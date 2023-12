Wolfgang Petry, Gregory Porter, Andrea Berg, Tarja und Cher, die mit "Christmas" ihr allererstes Weihnachtsalbum präsentiert: Erfahren Sie hier, zu welchen (neuen) Festtags-Alben es sich 2023 am stimmungsvollsten feiern lässt.

Cher hat im Lauf ihrer langen Karriere eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Aber das hier fehlte bis zuletzt noch: Nach knapp sechs Jahrzehnten (!) im Musikgeschäft präsentiert die "Göttin des Pop" ihr erstes Weihnachtsalbum. Neue festliche Klänge gibt es außerdem von Wolfgang Petry, Gregory Porter, Andrea Berg und Tarja.

Cher - Christmas

Sie liebt den großen opulenten Festakt und mag alles, was glitzert und funkelt: Eigentlich unglaublich, dass Cher die Welt so lange auf ihr erstes Weihnachtsalbum hat warten lassen. Im Oktober 2023 veröffentlichte die "Göttin des Pop" ihre "Christmas"-Sammlung, die erste Platte mit neuen Cher-Songs seit immerhin zehn Jahren. "Wollt ihr Weihnachten mit mir verbringen?", fragte sie rund um das Release via X (ehemals Twitter). Na und ob!

Insgesamt enthält Chers "Christmas"-Album 13 Titel, neben einigen Evergreens wie "Run Run Rudolph" und "Santa Baby" sind auch vier brandneue Kompositionen dabei: "DJ Play A Christmas Song", "Angels In The Snow", "Drop Top Sleigh Ride" und "I Like Christmas". Zudem arbeitete Cher erstmals in ihrer Karriere im größeren Stil mit Duett-Partnerinnen und -Partnern, darunter Superstars wie Stevie Wonder, Cyndi Lauper und Michael Bublé.

Im Rahmen der "Christmas"-Veröffentlichung hat Cher zuletzt übrigens ihren eigenen Billboard-Rekord überboten. Sie war davor bereits die einzige Künstlerin, der das Kunststück gelang, in sechs aufeinanderfolgenden Jahrzehnten eine Nummer eins in der US-Hitparade zu landen. Nachdem die Single "DJ Play A Christmas Song" im Dezember die Spitze der Billboard-Dance-Club-Charts eroberte, kommt sie jetzt sogar auf sieben Jahrzehnte.

Wolfgang Petry - Immer wenn es schneit

Wolfgang Petry in einem Musikvideo zwischen Geschenken, Schneeflocken und Weihnachtsengeln, dazu singt er: "Immer, wenn es schneit, schau' ich zurück / Durch Kinderaugen ins Weihnachtsglück / Und dann wird alles gut / Ich wünsch euch frohe Weihnacht!" - Hach, schön! Es gab ja mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da hatte Petry sich komplett aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Inzwischen bringt er aber doch wieder regelmäßig neue Musik auf den Markt, und in diesem Jahr auch mal wieder: ein Weihnachtsalbum. Mit zwölf Eigenkompositionen und Coverversionen sorgt Petry "für jede Menge Rock-Power in allzu besinnlichen Stunden".

"Die Veröffentlichung meiner letzten Christmas-Platte mit eigenen Songs ist nun schon 23 Jahre her; ich fand, es wäre mal wieder an der Zeit, ein neues Weihnachtsalbum aufzunehmen", ließ sich der 72-Jährige zuletzt rund um die Veröffentlichung von "Immer wenn es schneit" zitieren. Bei seinem Comeback als weihnachtlicher Schlager-Rocker singt er Titel wie "Freue dich Welt", "Nikolaus trägt Badehose", "Schneeflöckchen, Weißröckchen" und "Gloria In Excelsis Deo" - ein Mix, wie ihn wohl nur "Wolle" Petry liefern kann.

Gregory Porter - Christmas Wish

Wenn er singt, wirken alle anderen ziemlich blass: Gregory Porter gehört seit Jahren zu den imposantesten Stimmen der Musikwelt, bereits zweimal wurde der Mann mit der Mütze mit einem Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum ausgezeichnet. Seine erste Weihnachtplatte war längst überfällig, werden viele sagen. Und sie überzeugt auf ganzer Linie: "Christmas Wish" gehört zweifellos zu den schönsten und hochwertigsten neuen Liedersammlungen der Festtags-Saison 2023.

Porter steigt mit einer hinreißenden Version von "Silent Night" in das Album ein, auch hinterher singt er noch ein paar Traditionals ("Little Drummer Boy", "Do You Hear What I Hear?"). Im Fokus aber stehen festliche Neukompositionen, in denen der US-Musiker zwischen Soul, Gospel und R'n'B alles zeigt, was er mit seiner markanten Ausnahmestimme zu bieten hat. Mal besinnlich, mal beschwingt, immer sehr stilvoll. 44 Minuten Spielzeit sind es insgesamt (verteilt auf zwölf Lieder), es hätte in diesem Fall ruhig auch noch etwas mehr sein dürfen.

Andrea Berg - Weihnacht

Lieder von Liebe und Harmonie, dazu immer auch eine ordentliche Portion Kitsch: Die meisten Schlagerstars lieben Weihnachten, und als einer der größten Festtags-Fans überhaupt gilt Andrea Berg. Man sieht es schon am Cover zu "Weihnacht", für das sich die Schlager-Queen noch ein bisschen mehr in Schale geworfen hat als sonst. Andrea Berg im festlich-roten Kleid auf riesigen Geschenkboxen mit extragroßen Schleifchen vor schwarzem Hintergrund - ausnehmend edel und elegant!

Und die Musik? Wie schon bei ihrem ersten Weihnachtsalbum von 2007 ("Dezember Nacht") setzt Andrea Berg auch diesmal wieder auf eine Mischung aus traditionellen Melodien und eigenen neuen Liedern. Die Berg singt von Dezemberträumen, vom weißen Winterwald, von Engelschören, vom kleinen Trommler. Und wünscht sich, romantisch wie sie ist: "Küss mich unterm Mistelzweig". Da würden sich viele Fans sicher nicht zweimal bitten lassen.

Tarja - Dark Christmas

Weihnachten mit Kindern, Oma, Opa, Schwiegereltern - und dann "The Last Noel" von Tarja spielen: Da werden sie alle große Augen machen! In den Blicken einiger Gäste blitzt vielleicht auch ein bisschen Entsetzen auf. Tarja Turunen hat sich in erster Linie als Frontfrau der finnischen Symphonic-Metal-Band Nightwish einen Namen gemacht, setzt ihren opernhaften Gesang aber durchaus nicht nur für Krachmusik ein. Mit "Dark Christmas" hat sie vor Kurzem bereits ihr drittes Weihnachtsalbum aufgenommen.

Der Titel zeigt es schon an, mit "Dark Christmas" bietet Tarja eine düstere Alternative zum üblichen weihnachtlichen "Trallala" und "Klingelingeling". Die meisten Melodien kennt man aber. Tarja hat sich einige der größten Klassiker aus dem Weihnachtsmusik-Genre vorgenommen und daraus cineastische Blockbuster-Klänge geschmiedet, die gut in verlassene Vampirschlösser passen würden. Oder zu Bildern von Orks, die Richtung Gondor marschieren. So wie hier hat man "Last Christmas" oder "All I Want For Christmas Is You" garantiert noch nie gehört!