Deutscher Soul auf internationalem Niveau - dafür steht Joy Denalane schon seit vielen Jahren, und auf dem Gebiet ist sie nach wie vor eine Klasse für sich. Mit "Willpower" legt die Frau von Max Herre nun wieder eine Platte vor, die ihresgleichen sucht. Auch deshalb, weil Joy Denalane viel von ihrem persönlichen Erfahrungsschatz in die Musik einfließen lässt. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Selig und Santiano.

Joy Denalane - Willpower

"Pain is something everybody fears / And I'm in tears / But I am happy ..." Joy Denalane aufgelöst in Tränen, aber trotzdem glücklich. Kriegt man das auf einen Nenner? Wenn, dann jedenfalls nicht beim flüchtigen Nebenbei-Hören. Zeitgenössischer Popmusik wird gerne mal vorgeworfen, seicht, beliebig oder auch banal zu sein. Das neue Album von Joy Denalane, Deutschlands Soulstimme Nummer eins, ist nichts davon.

Während der Produktion der neuen Songs verstarb der Vater von Joy Denalane, seiner wegen fließen hier die Tränen. Aber irgendwie muss es ja auch nach so einem Verlust weitergehen. Und da kommen wir zum Thema: "Willpower", Willenskraft. Denalane ist kein kleines Mädchen mehr, steht mit beiden Beinen fest im Leben, die eigenen Kinder sind inzwischen aus dem Haus. Ja, sie widmet die neue Platte (zumindest in Teilen) ihrem Papa, aber gleichzeitig entscheidet sie sich ganz bewusst dazu, den Blick nach vorne zu richten und das Leben zu umarmen.

"Willpower" ist ein bittersüßer Mix aus R'n'B und Soul mit einigem Retro-Flair, wie schon auf ihrem letzten Album "Let Yourself Be Loved" (2020, veröffentlicht bei Motown) singt die Ehefrau von Max Herre und frühere Background-Stimme von Freundeskreis auch diesmal wieder auf Englisch. Für den Gänsehaut-Track "Happy", eines von mehreren Highlights auf dieser Platte, konnte Denalane sogar US-Rapper Ghostface Killah ( Wu-Tang Clan) als Gastmusiker gewinnen.

Selig - Neuanfang

Große Erfolge, großes Auseinanderbrechen, große Wiedervereinigung: Selig haben im Lauf ihrer Karriere schon lange sämtliche Aufs und Abs durch, die man als Band so haben kann. 30 Jahre nach ihrer Gründung blicken die Hamburger um Jan Plewka nun ehrlich und ungeschminkt auf sich selbst - und auf den "Neuanfang", der ihnen im Großen geglückt ist und auch im Kleinen immer wieder aufs Neue gelingt.

In den 90-ern stiegen Selig zur Kultband auf, zu Deutschlands gefeierter Antwort auf den Grunge aus Amerika. 1999 war dann trotzdem erst einmal Schluss, aber inzwischen sind sie wieder voll da. Das alles schwingt im Hintergrund mit in der sehr persönlichen Jubiläums-Single "Neuanfang", die von "Irrsinn", "gemischten Gefühlen" und "Kummer" handelt, aber auch vom Vergeben und Entgegenkommen.

Wenn man erst einmal erkannt habe, erklärt die Band, "dass das, was man da gemeinsam auf die Bühne bringt, von einem größeren Wert ist als alles, was einen vielleicht manchmal mit dem ganzen Projekt hadern lässt, dann kann man ewig weitermachen." Wie Selig demnächst weitermachen: Ende Oktober startet in Osnabrück eine Jubiläumstour, die Mitte Dezember mit einem Doppelkonzert in Hamburg endet.

Santiano - Doggerland

Doggerland? Bei dem Stichwort stecken sich echte Seebären sofort eine Pfeife in den Mundwinkel, um irgendeine uralte Geschichte zu erzählen. Landratten hingegen werden erst einmal googeln müssen. Und da erfahren sie: Das Doggerland war vor vielen Tausend Jahren mal eine Landbrücke zwischen Großbritannien und Jütland. Mammuts tummelten sich da ebenso wie steinzeitliche Jäger und Sammler. Heute ist die Region, um die sich mancher alte Mythos rankt, komplett von der Nordsee bedeckt - und damit der ideale Lebensraum für Santiano.

Ein Album "Doggerland" nennen, das ist durchaus um einiges spezifischer (und origineller) als etwa "Bis ans Ende der Welt" (2012), "Mit den Gezeiten" (2013) oder "Im Auge des Sturms" (2017). Solche "Abenteuer" können Santiano sich aber auch leisten. In den letzten zehn Jahren landete die Band aus Schleswig-Holstein mit sieben Alben auf Platz eins in den Charts. Die Fans werden den neuen Langspieler schon finden im Plattenregal.

Und die Musik selbst ist auch nicht ganz so erklärungsbedürftig wie der Albumtitel. Es geht ums Ankommen, um Freiheit, um die Lieder, die der Wind uns singt. Zwischen Shanty-Rock und Irish Folk erlauben Santiano sich auch wieder kleine Experimente (ziemlich viel Chorgesang diesmal ...), aber natürlich weiß diese Band inzwischen ganz genau, was ihrer Anhängerschaft gefällt, und davon hat sie wieder jede Menge mit an Bord. Also dann: Volle Fahrt voraus, auf nach - kurz noch einmal spicken - Doggerland!