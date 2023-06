Latinpop-Superstar Rosalía, Christine and the Queens und Apache 207, der sich mit dem Album "Gartenstadt" an seine Jugend zurückerinnert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Apache 207, den Namen kennt man inzwischen auch jenseits der HipHop-Szene. Schließlich ist er es auch, dem Udo Lindenberg einen seiner größten kommerziellen Erfolge zu verdanken hat - was an sich schon ziemlich verrückt ist. Nun präsentiert die neue Nummer eins unter Deutschlands Rappern sein zweites reguläres Studioalbum: "Gartenstadt". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Rosalía und Christine and the Queens.

Apache 207 - Gartenstadt

Apache 207, der neueste Deutschrap-Hype nach Capital Bra, bevor dann übermorgen wieder jemand anders gefeiert wird? So konnte man vielleicht noch vor zwei, drei Jahren denken. Sein "Roller" ist aber immer noch da, übertrumpfte erst vor wenigen Monaten einen uralten Chartrekord von Wham! und "Last Christmas" (über 161 Wochen in den Charts). Derweil ließ Apache 207 zuletzt schon wieder den nächsten Megahit aufsteigen. "Komet", ein gemeinsamer Titel mit Deutschrock-Legende Udo Lindenberg, schwirrt seit Januar ganz oben in den Charts herum und brach auch wieder Rekorde - kein Titel stand in den GfK-Charts häufiger auf der Eins. Das ist alles schon ziemlich irre, und doch, man weiß es ja inzwischen: "Apache bleibt gleich." Das unterstreicht auch sein zweites reguläres Album, "Gartenstadt".

"Apache bleibt gleich", dieses inzwischen fast schon ikonische Songzitat lässt sich in vielerlei Hinsicht auf den Zwei-Meter-Hünen anwenden, der mit seiner langen schwarzen Mähne so überhaupt nicht aussieht wie der typische Deutschrap-Star. Als Typ hat er sich trotz seines enormen Erfolges kaum verändert, auch musikalisch steht er mit "Gartenstadt" weiterhin über den Dingen. Rap, Pop, House und Rock, bissige Kampfansagen und sehnsuchtsvolle Straßenromantik mit vielen weichen Momenten: Bei so einem wilden Mix würden sich viele andere HipHop-Größen künstlerisch den Hals brechen ("Credibility" und so). Der Eindruck, dass sich Apache 207 irgendwo auch nur im Ansatz verheben würde, entsteht aber nie. Vielleicht auch, weil "Gartenstadt" ein Stück weit Heimspiel ist: Die Platte ist dem gleichnamigen Ludwigshafener Stadtteil gewidmet, in dem Volkan Yaman aka Apache 207 aufwuchs.

Rosalía - Tuya

Eine Sängerin aus Barcelona, die zeitgenössischen Pop mit Flamenco-Klängen verbindet: Das klingt, von Deutschland aus betrachtet, erst einmal nicht sonderlich originell oder ungewöhnlich, brachte Rosalía Vila Tobella (als Musikerin schlicht Rosalía) aber schon einigen Ärger ein, über den zuletzt auch die internationale Fachpresse ausgiebig diskutierte. Katalonien ist nicht Andalusien, Barcelona hat nichts mit Flamenco zu tun, viele Kritiker sprechen im Zusammenhang mit Rosalía immer wieder von kultureller Aneignung. Umso mehr, je erfolgreicher sie wird. Was die Skeptiker und Puristen wohl zu ihrer neuen Single "Tuya" sagen? Sie müssten beim Hören und Video-Gucken glatt vom Stuhl kippen.

Dass sie auf irgendwelche vermeintlichen Genre-Grenzen nicht viel gibt, zeigte Rosalía zuletzt wieder eindrucksvoll mit dem Album "Motomani", das unter anderem mit einem Grammy und einem Latin Grammy ausgezeichnet wurde. Stilistisch ist Rosalía auch jetzt wieder ziemlich extrem unterwegs. Auf "Tuya" kombiniert sie ihren ganz eigenen Latin-Pop-Sound mit der Koto, dem Zither-ähnlichen japanischen Nationalinstrument. Im dazugehörigen Video spaziert die Sängerin, deren "Fama" sich längst nicht mehr auf Spanien beschränkt, mit Regenschirm durch Tokio, trinkt Sake und lässt sich Nudelsuppe schmecken. Ganz schön frech, aber irgendwie auch lustig. Rosalía selbst erklärt in einer Begleitnotiz zu ihrem neuen Song: "Das Erforschen ist ein Teil dessen, was ich als Musikerin bin, und im Fall von 'Tuya" koexistieren Inspirationen wie Reggeaton, japanische Instrumente, Flamenco und Gabber-Techno auf derselben Ebene."

Christine and the Queens - Paranoia , Angels, True Love

Héloise Letissier alias Christine and the Queens kann tanzen, ist mit einer enorm charakterstarken Stimme ausgestattet, spielt Klavier und schrieb schon einige Songs, die den Sprung von den Indie-Listen ins Radio schafften. Ein beachtliches Repertoire, mit dem sie aber auch diesmal nicht prahlt. Angeberei war ohnehin nie die Sache des nicht-binären französischen Alternative-Stars aus Nantes. Und doch ist Christine and the Queens auch mit "Paranoia, Angels, True Love" wieder ein Album gelungen, bei dem man kaum mehr weghören mag, sobald die eröffnende "Overture" erst einmal angelaufen ist.

Eine Stunde und 36 Minuten Spielzeit, damit ist diese neue Platte ein ziemliches Mammutwerk. Ein Konzeptalbum, das sich intensiv und hochdramatisch mit mehreren einschneidenden und traumatisierenden Erlebnissen im Leben von Hèloiuse Letissier befasst. Gescheiterte Beziehungen und persönliche Verlusterfahrungen münden in ebenso tiefgründige wie betörende Lieder über, nunja, Paranoia, Engel und wahre, aufrichtige Liebe. Ein paar Lieder sind dabei, die musikalisch herausstechen, etwa die Synthpop-Single "To Be Honest". Nur ein paar Highlights herausfiltern zu wollen (die insgesamt drei Lieder mit Madonna gehören eher nicht dazu), würde diesem wunderbaren Artpop-Album aber nicht gerecht - bei diesen gut eineinhalb Stunden hat es jede Sekunde verdient, dass man aufmerksam zuhört.