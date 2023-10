Blink-182, Within Temptation und The Rolling Stones, die erstmals seit 18 Jahren wieder ein Album mit frischem Songmaterial veröffentlichen. Ein Album, das viele überraschen wird. Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Diese Teufelskerle ... 18 Jahre lang ließen die Rolling Stones ihre Fans auf neue Musik warten. Aber sie haben in der langen Zeit nichts verlernt, wie sie mit "Hackney Diamonds" zeigen, der ersten Platte nach dem Tod von Charlie Watts. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Blink-182 und Within Temptation.

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Über 60 Jahre Bandgeschichte. Aber auch: 18 Jahre seit dem letzten Langspieler mit neuen Songs. Eine verdammt lange Zeit. Man hatte bei dieser Platte mit vielem rechnen können. Damit zum Beispiel, dass die Stones wieder ein "Ganz okay"-Album bringen, so wie es "A Bigger Bang" (2005) damals war. Dass sie mit maximaler Routine das tun, was die Plattenfirma, die Fans, die Konzertveranstalter eben erwarten. Dieses neue Werk, "Hackney Diamonds", hätte auch einigermaßen peinlich werden können, so wie schon viele legendäre Rock-Oldies peinliche späte Platten veröffentlicht haben. Das hingegen hatten im Vorfeld nur wenige ernsthaft erwartet: dass die Rolling Stones eines der besten und großartigsten Rockalben 2023 veröffentlichen.

Ein zackiges Gitarrenriff, ein treibender Beat und Mick Jagger, der sich wundert: Warum sind alle nur so wütend? Mit "Angry" legen die Stones einen furiosen Start auf dieser Platte hin, ein zeitloses, energiegeladenes, wunderbar rau produziertes Stück Rock'n'Roll aus dem höchsten Regal. Die Rolling Stones in Bestform, enorm spielfreudig, und so machen sie - bis auf ganz wenige Durchhänger - über die gesamte Albumlänge (zwölf Songs, 48 Minuten) weiter. Viel klassischer Stones-Rock, mitreißend, groovig, funky, sexy. Ein bisschen Soul und Gospel ist auch dabei und dann, vor allem in der zweiten Albumhälfte, auch wieder eine große Portion Blues.

Mit "Hackney Diamonds" liefern die Rolling Stones ihr bestes Album seit vielleicht 30 Jahren. Andrew Watt, ein erst 33 Jahre alter Produzent, der aber auch schon mit Iggy Pop und Ozzy Osbourne arbeitete, half ihnen dabei, den alten wilden Stones-Spirit wieder auszuleben. Und dann sind da auch jenseits von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood einige große Namen. Paul McCartney spielt Bass auf zwei Songs, Elton John ist ebenfalls zweimal als Gastmusiker dabei, Lady Gaga und Stevie Wonder wirken bei "Sweet Sounds Of Heaven" mit, einer erstklassigen Rhythm-and-Blues-Nummer von über sieben Minuten. Auch der 2021 verstorbene Stones-Drummer Charlie Watts und der 1993 ausgestiegene Bill Wyman sind auf "Hackney Diamonds" zu hören. Ganz groß, das alles.

Blink-182 - One More Time ...

Ein neues Album von Blink-182, mal wieder. Das letzte liegt noch gar nicht so lange zurück ("Nine", 2019), "One More Time ..." ist aber trotzdem etwas Besonderes. In gewisser Weise sogar: ein Comeback. Zuletzt traten die kalifornischen Pop-Punks längere Zeit mit einer Art Kompromiss-Besetzung auf, nachdem man sich 2015 im Streit von Sänger und Gitarrist Tom DeLonge getrennt hatte. Jetzt ist DeLonge, zwischenzeitlich vertreten von Matt Skiba, wieder da. Mit "One More Time ..." veröffentlichen Blink-182 nun ihre erste Platte in der "klassischen" Besetzung (DeLonge, Mark Hoppus, Travis Barker) seit zwölf Jahren.

Das alte Zerwürfnis mit DeLonge, eine 2021 diagnostizierte Krebserkrankung von Mark Hoppus: Es gab einiges aus der Welt zu räumen und viel aufzuarbeiten, als das Trio sich vor etwa zwei Jahren erstmals wieder an einen Tisch setzte, um zu reden. Man hat es hinbekommen, ist sich jetzt wieder grün. Die Themen auf "One More Time ..." sind aber natürlich andere als damals in den späten 90-ern, als Blink-182 unbeschwerten Spaß-Punk für Teenager spielten. Viel Nostalgie, ein bisschen Melancholie, alles etwas reifer und erwachsener als früher. Aber wenn man nur auf die Musik hört ... eigentlich alles wie immer. Die Fans wird's freuen.

Within Temptation - Bleed Out

Laut, hart, brachial, das ist Musik für ... echte Kerle? Nein. Bands wie Nightwish, Evanescence oder, besonders brutal, Arch Enemy zeigen schon seit einigen Jahren, dass auch Frauen wissen, wie man ordentlich Krach macht. Zur absoluten Spitze der Metal-Gruppen mit weiblicher Führung gehören seit einigen Jahren auch Within Temptation. Die niederländische Symphonic-Metal-Band um Sharon den Adel wurde bereits mehrfach mit Platin und Gold ausgezeichnet, in den deutschen Charts landeten Within Temptation mit dem letzten Album "Resist" (2019) erstmals auf Platz eins. Jetzt, vier Jahre später, steht der Nachfolger bereit: "Bleed Out".

Mit "Bleed Out" präsentieren Within Temptation ihren inzwischen achten Langspieler, so düster wie hier klangen sie bisher nur ganz selten. Was auch mit den Inhalten zu tun hat: Sängerin Sharon den Adel und ihre Mitstreiter richteten den Blick zuletzt verstärkt auf politische und gesellschaftliche Themen, jetzt singen sie viel von Freiheit (oder vom Kampf darum), und das durchaus auch sehr konkret. Der gewaltsame Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini, der Krieg in der Ukraine, soziale, religiöse und weltanschauliche Konflikte: Die Band, die sich erst kürzlich von ihrem Major-Label trennte, um mehr gestalterische Freiheit zu erlangen, packt einige schwere Themen an. Laut, hart, brachial und vor allem: mit Haltung. Da können viele andere Rockstars, egal welchen Geschlechts, noch einiges lernen.