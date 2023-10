Howard Carpendale, Rick Astley und ABBA-Star Agnetha Fältskog, die eine Update-Version ihres zehn Jahre alten Solo-Albums "A" präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Agnetha Fältskog - A+

ABBA endlich wieder vereint, sogar mit lange für unmöglich gehaltenen neuen Liedern: Die Musikwelt stand Kopf und die Fans waren sowieso völlig aus dem Häuschen, als die schwedischen Pop-Ikonen vor zwei Jahren ihre Comeback-Platte "Voyage" auf den Markt brachten - das erste neue Album der Band seit vier Jahrzehnten. Nicht ganz so groß war die Aufregung, als einige Jahre davor "A" (2013) veröffentlicht wurde. Agnetha Fältskog, das blonde "A" in ABBA, versuchte es damals nach langer Pause mal wieder solo. Jetzt, zehn Jahre später, gibt es so etwas wie ein Update: "A+".

"A" erzielte 2013 Top-Ten-Platzierungen in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und, wenig verwunderlich, auch in Schweden. Das war aus kommerzieller Sicht schon ganz ordentlich, aber nicht spektakulär. So wie die Musik eigentlich auch. Dass der ganz große ABBA-Zauber der 70-er nicht wieder zurückkehren würde, diese eine Erkenntnis rund um "Voyage", deutete sich jedenfalls schon mit "A" an. Trotzdem hat Agnetha Fältskog die Songs jetzt noch einmal neu angepackt (beziehungsweise anpacken lassen).

Die Überarbeitung übernahm zu großen Teilen Jörgen Eloffson, der schon 2013 als Songschreiber dabei war. Der Originalgesang von "A" wurde beibehalten, drumherum hat Eloffson die Musik gemeinsam mit dem jungen Produzenten Anton Mårtensson aber komplett neu aufgebaut. Weniger überproduziertes Synthpop-Einerlei, mehr Rhythmus, alles recht nah am Puls der Zeit. Und immerhin ein echtes "Plus": der brandneue Titel "Where Do We Go From Here?". Insgesamt sind es jetzt also nicht mehr zehn, sondern elf Lieder.

Howard Carpendale - Let's Do It Again

"Let's Do It Again" nennt er das neue Album. Seit Kurzem wissen wir auch: Es ist zugleich das letzte Album von Howard Carpendale, weitere Studioaufnahmen wird es in dieser Form nicht geben. Die Musikwelt von heute, das Streaming, die lauten Bässe, die "Nullachtfünfzehn"-Songs, das alles nervt ihn. Jetzt also noch ein letztes Mal: Guter, gehaltvoller, von echten Musikern eingespielter Schlager, so wie Howard Carpendale sich das alles vorstellt. Ein Abschiedsgruß "in style".

Howard Carpendale stürzt sich auf "Let's Do It Again" noch einmal in kleine romantische Abenteuer, muss im Vertrauen Dinge beichten, singt vom Träumen und von Erinnerungen. Große Gefühle. Und ein bisschen getanzt wird natürlich auch, das gehört dazu. 16 Titel enthält dieses offiziell letzte Studioalbum, vom eröffnenden Titelsong bis zum Abschluss, "Weiße Taube", werden seine treuen Fans sie alle lieben. Und von wegen "letztes Album": Seine Karriere sei mit dieser Platte noch lange nicht zu Ende, auch das betonte der 77-Jährige zuletzt rund um "Let's Do It Again" immer wieder. Im Mai 2024 startet die nächste große Tour.

Rick Astley - Are We There Yet?

Viele Menschen, die ihm damals in den 80-ern zujubelten, haben die 50 inzwischen überschritten. Und diejenigen, die ihm zu seinem jüngsten Revival verhalfen, sind zum Großteil noch nicht einmal 30. Rick Astley, der legendäre Pop-Romantiker und gefürchtete Rickroller. "Never Gonna Give You Up", der ikonische 80er-Jahre-Klassiker und ironisch verarbeitete Meme-Hit der Generation TikTok. Es soll ihm recht sein, der 57-Jährige nimmt den späten Hype gerne mit und macht etwas daraus. Mit "Are We There Yet?" gibt es jetzt wieder einmal ein neues Album.

Bei 1,4 Milliarden Abrufen steht der YouTube-Clip zu "Never Gonna Give You Up" inzwischen, viele davon gehen auf sogenannte "Rickrolling"-Scherze im Netz zurück. Die knapp vier Millionen Klicks, die es für die neue Single "Never Gonna Stop" bislang gab, wirken im Vergleich dazu ziemlich kümmerlich. Aber die Songs auf "Are We There Yet?", da sind sich viele Kritiker einig, gehören zu den besten, die Rick Astley je aufgenommen hat.

Pop, R'n'B und jede Menge Soul: Während im Hintergrund weiter der Klick-Zähler glüht, widmet sich Rick Astley der Musik, die ihm am meisten Spaß macht. Die neuen Songs hat er (wie schon zuletzt bei "Beautiful Life", 2018) alle selbst geschrieben, aufgenommen und produziert. Nicht alle sind etwas "für jeden Geschmack", aber sie klingen durchgehend nach einem Künstler, der seinen eigenen Weg geht. Eben weil er sich das, anders als viele andere Legenden der 80er-Jahre, auch uneingeschränkt leisten kann. Erst kürzlich trat Astley zum ersten Mal in seiner Karriere vor den jungen Leuten in Glastonbury auf. Für 2024 sind auch ein paar Konzerte in Deutschland geplant.