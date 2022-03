RZA, Alice Merton, Stereophonics und Band of Horses, die wissen, dass es trotz aller Tragödien weitergehen muss: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Bandmitglieder kommen, Bandmitglieder gehen - genauso wie gute und schlechte Zeiten: Mit ihrem neuen Album "Things Are Great" vermitteln die Indie-Rocker von Band of Horses ein willkommenes Gefühl, das mit Blick auf die deprimierende Weltlage etwas Trost spenden könnte. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Wu-Tang-Hirn RZA, Alice Merton und den Stereophonics.

Band of Horses - Things Are Great

In Zeiten politischer Weltkrisen und pandemischer Notlagen irritiert der Albumtitel zunächst: "Things Are Great" nennen Band of Horses ihr sechstes Album. Dass Sänger und Gitarrist Ben Bridwell wirklich alles "großartig" findet, darf man angesichts der zehn neuen Songs allerdings bezweifeln. Eher wirkt es so, als ob der Titel eine Replik auf eine oft gestellte Frage ist, auf die man selten eine ehrliche Antwort bekommt: Und wie geht's so?

Zwischen dem letzten Album der US-Indie-Rocker und "Things Are Great" liegen sechs Jahre, eine erneute Bandumbesetzung und eine Pandemie: Kein Wunder, dass Bridwell erleichtert zu sein scheint, dass es weitergeht. "Things Are Great" wirkt wie ein Befreiungsschlag, rockt geradliniger als sein Vorgänger, verzichtet auf produktionstechnisches Gefrickel und erinnert ein ums andere Mal an den mal träumerischen, mal zupackenden Gitarrenpop von Nada Surf.

Und wenn der Hörer wirklich wissen will, wie es geht, dann antwortet Bridwell ganz offen: "Hey you / What's the matter, you / Can't do all the things that we used to do / And it sucks" heißt es in "In Need Of Repair". Denn natürlich haben die großen und kleinen Dramen des Lebens, die "Hard Times" (so ein weiterer Titel) Spuren hinterlassen. Dennoch vermittelt "Things Are Great" das Gefühl, dass es - trotz aller Dramen und Notlagen - weitergehen kann, weitergehen muss. Ein tröstlicher Gedanke.

RZA - Saturday Afternoon Kung Fu Theater

Als Kind der 70-er-Jahre verbrachte Rap-Veteran RZA in seiner Jugend viel Zeit im Nachmittagskino und sog asiatische Martial-Arts-Filme auf wie ein Schwamm. Ein direkter Draht von der Eastcoast nach Fernost, der eine brennende Leidenschaft entfachte. Bis heute schwärmt der inzwischen 52-jährige für Ästhetik, Kampfkunst und Ideale dieser Werke. Fast 30 Jahre nach "Protect Ya Neck", welches den Mythos seiner Crew Wu-Tang Clan begründete, schlägt sich dieser Einfluss nach wie vor in RZAs Musik nieder.

Dass der New Yorker sein neues Album mit "Saturday Afternoon Kung Fu Theater" betitelt, ist da nur folgerichtig. Bereits während der Pandemie wurden unfertigen Skizzen ausgearbeitet, die im Rahmen der Wu-Tang-Doku "Wu-Tang Clan: Of Mics and Men" entstanden sind. Immer dabei: RZAs Produzent, die Oldschool-Ikone DJ Scratch, zuständig für den sauberen Sound. Die Zusammenarbeit ist auch deswegen so interessant, weil das Gehirn hinter der Marke Wu-Tang - selbst einer der größten HipHop-Produzenten überhaupt - hier nur mit seinen Lyrics in Erscheinung tritt. Und zwar in Form seines Alter Egos Bobby Digital.

Selbst als Filmregisseur ("The Man with the Iron Fists") tätig, hat RZA höchste Ansprüche ans Bewegtbild. Das Video zum Titeltrack entführt wieder ins Nachmittagskino der 70-er und in die Welt des Kung Fu.

Alice Merton - Same Team

Auf das Urteil der "New York Times" darf man sich ruhig etwas einbilden: Die renommierte Zeitung aus dem Big Apple attestierte Alice Merton eine "herzliche, natürliche Stimme", die weich bleibe und dennoch an die Kraft von Sängerinnen wie Adele und Florence Welch heranreiche. Vergleiche, die der deutschen Popsängerin wie Öl heruntergehen dürften. Nachdem ihr Debütalbum "MINT" die Top 10 in diversen europäischen Ländern erreichte und auch in den USA Gold erhielt, kündigt Merton nun mit "S.I.D.E.S." ihr zweites Album für den 17. Juni an.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Platte, welche über ihr eigenes Label Paper Plane Records erscheinen wird, liefert die erste, energetische Single-Auskopplung. "'Same Team' ist der erste Song, den ich für mein neues Album geschrieben habe", berichtet die 28-Jährige, die in Frankfurt geboren wurde und ihre Kindheit in Kanada verbrachte. "Zu der Zeit musste ich mich vielen Problemen und Konflikten stellen."

Demnach ist auch der Text der ersten Single, die im typischen Alternative-Pop-Gewand daherkommt, von Zweifeln und Selbstreflektion geprägt. Mit Alice Merton, die als Jurorin ihrer Kandidatin bei "The Voice of Germany" zum Sieg verhalf, ist weiterhin zu rechnen.

Stereophonics - Oochya!

Ein Vierteljahrhundert Stereophonics ist auch ein Vierteljahrhundert britischer Rockmusik. In 25 Jahren hat sich das Quartett einen festen Platz unter den großen Alternative-Rockbands der Insel erspielt. Dabei ist der Weg der Waliser von Nummer-1-Alben, Platinauszeichnungen und BRIT-Award-Nominierungen gepflastert. Zum Jubiläum beschenken sich die Stereophonics mit einem neuen Langspieler selbst. Dabei bietet so ein Meilenstein der Bandgeschichte natürlich auch Gelegenheit zurückzublicken. Laut Sänger Kelly Jones handelt es sich beim zwölften Album dann auch um eine "ziemlich emotionale Platte", in welcher der Melancholie viel Platz eingeräumt wird.

Auf "Oochya!" sollen laut Kelly "viele verschiedene Facetten der Band" aufgezeigt werden. Für Abwechslung ist also gesorgt, das Album gehe immer wieder in verschiedene Stile über, erklärt der Frontmann. Einer dieser Stile wird durch die vierte Single-Auskopplung "Right Place Right Time" repräsentiert: musikalisch warm und melodisch, textlich ein Kurzabriss des Lebens mit einem lachenden und einem weinenden Auge.