160 weiterhin entgegen.