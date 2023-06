Yusuf alias Cat Stevens, Ross Antony und die Queens of the Stone Age, die ein Stück weit zu ihrem ursprünglichen Stoner-Rock-Sound zurückkehren: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Sechs Jahre liegt die letzte Queens-of-the-Stone-Age-Platte zurück, das neue Werk "In Times New Roman ..." geht aber auch in anderer Hinsicht als kleines Comeback durch: Der Sound ist wieder sehr viel gröber und urtümlicher als zuletzt. Fast so wie damals vor 20 Jahren, als die Band um Josh Homme zu einem der größten Rock-Acts der Moderne aufstieg. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Yusuf alias Cat Stevens und Ross Antony.

Queens of the Stone Age - In Times New Roman ...

Zu viel Alkohol, zu viel Tabak und wer weiß was noch, zu viele Ausraster, bei denen er irgendwem spontan ins Gesicht tritt oder eine Glasflasche über den Schädel zieht. Josh Homme gehörte zuletzt über zwei Jahrzehnte zu der Sorte von Rockmusikern, die früher oder später fast zwangsläufig der Teufel holt. Der Kreis wird immer kleiner, Josh Homme ist noch da. Und der 50-Jährige gibt nach wie vor einen feuchten Dreck darauf, was irgendjemand über ihn denkt. Inzwischen hat aber wohl auch er begriffen, dass nichts unendlich und niemand unverwundbar ist, nicht einmal er. Auf einem neuen Album seiner Band Queens of the Stone Age singt er ein paar Liedchen davon.

Rockstar-Lifestyle hin oder her - musikalisch gab es in den letzten Jahren nur noch selten echte Knaller. Hommes größter Wurf war in der jüngeren Vergangenheit ein Album, dass er mit und für Iggy Pop aufnahm ("Post Pop Depression", 2016). Das letzte Queens-Album, "Villains" (2017), war kommerziell wieder ein großer Erfolg und erntete ordentliche Kritiken, die Fans von früher hörten da aber schon kaum noch hin. Viele empfanden die letzten Platten allesamt als zu beliebig, zu clean, zu weit weg vom urtümlichen Queens-Sound der Jahrtausendwende. Mit "In Times New Roman ..." finden Josh Homme und seine Mitstreiter nun aber zumindest ein Stück weit zurück zu ihrem alten Stoner-Rock-Groove. Die Songs sind rau, energiegeladen, ideenreich, aufregend.

Er habe jahrelang über diesem neuen Album gebrütet, ohne richtig voranzukommen, erklärte Homme jüngst in einem Interview. Dann sei es plötzlich ganz schnell gegangen, vor allem beim Texten. Zu erzählen gibt es genug. Homme hat eine Scheidung inklusive schmutzigem Sorgerechtsstreit sowie eine Krebserkrankung hinter sich, die er erst kürzlich öffentlich machte. Nun singt er ziemlich giftig und gallig von Dekadenz, von Verfall, vom Ende der Welt, und der Sensenmann lauert hinter jeder Ecke. Soll er kommen. Bei Josh Homme in dieser Form fängt er sich mindestens ein Veilchen ein.

Yusuf Stevens - King Of A Land

"Mir ist klar, dass Musik nicht unmittelbar die Probleme in der Welt lösen kann. Aber sie kann dabei helfen, eine Richtung zu finden." - Yusuf Stevens im April 2023, kurz vor der Krönung von König Charles. Ein Monarchist war er nie und wird er nicht mehr, und doch ließ er es sich nicht nehmen, sich in einem Zehn-Punkte-Manifest direkt an den König zu wenden. Reagiert hat Charles nicht, aber vielleicht hat er ja doch davon gehört. Vielleicht hat er auch das neue Album von Yusuf Stevens alias Cat Stevens schon längst bestellt: "King Of A Land", die erste Platte von Yusuf Stevens seit 2017 ("The Laughing Apple").

Yusuf Stevens hat eine bewegte Karriere hinter sich: die ersten Erfolge als Cat Stevens in den 60-ern, diverse Folk-Pop-Hits wie "Wild World" und "Morning Has Broken", dann die Hinwendung zum Islam und die recht radikale Abkehr von westlicher Musik. Die Gitarre, die er zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr spielen wollte, gehört auf "King Of A Land" längst wieder zum festen Repertoire des 74-Jährigen. Was er sich darüber hinaus bewahrt hat, religiöse Kurswechsel hin oder her, ist sein kritischer Blick auf die Welt.

In seinem Manifest hielt Yusuf Stevens fest, dass niemand, selbst ein König nicht, über dem Herrn im Himmel stehe. Und er plädierte dafür, immer offen zu sein für "konstruktive Kritik". Als "konstruktive Kritik" wäre dann sicher auch die neue Musik von Yusuf Stevens zu verstehen. "Wenn ich König wäre ...", setzt er im Titelsong an. Was er dann alles machen würde? Nur Gutes natürlich. Den Hungrigen zu essen geben, den Kranken und Armen helfen, die Bildung fördern, so wie es auch in seinem Manifest steht. Es klingt bei Yusuf Stevens eigentlich alles ganz einfach. Also, Charles, auf geht's!

Ross Antony - 100 % Ross Antony

Wie viel Ross Antony kann man aushalten? Es ist dies wohl der Moment, an dem diese Frage ultimativ beantwortet wird. Die volle Ladung, das absolute Maximum, "100 % Ross Antony" - mehr geht nun wirklich nicht. Dabei war das, was man in den letzten 20 Jahren von dem ehemaligen Bro'Sis-Star sah und hörte, ja ohnehin schon eine Menge. Kaum jemand in der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche ist so laut, so schrill, so quietschbunt und "over the top" wie Ross. Was also hat das Album zu bieten, mit dem der 48-jährige Brite bei seinen persönlichen "100 %" ankommt?

Die blanken Fakten: 14 Songs insgesamt, darunter zwei Cover (unter anderem von Kylie Minogues "I Should Be So Lucky"), das meiste davon in modernem Schlagerpop-Sound dargeboten. Ein Lied wurde von Marianne Rosenberg geschrieben, eines nahm Ross Antony mit den Protagonisten seiner TV-Sendung "Down the Road" auf, in der er an der Seite von Menschen mit Down-Syndrom verschiedene Abenteuer besteht - einen solchen Track mit auf das Album zu packen, das ist der Herzensmensch Ross Antony, wie man ihn kennt.

Und dann ist da eben ganz viel Liebe. "Lass die Liebe Liebe sein", "Ich liebe die Liebe", "Darum gibt es Liebe", "Wenn du liebst, lebst du laut", "Ich werd' Dich immer lieben" - und das sind nur die Songs mit "Liebe" im Titel. Die neuen Lieder sind allesamt sehr bunt, launig, zuweilen recht witzig und manchmal auf ein bisschen frech (da stehen fremde Schuhe vor der Türe, "die Nachbarn reden schon" ...). Also eigentlich alles wie immer. Es wird klar: Ross Antony war schon immer bei 100 Prozent, darunter geht es bei diesem Typen nicht.