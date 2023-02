Paramore, Fettes Brot, Linkin Park und Depeche Mode, die ihren ersten neuen Song nach dem Tod von Andy Fletcher präsentieren: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Depeche Mode brachten ihr bislang letztes Album "Spirit" vor sechs Jahren auf den Markt. Ob es ein weiteres geben würde, blieb nach dem überraschenden Tod von DM-Urgestein Andy Fletcher zunächst offen. Inzwischen ist klar: Dave Gahan und Martin Gore machen zu zweit weiter. Mit "Ghosts Again" haben sie nun ihren ersten Song als Duo veröffentlicht; demnächst folgt das Album "Memento Mori". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Paramore, Fettes Brot und Linkin Park.

Depeche Mode - Ghosts Again

Der überraschende Tod von Andy Fletcher im Mai 2022 - er starb mit 60 Jahren an einem Riss in der Hauptschlagader - war für die ganze Pop-Welt ein Schock, zuvorderst aber natürlich auch für Dave Gahan und Martin Gore. Fletcher gehörte über vier Jahrzehnte zur Kern-Besetzung von Depeche Mode. Er und Gore tüftelten sogar schon einige Jahre vor der Bandgründung gemeinsam an neuen, innovativen, aufregenden Synthie-Sounds. DM ohne Fletcher? Im August gaben Dave Gahan und Martin Gore die Antwort: Ja, sie machen als Duo weiter. Kurz darauf kündigten sie auch eine neue Tour für das Frühjahr 2023 sowie ein neues Album an. Den ersten Song, "Ghosts Again", kann man ab sofort hören.

Viele der insgesamt zwölf Lieder für das neue Album "Memento Mori" (erhältlich ab 24. März) seien bereits während der "Frühphase" der Pandemie entstanden, heißt es in einer Begleitnotiz zur neuen Single. Wie viel Fletcher im Einzelnen zu den finalen Songs beitrug, ist nicht bekannt. "Ghosts Again" aber klingt zu hundert Prozent nach Depeche Mode und ist durchaus auch als Abschiedsgruß lesbar.

Der Song handelt von Vergänglichkeit, vom ewigen Kommen und Gehen. Dave Gahan singt zu atmosphärischem Midtempo-Synthpop von Blumen und einem Silberstreif am Horizont, von heimlichen Tränen und vom Abschiednehmen - "everybody says goodybe". "Ghosts Again", erklärt der DM-Frontmann, fange für ihn "das perfekte Gleichgewicht zwischen Melancholie und Freude" ein. Im Schwarzweiß-Video von Anton Corbijn, dem langjährigen Wegbegleiter der Band, wird zunächst Schach gespielt, das Spiel der Könige. Später kriecht Gahan auf allen Vieren über einen Friedhof. Großes Kino.

Paramore - This Is Why

Eine ganze halbe Minute vergeht, ehe Hayley Williams im Titelsong "This Is Why" zu singen beginnt, davor hört man fast schon jazziges Drumming und ein paar schräg scheppernde Gitarrenanschläge - damit hätten Paramore die Mehrheit der Radio-Hörer schon wieder verloren, ehe es richtig losgeht. Aber wer dranbleibt, der landet auch diesmal wieder mittendrin in einer großen, bunten, stylischen Wave-Rock-Pop-Party. "This Is Why", das erste neue Album der US-amerikanischen Alternative-Band seit 2017, ist ab sofort erhältlich.

Musikalisch hielten Paramore immer schon einen gebührenden Sicherheitsabstand zum Mainstream-Pop, trotzdem wurden sie mit ihren Ohrwurm-Melodien zum Massenphänomen und landeten sowohl in den USA als auch in UK schon Nummer-eins-Alben. Auch "This Is Why" dürfte für die Grammy-Gewinner wieder ein großer Hit werden. Den eher groben Punk-Spirit früherer Werke haben Paramore längst abgelegt, mit eigenwilligen Rhythmen, zackigen Gitarrenriffs und dem facettenreichen Gesang ihrer charismatischen Frontfrau landet die Gruppe im Jahr 2023 bei ambitioniertem Prog-Rock-Pop. Mit vielen Songs, die sofort hängenbleiben. Warum Paramore immer noch eine extrem coole Band ist? This Is Why!

Fettes Brot - Hitstory

Ein klassisches Greatest-Hits-Album veröffentlichen? Ohne Orchester? Ohne brandneue Kollabos mit angesagten Kollegen? Ohne sämtliche Songs mit einem modernen Twist neu einzuspielen? "Das ist ja so 1996", werden manche sagen. Aber im Geiste sind Fettes Brot eben auch immer Kinder der 90-er geblieben. Ein klassisches Greatest-Hits-Album - das steht ihnen. Auch zum Abschied: Mit "Hitstory" feiern Dokter Renz, König Boris und Bjöen Beton nach gut 30 Jahren im Musik-Business ihr Karriereende. Im Stream, auf CD, natürlich auch auf Vinyl.

"Es ist 1996 ...", das klingelt sicher nicht nur bei HipHop-Fans. "Jein" ist natürlich enthalten, ansonsten haben Fettes Brot ihre Abschieds-Kompilation mit "Nordisch by Nature"-Bescheidenheit zusammengestellt. Gerade einmal zehn Lieder haben es in die Auswahl geschafft, man hätte sicher mehr finden können. Zum bereits vor einigen Monaten angekündigten Karriereende ist das hier dennoch eine hübsche Nostalgie-Veranstaltung. Eine neue Version von "Emanuela" haben Fettes Brot zwar auch noch aufgenommen, die gibt's allerdings nur als digitalen "Booster" und nicht auf Platte. Auch der zuletzt veröffentlichte Song "Brot weint nicht" ist nicht auf "Hitstory" zu hören - aber demnächst kommt ja auch noch eine Abschiedstour, ehe es dann wirklich vorbei ist mit Fettes Brot.

Linkin Park - Lost

Die Geschichte ist eigentlich kaum zu glauben, aber vor allem Fans von ganz früher dürfen sich über eine echte Perle freuen: Linkin Park haben einen bislang unbekannten Song mit Chester Bennington veröffentlicht. Und zwar nicht irgendeinen Track, der mit dem Gesang des 2017 verstorbenen Bennington zusammengeschustert wurde, sondern "einen komplett fertigen und bereits abgemischten Song", der "in Vergessenheit geraten war", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Lied stamme aus der Ära des Grammy-nominierten zweiten Albums "Meteora" (2003) und trägt ausgerechnet den Titel "Lost" ("Verloren").

Man habe "Lost" bei der Suche nach Material für die bevorstehende Jubiläums-Edition von "Meteora" auf irgendeiner Festplatte entdeckt, heißt es weiter. Um diesen kleinen Nu-Metal-Schatz zu würdigen, wurde begleitend auch ein brandneues Trickfilm-Video produziert. Linkin-Park-Musiker Mike Shinoda erklärt zu dem Fund: "Diesen Track zu entdecken war so, als würde man ein altes Foto finden, von dem man völlig vergessen hat, dass man es einmal aufgenommen hat." Für die "20th Anniversary Edition" von "Meteora" (erhältlich ab 7. April) kündigt er darüber hinaus weiteres bislang unveröffentlichtes Material an. Die Fans, verspricht er, werden "völlig von den Socken sein".