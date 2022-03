Wanda, Keith Richards, Arcade Fire und Charli XCX, die ungebremst dem "Crash" entgegenrast: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Nach eigener Aussage kann Charli XCX Töne sehen, die Britin besitzt eine sogenannte Ton-Farb-Synästhesie. Menschen, die diese Verflechtung der Sinne nicht kennen, werden nie erfahren, welche Farben die Songs ihres fulminanten neuen Albums "Crash" miteinander vereint. Egal, es überzeugt auch rein akustisch. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Wanda, Keith Richards und Arcade Fire.

Charli XCX - Crash

Das Cover von "Crash", auf dem Charli XCX blutend auf einer Windschutzscheibe liegt, auf die sie wie ein Unfallopfer geknallt zu sein scheint, macht es bereits deutlich: Bei ihrem fünften Album setzt die Künstlerin voll auf (optische) Knalleffekte. Ohne dabei völlig zu überdrehen: Trotz einer schieren Vielzahl von Feature-Gästen (Caroline Polachek, Christine and the Queens, Rina Sawayama), Produzenten und Co-Songwriter (A. G. Cook, Ariel Rechtshaid, Oneohtrix Point Never) wirkt "Crash" wie das perfekte Pop-Kondensat für das Jahr 2022. Zwölf Songs, 32 Minuten - keine Sekunde davon ist zu viel.

Die bereits vorab ausgekoppelten Singles wie "New Shapes" und "Beg For You" sind dabei nicht einmal die größten Hits: "Lightning" klingt, als ob Charli XCX ungebremst mit Rollschuhen durch eine 80er-Jahre-Videospielhölle kurvt, "Used To Know Me"wirkt wie ein überfälliges Update von 90er-House-Pop, "Every Rule" hingegen ist eine fast spartanisch produzierte Synthie-Pop-Ballade. "I'm high voltage, self-destructive, end it all so legendary", singt sie im Opener und Titeltrack und hat recht: Dieser "Crash" ist spannungsgeladen, selbstzerstörerisch und legendär - und wir als zuhörende Schaulustige sind mehr als willkommen.

Wanda - Rocking in Wien

"Einer nach dem anderen hört zum Rauchen und zum Saufen auf und alle geh'n 'se Joggen im Park", beklagt sich Sänger Marco Wanda in feinstem Wienerisch gleich zu Einstieg in die neue Wanda-Single "Rocking in Wien". Diese "Langweiler" wirken wie das Gegenteil von Rock 'n' Roll. Da muss natürlich ein Gegengewicht her, und so lautet die unmissverständliche Botschaft im Refrain der Österreicher: "Don't stop the rock". Und wenn die gefeierte Liveband die aufgestaute Energie und Sehnsucht nicht auf den Bühnen von Clubs und Festivals entladen kann, dann vielleicht am Tresen der österreichischen Hauptstadt.

Mit "Rocking in Wien" geben Wanda einen Vorgeschmack auf ihr kommendes fünftes Album. Per Pressemitteilung kündigt das Quartett - Schlagzeuger Lukas Hasitschka stieg 2020 aus - an, wie gewohnt die großen Themen Leben, Liebe und Tod zu behandeln. Das Album wird schlicht "Wanda" heißen und soll am 30. September dieses Jahres erscheinen.

So simpel der Name des Langspielers anmutet, so überkandidelt erscheint das Musikvideo der ersten Single-Auskopplung, die Aufbruchstimmung verbreitet: Marco Wanda ließ es sich nicht nehmen, selbst Regie zu führen und setzt auf Elvis-Imitation, tanzende Marylin Monroe-Doubles und bunte Diskolichter. Passend dazu wird dem charakteristischen Poprock der Wiener eine kleine Dosis 80-er verpasst.

Keith Richards - Main Offender (30th Anniversary Edition)

Wenn es darum geht, den Fans noch eine nostalgische Freude zu machen - oder sie je nach Lesart noch einmal zur Kasse zu bitten -, können die wenigsten aktiven Musikerinnen und Musiker aus einem Fundus schöpfen wie Keith Richards. Nun veröffentlicht der Stones-Leadgitarrist sein von der Kritik gelobtes zweites Soloalbum aus dem Jahr 1992 als 30-Jahre-Jubiläumsedition: das mit den vom Rock-Urgestein verehrten X-Pensive Winos eingespielte "Main Offender". Dabei legt Richards Wert auf Kontinuität: Die geradlinige Platte wurde unter Aufsicht von Original-Produzent und X-Pensive Winos-Mitglied Steve Jordan neu gemastert.

Gefeiert wird dies mit einem Boxset als exklusive Sonderedition, die unter anderem den bislang unveröffentlichten Konzert-Mitschnitt "Winos Live in London 92'" enthält. Mit einem 88-seitigen Buch, welches unter anderem unveröffentlichte Fotos sowie Abbildungen handgeschriebener Lyrics enthält, gibt es auch für Sammler etwas zum Schmökern.

"Ich habe versucht, auf diesem Album nicht allzu viel preiszugeben. Für mich ist diese besondere Zweideutigkeit, das Geheimnisvolle und auch ein gewisser Provokationsfaktor wichtig", erklärte Keith Richards damals zum "Main Offender"-Release. Regelrecht philosophisch bezeichnete der heute 78-Jährige die Stille als Leinwand des Musikers und betonte, wie wichtig es sei, Lücken zu lassen. "Die interessantesten Teile in der Musik sind die, die man gerade nicht spielt."

Arcade Fire - The Lightning I,II

Arcade Fire sind zurück: Am Donnerstag feierte ihre neue Single "The Lightning I,II" ihre Weltpremiere, gleichzeitig kündigte die kanadische Indie-Rock ihr erstes Album seit fünf Jahren an: "WE" soll am 6. Mai erscheinen. Was viele Fans erst recht freuen wird: Arcade Fire sind wirklich zurück. Wenn der erste Eindruck, den der aktuelle Vorbote vermittelt, nicht trügt, konzentriert sich die Band um das Ehepaar Sänger Win Butler und Keyboarderin Régine Chassagne wieder auf (verloren geglaubte) Stärken.

Nachdem das Vorgängeralbum "Everything Now" bei der Kritik und vielen Fans durchfiel, überrollt und überwältigt das zweiteilige "The Lightning I,II" den Hörer mit der gleichen ansteckenden Euphorie, die ihr meisterhaftes Debüt "Funeral" (2004) auszeichnete. Während Win Butler im ersten, eher getragenen Teil noch melancholisch zu Piano und Synthies fleht ("We can make it / Please don't quit on me"), bricht sich in der zweiten Hälfte hemmungslos rockend ein unerschütterlicher Optimismus Bahn - hymnischer Mitsingrefrain inklusive: "Waiting on the lightning / Waiting on the light / What will the light bring", fragt Butler. Eines ist sicher: Arcade Fire, die Band, die selbst dunkelste Stunden in erlösende Indie-Rock-Songs verwandelt, ist zurück.