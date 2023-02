Pop-Superstar Pink, Angelo Kelly auf Solopfaden und Deichkind, die mit "Neues vom Dauerzustand" ihren inzwischen achten Langspieler unters Volk bringen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Deichkind - Neues vom Dauerzustand

Ist das Musik für Dullis und Proleten, oder doch eher für Hipster und Pop-Avantgardisten? Wen verarschen die mit Songs wie "Auch im Bentley wird geweint", und wollen die überhaupt jemanden verarschen? Deichkind machen inzwischen seit über 20 Jahren Deichkind-Sachen, aber bis heute kann wohl auch der größte Fan kaum behaupten, dass er immer alles versteht. Die Antithese jedenfalls bleibt ein beliebtes Stilmittel, das gerade veröffentlichte achte Album der Hamburger heißt "Neues vom Dauerzustand".

Mit der Single "In der Natur" lieferten Deichkind vor ein paar Monaten bereits den musikalisch raffiniertesten Song ihrer bisherigen Karriere, vorab veröffentlicht wurden außerdem die Songs "Geradeaus", "Kids in meinem Alter" und eben "Auch im Bentley wird geweint", eine Zusammenarbeit mit Clueso. Ein paar spektakuläre Musikvideos gab's auch wieder (und einen ebenso spektakulären Auftritt im "ZDF Magazin Royale"). Insgesamt enthält der Nachfolger zum 2019er-Album "Wer sagt denn das?" 14 Titel, unter anderem ist auch ein Track mit Fettes Brot ("Mehr davon") dabei. Demnächst gehen Kryptik Joe und Co. außerdem auf Tour, von Juni bis September sind diverse Stadion- und Festival-Auftritte geplant.

Pink - Trustfall

Drei Grammys, etwa 110 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige ausverkaufte Shows und viel Kritikerlob: Alecia Beth Moore alias Pink muss niemandem mehr etwas beweisen. Aber irgendwie muss es für eine Sängerin wie sie, eine echte Pop-Ikone, ja doch weitergehen. Die letzten zwei, drei Jahre hat Pink nach eigener Aussage vor allem mit Sauerteigbrot-Essen verbracht, ein paar neue Songs sind nebenbei aber auch entstanden. Die hat die 43-Jährige jetzt für ihr nächstes Album zusammengerührt.

"Hat irgendwer Alecia gesehen?" - "When I Get There" ist sicher nicht der lauteste Song von "Trustfall", aber doch einer der schönsten. Eine klassische Pink-Ballade, eine Liebeserklärung an ihre Familie. Im Video besucht sie ihr Vater hinter der Bühne, er hat Blumen dabei; man sieht Bilder aus Pinks Kindheit und Jugend. So ruhig und gefühlvoll (und stilsicher) geht es ansonsten nicht immer zu auf "Trustfall".

Pink brachte in der Vergangenheit immer wieder eine ausgeprägte Rock-Note in ihre Musik, jetzt spielt sie mit ganz anderen und dabei sehr unterschiedlichen Genres. Der Electro-Dance-Titeltrack "Trustfall" hätte so oder so ähnlich auch von Lady Gaga kommen können, in "Never Gonna Not Dance Again" erklärt Pink mit einigem Disco-Flair, dass sie außer dem Tanzen eigentlich nicht viel zum Leben braucht. Das ist schon alles ganz okay so, den vierten Grammy wird Pink mit "Trustfall" aber wohl eher nicht gewinnen.

Angelo Kelly - Grace

Es war eigentlich eine schöne Geschichte: Von Kindestagen an tourte Angelo Kelly jahrelang mit der Kelly Family um den Globus, später gründete er dann mit Frau und Kindern seine eigene Familienband. 2022 verkündete er dann jedoch das Aus für Angelo Kelly & Family - die Kinder, die teilweise eigene Karrieren anstreben (Sohn Gabriel versuchte es zuletzt als Rapper), zogen wohl nicht mehr richtig mit. Seitdem ist Angelo Kelly musikalisch wieder ganz alleine unterwegs. Mit "Grace" präsentiert er jetzt erstmals seit über zehn Jahren wieder ein Soloalbum.

Auf "Grace" soll man Angelo Kelly "so nah und persönlich wie noch nie" erleben dürfen, heißt es in einer Begleitnotiz zum Album. Mit konsequent minimalistischem One-Take-Ansatz nahm der 41-Jährige zehn Songs auf, "die mich zum Teil mein ganzes Leben lang begleitet haben und die mir viel bedeuten". Solche Sachen hat Angelo Kelly über frühere Veröffentlichungen auch schon gesagt.

Dass ihm das Material von "Grace" vertraut ist, hört man aber in jeder Note. Viel Fidel-Musik, viel Folk, am Ende gönnt sich Kelly sogar ein reines Instrumental ("Graih Foalsey"). Das ist alles nicht so schmissig wie die Lieder, die man noch von der Kelly Family oder Angelo Kellys eigener Familienband kennt, dafür aber wahnsinnig urig und authentisch. Wüsste man es nicht besser, man könnte beim Hören glatt meinen, Angelo Kelly hätte sein ganzes Leben auf irgendeinem grünen irischen Hügel verbracht.