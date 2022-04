Kurt Vile, Interpol und Pop-Hoffnung Alli Neumann, die mit Suzane aus Frankreich die weibliche Lust besingt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Zwei starke Frauen, eine klare Botschaft: Die aufstrebende Pop-Künstlerin Alli Neumann und ihre französische Kollegin Suzane haben sich zusammengetan, um mit einer mehrsprachigen Single für Gleichberechtigung und (weibliche) sexuelle Befreiung zu kämpfen. Der selbstbewusste Titel ihres Duetts: "Clit Is Good". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Indie-Rock-Poet Kurt Vile und Interpol.

Alli Neumann & Suzane - Clit Is Good

Alli Neumann galt in den letzten Jahren als eine der größten deutschen Pop-Hoffnungen und veröffentlichte 2021 mit "Madonna Whore Complex" ein viel beachtetes Debüt. Kollegin Océan Colom alias Suzane, die ihrerseits als kommender französischer Popstar gehandelt wird, ist derweil schon einen Schritt weiter. Sie wurde bereits 2019 beim renommierten Musikpreis Victoire de la Musique als bester neuer Live-Act ausgezeichnet. Zwei junge Frauen, die frischen Wind in ihre heimischen Pop-Szenen bringen - und sich jetzt auf internationaler Ebene zusammentun.

"Clit Is Good", den Titel muss man nicht übersetzen. In einer gemeinsamen Single besingen Suzane und Alli Neumann nicht obszön, aber sehr explizit die weibliche Lust - und zwar, das ist die Botschaft, als etwas völlig Selbstverständliches. Hand in der Jeans? "Die Leute tun noch immer so, als wär' es kriminell / Dabei ist es das Natürlichste der Welt". Suzane erklärt dazu: "Der Song legt den Scheinwerfer auf den dunklen Bereich des weiblichen Körpers - in der Hoffnung, den Schatten ein wenig zu verringern". Ein mutiges Synth-Pop-Statement auf Französisch, Englisch und Deutsch. Die rein französische Version wird auch auf Suzanes nächstem Album zu hören sein.

Kurt Vile - Watch My Moves

Als Kurt Vile 2008 bei The War on Drugs ausstieg, war völlig offen, wohin sein Alleingang führen würde, und durchaus denkbar, dass er irgendwann von der Bildfläche verschwinden würde. Heute, fast 15 Jahre später, ist seine frühere Mitgliedschaft bei The War on Drugs eigentlich nur noch Chronisten-Sache. Kurt Vile ist längst als Kritiker-Liebling im Feuilleton angekommen. Die "New York Times" bezeichnet ihn als "charmantes Rätsel des Indie-Rock", beim "Rolling Stone" nennt man ihn den "langhaarigen Dichterkönig aus Philadelphia". Man kann dieser Tage wieder viel Gutes über ihn lesen, es gibt eine neue Platte - "Watch My Moves".

Man sieht es dem schlaksigen Typen mit dem verschlafenen Blick, dem etwas fahlen Gesicht und dem generell unscheinbaren Auftreten nicht an, aber an Selbstbewusstsein mangelt es Kurt Vile definitiv nicht. "Watch My Moves" - "Schau, was ich kann". Vergleiche mit Springsteen und dem jungen Neil Young sind auch auf Langspieler Nummer acht wieder möglich, aber im Grunde macht Kurt Vile wie immer einfach nur sein Ding. Ein unbedarfter Indie-Rock-Poet, der von seinen Tagträumen erzählt, nerdige Dinge mit seiner Gitarre macht, zwischendurch wie ein Kleinkind auf dem Piano klimpert und sich intuitiv mit der Musik treiben lässt, auch wenn's mal etwas länger dauert. Auf über sieben Minuten kommt die Leadsingle "Like Exploding Stones" - der Mann weiß genau, was er tut.

Interpol - Something Changed

Vier Jahre liegt das letzte Interpol-Album "Marauder" inzwischen zurück, nun wurde der Betrieb endlich wieder hochgefahren. Mit "Toni" präsentierten die New Yorker erst vor einer Woche die Auftakt-Single zu einem neuen Album, mit "Something Changed" wird nun direkt nachgelegt. Man hört leicht verträumten, fein geschliffenen Indie-Rock mit Piano und einem verschlepptem Beat, das surreale Video - mit Sänger Paul Banks als mysteriösem Cop, der ein Liebespaar verfolgt - ist eine Fortsetzung zum "Toni"-Clip. Beide Kurzfilme wurden gedreht von Van Alpert, der zuletzt auch schon mit Post Malone und Machine Gun Kelly arbeitete.

Zwei Songs kennt man nun vom neuen Album, beide sind geprägt von der typischen kunstvollen Interpol-Melancholie. Mit dem neuen Album will Paul Banks, der während dem Schreiben neun Monate lang quasi alleine in Edinburgh festsaß, aber auch in eine ganz andere Richtung gehen: "Ja, ich könnte mich darauf konzentrieren, wie beschissen alles ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit ist, in der es notwendig ist, hoffnungsvoll zu sein." Von der "Leichtigkeit des Lebens" ist in einem Presseschreiben die Rede, man darf gespannt sein. "The Other Side Of Make-Believe", so der Titel des neuen Albums, soll am 15. Juli auf den Markt kommen.