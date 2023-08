Cro, Alice Cooper und die schrill-düstere Rap-Newcomerin Ashnikko, die mit "Weedkiller" ihr erstes vollwertiges Album vorlegt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Ein bisschen diabolisch und ziemlich durchgeknallt, aber mit ein paar unwiderstehlichen Melodien im Gepäck: Ashnikko brachte zuletzt viel frischen Wind in die HipHop- und Pop-Szene. Jetzt präsentiert die 27-Jährige ihr offizielles Debütalbum "Weedkiller". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Masken-Rapper Cro und Grusel-Rocker Alice Cooper, der auch mit 75 Jahren immer noch Vollgas gibt.

Ashnikko - Weedkiller

"Mein biolumineszentes Herz glüht. Meine postapokalyptische Feenwelt erwartet euren Besuch. Mir wurden die Flügel ausgerissen, doch ich habe mir aus Weedkiller-Maschinenteilen neue gebaut." Aha. Es wirkt fast, als hätte Ashnikko selbst bereits einiges Weed (englischer Begriff für Marihuana) "gekillt", bevor sie diese Zeilen verfasste. Zur schrill-düsteren und chaotischen Ideenwelt der US-Rapperin passen diese Bilder aber durchaus. Und spannend ist die dazugehörige Veröffentlichung in jedem Fall: Mit "Weedkiller" präsentiert Ashnikko, eine der aufregendsten neuen Figuren der Pop- und HipHop-Szene, ihr erstes reguläres Studioalbum.

Explizite Texte über die Perversionen der modernen Welt, eine Anti-Ästhetik irgendwo zwischen Lady Gaga, Marilyn Manson und Anime-Kunst, ein moderner Mix aus Rap und aggressiven Electro-Beats, zusammengekleistert mit süßlichen Pop-Melodien: Hier hat Ashnikko seit einigen Jahren ihre Nische gefunden. Und viele Fans. Bereits 2020 war sie für einen MTV European Music Award als "Best Push Act" nominiert, seitdem ging es für die 27-jährige US-Amerikanerin, die aber schon lange in London lebt, steil bergauf.

Insgesamt 13 Songs enthält die neue Platte von Ashnikko, es sind wieder ein paar echte "Banger" dabei - der Titelsong "Weedkiller" zum Beispiel, oder auch "Cheerleader", eine musikalische Säureattacke auf den westlich-modernen Schönheitswahn. Sozialkritik in verschiedenster Form findet sich in den meisten Stücken wieder, dazu hat sich Ashton Nicole Casey alias Ashnikko auch noch eine ziemlich abgedrehte Rahmengeschichte für ihr Album ausgedacht. Feen und Maschinen, Krieg, Zerstörung, Rebellion, Rache. "Man hat mich hierher geschickt, um dich zu eliminieren, Weedkiller." Wer wissen möchte, wie das auf der Bühne aussieht: Im November tourt Ashnikko durch Europa, unter anderem spielt sie auch in Berlin und Köln.

Cro - Spacejam

Good Vibes, Leichtigkeit, Freude am Sein, alles ganz gechillt - diese Musik kommt gerade recht im ausklingenden Sommer. Und so schafft es Cro mal wieder in die Playlist. Der Junge aus dem Großraum Stuttgart, der zum King of "Raop" wurde. Der Typ, den seine Mama "Carlo" ruft, der auf der Bühne aber nach wie vor konsequent seine Masken trägt (früher der Panda, heute ein Modell im Daft-Punk-Stil). Ziemlich genau ein Jahr nach seinem letzten Nummer-eins-Album "11:11" hat er eine neue EP mit acht Liedern zusammengestellt: "Spacejam".

Hat Cro gut zehn Jahre nach seinem bahnbrechenden Debüt "Raop" (2012) noch viel zu sagen? Geht so. Zwischen "Easy Going" und Belanglosigkeit war es bei ihm zuletzt öfter mal ein schmaler Grat, auch diesmal finden sich in der Musik wieder Zeilen wie diese: "Ich komm' in deine Stadt mit einem Tourbus / Alle Chicks fallen in love oder Ohnmacht" (aus "Nie weg"). Aber ein bisschen erwachsen geworden ist er im Lauf der Jahre eben doch ("Keiner von uns bleibt immer sechzehn", aus "Long Nights"). Für schwüle Spätsommer-Tage ist das alles schon nicht so verkehrt, weil nicht so fordernd. Und wenn es darum geht, Rap mit Pop und Soul zu einem geschmeidigen Ganzen zu verschmelzen, spielt Cro (zumindest im deutschsprachigen Raum) sowieso immer noch in einer eigenen Liga.

Alice Cooper - Road

"It takes more than a mask to make more than a thrill", singt der große Meister des Schock-Rocks in "I'm Alice". Es brauche also mehr als nur eine Maske, wenn es über den kurzen Gänsehautmoment hinausgehen soll. Er muss es wissen, er darf das sagen. Alice Cooper war immer schon eine Kunstfigur, klar getrennt vom Privatmenschen Vincent Furnier. Aber seine Rock'n'Roll-Geisterbahn-Show begeistert, obwohl eigentlich längst ein alter Hut, bis heute. Vor Kurzem erst feierte Alice Cooper seinen 75. Geburtstag, jetzt gibt es mal wieder neue Musik.

Noch eine Zeile aus "I'm Alice": "I know what you want, and I know what you need". Oh ja, das weiß er. Klassischer Hardrock mit zeitlosen Geschichten von Monstern und "Madness", das wollen die Fans und das kriegen sie auch auf "Road". Ziemlich "oldschool", das alles, aber dabei nicht uncharmant und vor allem: verlässlich. Und damit er nicht doch noch einrostet, hat sich Alice Cooper auch für die neue Platte wieder etwas Besonderes überlegt.

Anders als bei den letzten Studioaufnahmen waren die Musikerinnen und Musiker, mit denen Alice Cooper seit vielen Jahren live auftritt, diesmal auch beim Schreiben der Songs direkt involviert. Und die wissen natürlich auch ganz genau, was dem Publikum (und ihrem Chef) gefällt. "Wenn man eine Band hat, die so fantastisch wie meine ist, sollte man auch mit ihnen angeben", erklärt Alice Cooper, der Mann mit dem Grusel-Make-up. "Und das Album ist meine Art, eben das zu tun."