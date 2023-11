Dua Lipa, Kontra K und die Alternative-Country-Musikerin Cat Power, die sich daran gewagt hat, eines der berühmtesten Konzerte der Musikgeschichte nachzuspielen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Ein gewagtes, aber am Ende absolut gelungenes Live-Album, auch weil das Publikum mitspielt und zwischendurch "Judas!" ruft: Die US-Musikerin Chan Marshall alias Cat Power hat Bob Dylans legendäres "Royal Albert Hall"-Konzert aus dem Jahr 1966 nachgespielt. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von der britischen Pop-Sensation Dua Lipa und Deutschrap-Motivator Kontra K.

Cat Power - Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert

Bob Dylans "Royal Albert Hall"-Konzert nachspielen, die Grundlage für eines der berühmtesten Live-Alben der Geschichte: Bei den allermeisten Künstlerinnen und Künstlern würden Dylan-Fans alleine die Idee schon für eine Frechheit halten. Auch für eine Musikerin wie Chan Marshall alias Cat Power, die schon mehrere großartige Cover-Platten aufnahm, ist es eine zumindest verwegene Unternehmung. Ihre Hände hätten vor dem Auftritt so sehr gezittert, "dass ich sie in den Taschen lassen musste", erinnert sie sich in einer Presseinfo zu "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert". Was dabei aber herauskam, erntete bereits mehr Kritiker-Beifall als jedes andere Live-Album des Jahres.

Das "Royal Albert Hall"-Konzert, das eigentlich in der Free Trade Hall in Manchester aufgenommen wurde und nur durch einen falsch beschrifteten Bootleg den späteren Namen erhielt, gilt als historisch. Es steht symbolisch für eine Zeit, in der sich Bob Dylan und auch die Rockmusik für immer veränderten. Erst ein "klassisches" akustisches Folk-Set, dann der vermeintlich unerhörte Wechsel zu E-Gitarre und voller Bandbesetzung, zwischendurch Buhrufe und viel Unruhe im Publikum: Die Konzerte der damaligen Dylan-Tour folgten alle einem mehr oder weniger festen Ablauf, das Ritual wiederholte sich jeden Abend aufs Neue.

Erst akustisch, dann (ab "Tell Me, Momma", Lied Nummer acht) elektronisch, so macht es auch Cat Power. Die US-Amerikanerin tut, was sie kann, um ihrem "Gott Dylan", wie sie ihn nennt, die Ehre zu erweisen. Und ihr Publikum, in dem sich offenbar auch einige Dylan-Fans befinden, spielt mit. Sogar einen "Judas!"-Zwischenruf, wie man ihn aus der Originalvorlage kennt, gibt es. Und überhaupt, viele Gänsehaut-Momente. Notiz am Rande: Anders als seinerzeit Bob Dylan spielte Cat Power ihr Konzert im November 2022 wirklich in der Londoner Royal Albert Hall.

Dua Lipa - Houdini

Sie landet immer wieder riesige Hits, hat bereits drei Grammys im Schrank stehen und wird inzwischen auch als Stilikone gefeiert: Der Aufstieg von Dua Lipa gehört zweifellos zu den größten Erfolgsgeschichten der jüngeren Pop-Vergangenheit. Jetzt wird an einem "neuen Kapitel" gearbeitet. Das nächste Album? Könnte sein, das letzte ("Future Nostalgia", 2020) liegt immerhin schon drei Jahre zurück. Für den Moment ist es aber erst einmal ein einzelner (und wieder sehr verheißungsvoller) neuer Song: "Houdini".

Dezente Eighties-Vibes, dazu ein knarzender, basslastiger Dance-Pop-Beat: Musikalisch ist Dua Lipa mit "Houdini" direkt wieder ganz nah dran am Puls der Zeit. Eine energiegeladene, sinnliche Hymne für lange Nächte. "Der Song verkörpert das Gefühl um vier Uhr morgens, wenn sich die Nacht dem Ende neigt und man ein bisschen verschwitzt ist, aber nicht will, dass die Party ein Ende findet", erklärt die 28-jährige Britin ihren neuen Track. Begleitend wurde auch ein Video gedreht, mit ausgeklügelter Choreo, Stroboskop-Effekten und Dua Lipa in Tanz-Laune. Bei YouTube stand der Clip nach zwei Tagen bereits bei über 20 Millionen Klicks.

Kontra K - Die Hoffnung klaut mir niemand

Vor vielen Jahren gründete er mal eine Rapformation mit dem Namen Vollkontakt, sein Solodebüt von 2010 nannte Kontra K "Dobermann", wenig später ging es für den Kampfsport-Fan mit einem weiteren Album über "12 Runden". Lange her das alles. Ein harter Kerl, dem man nicht gerne blöd kommt, ist der Berliner noch immer. Aber eben nicht mehr der Rüpel von damals. Schon vor vielen Jahren begann der Rapper, der eigentlich Max Diehn heißt, sich zu einer Art HipHop-Motivationscoach zu wandeln und verstärkt positive Botschaften in seine Musik einzubauen. Diesem Weg folgt er auch mit "Die Hoffnung klaut mir niemand".

Er ist extrem erfolgreich, fleißig im Gym wie im Tonstudio, steht auf den eher rauen Rap-Vortrag, aber wenn er will, kann Kontra K auch mal ganz sanft sein. Das zeigt er zum Beispiel mit "Weiche Kissen" (featuring Clueso) und "Die Sonne" (featuring Nico Santos), zwei kleinen Überraschungen auf "Die Hoffnung klaut mir niemand". Der Rest von Kontra Ks inzwischen zwölftem Studioalbum: wieder etwas härter, aber immer mit dem Herz am rechten Fleck. "Gib ein bisschen Hoffnung und du bekommst etwas zurück." Hoffen darf der 36-Jährige auch wieder auf eine hohe Platzierung in den Charts - seine letzten sieben Platten landeten alle auf der Eins.