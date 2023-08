Bilderbuch, Domiziana und Blümchen, Samy Deluxe und Liam Gallagher, der 26 Jahre nach dem legendären Oasis-Konzert auch ohne sein Bruderherz in Knebworth abreißt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Für Liam Gallagher schließt sich der Kreis: Über ein Vierteljahrhundert ist es her, dass der Sänger als Frontmann der Britpop-Legenden Oasis im britischen Knebworth einen ikonischen Gig ablieferte. Vergangenes Jahr kehrte er zurück und bewies: der alte Mann rockt immer noch. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Bilderbuch, Domiziana und Blümchen sowie Samy Deluxe.

Liam Gallagher - Knebworth 22

So muss ein Live-Album klingen: ein motivierter Frontmann, eine Band in Topform und ein euphorisiertes Publikum. Für Liam Gallagher war es eine triumphale Rückkehr an einen besonderen Ort. Am 3. und 4. Juni 2022 spielte der Brite zwei Konzerte vor insgesamt 170.000 Fans im englischen Städtchen Knebworth. Genau hier absolvierte Gallagher fast 26 Jahre zuvor als Frontmann seiner Band Oasis legendäre Sommer-Auftritte, vergangenes Jahr musste sich Liam die Bühne nicht mit Bruder Noel teilen. Gallaghers Sahne-Auftritt erscheint nun unter dem simplen Namen "Knebworth 22" auf Platte und lässt die besondere Stimmung vor Ort erahnen.

Auf diesem Live-Album ist die Energie spürbar, sie wird von der Bühne ins Publikum und zurückgespielt. "Ich versuche immer noch, es zu begreifen", wird der Charismatiker aus Manchester zitiert. Mit Blick auf den damaligen Oasis-Auftritt erklärt er: "Vor mehreren Generationen am selben Ort zu spielen, so viele Jahre auseinander, war gigantisch." Natürlich weckt der letztjährige Knebworth-Gig alte Erinnerungen, schließlich gibt Gallagher nicht nur Solo-Hits zum Besten, sondern spielt auch alte Oasis-Songs. Mit "Hello" ist die feiernde Meute direkt auf Betriebstemperatur.

Die Fans werden zu Akteurinnen und Akteuren. Und wenn in der Zugabe aus tausenden Kehlen der Refrain von "Wonderwall" ertönt, verzeiht man dem oft so ausgelutschten Song beinahe die unzähligen Abende, an denen sich Möchtegern-Gallaghers an Lagerfeuern oder Karaoke-Abenden an einem doch eigentlich schönen Lied vergriffen haben.

Bilderbuch - Softpower

Im Fall von Bilderbuch bedeutet sich treu bleiben stetige Veränderung: Bereits in der Vergangenheit bewiesen die vier Österreicher ihre enorme musikalische Bandbreite, die von Einflüssen unter anderem aus Indie-Rock und Art-Pop bis HipHop inspiriert wird. Wenn der eigene Stil kontinuierlicher Wandel heißt, muss man die Fanbase überraschen, ohne zu enttäuschen. Bilderbuch haben dieses Prinzip zum Mantra erhoben - und liefern mit ihrer neuen, vier Songs starken EP wieder stilsicher ab.

Nach Ausflügen in den 70-er West-Coast-Rock (letztes Album: "Gelb ist das Feld") erinnert der Sound von "Softpower" eher an UK-Garage und das gesteigerte Tempo an frühere Werke des Quartetts. Über insgesamt vier Songs hinweg gibt die unverkennbare Stimme von Sänger Maurice Ernst gewohnt kryptische Texte zum Besten. Dabei kommt der Titeltrack "Softpower" mit verspielten Gitarrenriffs daher, es folgen die treibenden Songs "Digitales Wunder" und "Dino". Das verträumte "Aber Airbags" rundet die gelungene EP ab, die den Bilderbuch-Fans die Zeit bis zum nächsten Album - und der wahrscheinlich nächsten Neuerfindung - vertreiben dürfte.

Domiziana feat. Blümchen - SOS

Nicht zuletzt durch Dance-Challenges auf TikTok schoss Domizianas Hit "Ohne Benzin" im Sommer vergangenen Jahres an die Spitze der Charts. Es folgten unter anderem erfolgreiche Features mit den trendigen Rap-Künstlern Ski Aggu und Badmómzjay. Für ihre neue Single "SOS", einem Dance-Banger im Stile der 90er-Jahre, hat sich die Berlinerin nun selbst prominente Unterstützung geholt. Und wer würde besser auf solch ein Lied passen als das ehemalige Teenie-Idol Blümchen alias Jasmin Wagner? Zusammen folgen sie dem "weißen Hasen" in den Kaninchenbau: das pulsierende Nachtleben inklusive Stimmungs-hebender Substanzen ("Noch ein paar Augenblicke und dann ist die Liebe da"). Im Zweifel wird aber auch in der U-Bahn abgezappelt.

Mögen die 90s für ältere Semester auch der Höhepunkt der Elektro-Partys in der Hauptstadt gewesen sein, ist Berlin bis heute für die exzessiven Raves berüchtigt. Die Generations-übergreifende Zusammenarbeit der Sängerinnen hat durchaus Ohrwurmpotenzial. Obendrein erscheint das zugehörige Musikvideo geradezu künstlerisch wertvoll, spiegelt es die Ästhetik der 90-er perfekt wieder und verbildlicht den beschriebenen Feier-Exzess und den Austausch von Zärtlichkeiten in Schwarz- und Neonlicht.

Samy Deluxe - Hochkultur 2

Happy Birthday HipHop! In diesem Sommer wird die Kultur 50 Jahre alt, natürlich auch für den "Rapveteran aus dem Ältestenrat" ein besonderes Jubiläum: Mit seiner inzwischen neunten Studioplatte beschenkt Samy Deluxe sich selbst und seine Fans mit neuer Musik. Das satte 18 Tracks starke "Hochkultur 2" beweist, dass der Hamburger, der 2001 sein erstes Soloalbum veröffentlichte, mit HipHop schon so einiges erlebt hat. Denn: "Damals sagten sie: Zieh' die Hose doch mal hoch, heute gestalten Rapper eure Modekollektionen." Und auch 26 Jahre nach der Gründung der stilprägenden Kombo Dynamite Deluxe ist nachzuhören, dass Samys Liebe zum Rap nach wie vor ungebrochen ist.

In den Lyrics spiegeln sich immer noch ein typisches, exorbitant ausgeprägtes Selbstbewusstsein, eine Vorliebe für weiche Drogen und ein beeindruckendes Talent für Sprache. Deutschrap-Fans, die in den frühen 2000-ern mit dieser Musik sozialisiert wurden, dürfen sich zudem über ein Feature mit Afrob freuen - wie in alten ASD-Zeiten. Auch viele Beats versprühen nostalgischen Charme, doch der 45-Jährige flowt ebenso abwechslungsreich über modernere Klänge. Wäre ja auch langweilig, wenn sich in 50 Jahren HipHop nichts verändert hätte.