Schandmaul, George Ezra und die südkoreanischen K-Popper BTS, die mit "Proof" auf ihre bisherige Karriere zurückblicken: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Jin, Jimin, V, Suga, RM, J-Hope, Jung Kook - die Namen dieser Sänger sind hierzulande noch nicht jedem geläufig, aber ihre Band kennt man inzwischen auch in Deutschland. BTS aus Südkorea lösten in den letzten Jahren einen weltweiten K-Pop-Hype aus. Mit einer neuen Anthologie feiern sie nun ihre bisherige Karriere. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Schandmaul und George Ezra.

BTS -Proof

"Südkorea ändert Wehrpflicht-Gesetz, damit BTS ihren Dienst später antreten dürfen": Als diese kuriose Meldung 2020 um die Welt ging, wussten jenseits Asiens nur echte Experten, wer oder was BTS überhaupt ist. Seitdem hat sich viel getan. Die sieben BTS-Sänger, in ihrer Heimat seit vielen Jahren Superstars, traten zuletzt in der Zentrale der Vereinten Nationen in New York auf, besuchten US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus, sangen mit Ed Sheeran und brachen zahlreiche Spotify-Rekorde. Der K-Pop-Hype ist längst auch in Deutschland angekommen. Zeit, auf das bisher Erreichte zurückzublicken: Mit "Proof" kommt nun eine umfangreiche Anthologie der "Bangtan Boys" auf den Markt.

"Proof" enthält 48 Titel; neben vielen BTS-Hits, Demo-Versionen und A-cappella-Vorträgen sind auch drei brandneue Songs dabei: "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", "Run, BTS" und "For Youth". Die neue Sammlung, die auf zehn Jahre K-Pop-Wahnsinn zurückblickt, ist zudem in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich - unter anderem auch als 6-CD-Sonderedition mit Postern und Fotokarten für über 100 Euro. So präsentieren BTS also einen letzten großen Wurf, bevor sie demnächst dann endlich den aufgeschobenen 18-monatigen Militärdienst antreten müssen. Oder auch nicht: Der südkoreanische Kulturminister deutete zuletzt an, dass es eine weitere Lex BTS geben könnte, um die "herausragenden Künstler" ganz von der Wehrpflicht zu befreien.

Schandmaul - Knüppel aus dem Sack

Schandmaul haben den Mittelalter-Rock nicht erfunden, andere waren mit Drehleier und Schalmei etwas früher dran, aber wenn man auf die letzten gut 20 Jahre zurückblickt, war kaum eine andere Band dieses Genres so erfolgreich wie die sechsköpfige Gruppe aus dem Münchner Vorort Gröbenzell. Sechs der bislang zehn Alben erreichten die Top-10 der Charts, mit "LeuchtFeuer" landeten Schandmaul 2016 sogar auf Platz eins. Große Zugeständnisse an den Mainstream hat es in all den Jahren nicht gegeben, die Bühnen-Klamotte sieht nach wie vor nach Gauklermarkt aus, man zieht die Sache standhaft durch - bis heute. Mit "Knüppel aus dem Sack" veröffentlichen Schandmaul nun Album Nummer elf.

Insgesamt 13 neue Songs präsentieren Thomas Lindner und seine Mannen (plus zwei Frauen) auf "Knüppel aus dem Sack", neben dem Titelsong findet man Stücke wie "Königsgarde", "Der Pfeifer", "Der elfseitige Würfel" und "Der Quacksalber". Auch "Long John Silver" bekommt diesmal seinen eigenen Song - ein Pirat, wie jeder weiß, und kein Ritter oder Landsknecht, aber in den folkig-launigen Schandmaul-Kosmos passt er trotzdem. Ganz so genau darf man es mit dem Mittelalter-Rock ohnehin nicht nehmen, krachende E-Gitarren gab es damals ja auch nicht. Wichtig und entscheidend für die Fans: Schandmaul bleiben Schandmaul, und neben dem Geknüppel aus dem Sack gibt es auch wieder die eine oder andere feine Melodei.

George Ezra - Gold Rush Kid

Sein Debütalbum "Wanted On Voyage" (2014) verkaufte sich 2,3 Millionen Mal, vom Nachfolger "Staying At Tamara's" (2018) gingen immerhin 1,3 Millionen Exemplare über die Ladentheke: Das ist nichts verglichen mit den Verkaufszahlen, die Pop-Musiker in den 80-ern und 90-ern erzielten, für heutige Verhältnisse aber doch eine Menge. Und es sagt viel aus über die Reichweite von George Ezra: Nicht nur bei jungen Hörerinnen und Hörern, die ja sowieso nur noch streamen, sondern auch bei den Älteren, die weiterhin CDs kaufen, kommt der Singer/Songwriter gut an. Auch die Kritiker mögen ihn: 2019 wurde Ezra mit einem Brit Award als bester britischer Solokünstler ausgezeichnet. Jetzt, ganze vier Jahre nach seiner letzten Platte, meldet Ezra sich mit einem neuen Album zurück: "Gold Rush Kid".

Schon zu Beginn seiner Karriere vor acht Jahren klang George Ezra verblüffend reif und erwachsen für sein Alter. Das gilt auch heute noch, und das Gesamtpaket passt vielleicht sogar besser denn je. Mit seiner markanten, dezent angerauten Stimme macht der inzwischen 28-Jährige aus jedem Song etwas Schönes, im Lauf der Jahre hat er sich aber auch als Songwriter weiterentwickelt und erkannt: Es muss nicht immer die Gitarre sein. Natürlich, statt "schön" könnte man auch sagen: "gefällig und komplett harmlos". Einer dieser jungen Wilden, die zwischendurch gerne Krach machen, war er aber ohnehin nie. George Ezra bleibt stattdessen der smarte, charmante Liedermacher, auf den sich (fast) alle einigen können, und macht dabei nach wie vor eine gute Figur. Schon die Lead-Single zum neuen Album, "Anyone For You", stand zuletzt wieder wochenlang auf Platz eins in den britischen Charts.