"Hier kommt Kurt", diesen Song hörte man zu Beginn der 90-er an jeder Ecke. Irgendwann kam Frank Zanders "Kurt" dann auch in den Osten. Ein Aufnahmegerät lief mit, damals in Gera, das Tonband verschwand dann jedoch in einer Kiste. Nach 33 Jahren hat Zander das Material nun für ein bemerkenswertes Live-Album wieder heraus gekramt. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Fleetwood-Mac-Ikone Stevie Nicks (diesmal allerdings ohne Fleetwood Mac) und Udo Jürgens.

Frank Zander - Live in Gera 1990

Die großen Glanzleistungen von Frank Zander, sie liegen inzwischen einige Jahre zurück und manche sind heute ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber damals in den frühen 90-ern, da war Zander ganz oben. Da kannte man Hits wie "Hier kommt Kurt" überall im deutschsprachigen Raum. Wohl auch dort, wo der Ur-Berliner mit seiner West-Musik lange nichts verloren hatte. Im Frühjahr 1990, kurz nach dem Mauerfall und wenige Monate vor der endgültigen Wiedervereinigung, tourte Zander erstmals durch die späteren neuen Bundesländer. Ein spannendes Audiodokument aus jener Zeit wird nun erstmals in Albumform veröffentlicht: "Live in Gera 1990".

Die "Live in Gera 1990"-Aufnahmen galten lange als "verschollen", kürzlich wurden sie auf Zanders Dachboden wiederentdeckt. In den berühmten Hansa Studios ließ der inzwischen 81-Jährige die insgesamt acht Lieder neu aufbereiten, die Songauswahl würde so auch gut auf ein Best-of passen: "Oh, Susie", "Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein", natürlich auch "Hier kommt Kurt": Die Plattenfirma Zett Records verspricht ein "authentisches Live-Album" mit Frank Zander und seiner Band in "Höchstform".

Vor allem aber sei "Live in Gera" (auch erhältlich als streng limitierte Sammleredition, 100 Stück) ein "wunderbares musikalisches Zeitdokument und ein kleines Stück deutsche Musikgeschichte". Der große Frank Zander selbst erinnert sich noch lebhaft an jenen denkwürdigen Auftritt in Gera. "Wenn ich an den herzlichen Empfang der Menschen damals denke, bekomme ich heute noch Gänsehaut, es war einfach unbeschreiblich", lässt er sich in einer Begleitnotiz zu "Live in Gera" zitieren.

Stevie Nicks - Complete Studio Albums & Rarities

Stevie Nicks schrieb mit Fleetwood Mac über Jahre Musikgeschichte, viele Menschen werden die Sängerin für immer zuallererst mit ihrer großen Stammband in Verbindung bringen, und das völlig zu Recht. Es gab für Stevie Nicks, inzwischen 75, aber immer auch ein Künstlerleben jenseits von Fleetwood Mac. Und was sie solo produzierte, reicht locker für eine eigene Anthologie. Konkret, in diesem Fall: eine Sammlung mit zehn CDs und weit über acht Stunden Musik.

"Complete Studio Albums & Rarities", unter diesem etwas spröden Titel ist nun ein musikalisch umso schöneres Set erschienen, das Stevie Nicks' gesamte Solokarriere abdeckt. Insgesamt acht Alben sind enthalten, von "Bella Donna" (1981) bis "24 Karat Gold: Songs From The Vault" (2014); ein Großteil der älteren Aufnahmen wurde für die Veröffentlichung digital restauriert. Besonders spannend für Fans und Sammler: die "Rarities"-Scheibe mit insgesamt 23 Non-Album-Tracks. Viele davon sind mit diesem Set zum ersten Mal überhaupt auf CD erhältlich.

Udo Jürgens - Wir werden das Weltall bereisen

Udo Jürgens, der geniale Songschreiber. Der Gentleman des Schlagers, auf den sich alle einigen konnten. Der Erschaffer so unvergesslicher Hits wie "Griechischer Wein" oder "Mit 66 Jahren". Der passionierte Kinderlieder-Komponist? Die Zeitzeugen werden sich bestimmt noch erinnern: Die Arbeit für Kinder und mit Kindern spielte durchaus eine gewichtige Rolle im Leben von Udo Jürgens, vor allem in den 70-ern. Was ist davon heute geblieben, neun Jahre nach seinem Tod? Nicht besonders viel, außer vielleicht das "Tom und Jerry"-Titellied "Vielen Dank für die Blumen" oder Kindergeburtstage, auf denen "Aber bitte mit Sahne" läuft. Eine neue posthume Veröffentlichung rückt Udo Jürgens' Kinderlieder-Kompositionen nun ganz gezielt in den Fokus.

"Vielen Dank für die Blumen" und "Aber bitte mit Sahne" - ansprechende, schmissige Melodien, aber wenn man genauer auf die Texte hört, waren das eigentlich keine Kinderlieder. Ganz anders dagegen: "Wir werden das Weltall bereisen". Anfang der 70-er, noch recht früh in seiner Karriere, setzte sich Udo Jürgens an sein Piano, um Musik für seine Kinder zu schreiben. Sie gaben einer damaligen Platte auch ihren Namen: "Jonny und Jenny".

Gemeinsam mit dem preisgekrönten Kinderbuch-Autor James Krüss ("Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen") kreierte Jürgens damals einen kleinen, aber feinen Kindermusik-Katalog mit Liedern übers Träumen, über Luftballons, über Blumen und übers Weltall. "Wir werden das Weltall" bereisen wurde nun mit einem begleitenden Video neu veröffentlicht, die Single ist zugleich Vorbote eines ganzen Albums mit insgesamt 22 Kinderliedern, das am 15. September digital veröffentlicht wird: "Die Blumen blühn überall gleich".