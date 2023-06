Beatrice Egli, In Extremo und Rolling-Stones-Legende Charlie Watts, dessen schönste Jazz-Aufnahmen posthum für ein Album zusammengetragen wurden: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Der 2021 verstorbene Charlie Watts wurde als langjähriger Schlagzeuger der Rolling Stones zu einem der größten Stars der Rockszene. Weit über fünf Jahrzehnte lang trat er mit den Stones auf. Wenn er aber gerade einmal nicht mit Jagger und Co. unterwegs war, ging er gerne einer anderen musikalischen Leidenschaft nach: dem Jazz. Seine schönsten Arbeiten auf diesem Gebiet wurden nun erstmals für eine große Sammlung zusammengetragen. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Beatrice Egli und In Extremo.

Charlie Watts - Anthology

Charlie Watts war über fünf Jahrzehnte lang Schlagzeuger der größten Rockband der Welt, ohne ihn hätte es den Erfolg der Rolling Stones in dieser Form womöglich nicht gegeben. Und doch war der 2021 verstorbene Drummer anders als Jagger, Richards und Wood. Während die früher Hotelzimmer zerlegten, saß Watts lieber nebenan und zeichnete. Diesen "anderen" Charlie Watts hört man jetzt auch auf der ersten Sammlung, die sich ausschließlich auf seine Jazz-Arbeiten konzentriert: "Anthology".

Kann jemand wilder Rockband-Trommler und zugleich ein versierter Jazz-Musiker sein? Charlie Watts, einst liebevoll als "der swingende Stein" betitelt, konnte es. Schon als Zehnjähriger fing er an, Platten von Charlie Parker und John Coltrane zu sammeln, und auch während seiner Zeit mit den Stones klinkte er sich immer wieder mal aus, um Jazz zu spielen. Unter anderem auch mit eigenen Formationen (The Charlie Watts Orchestra, Charlie Watts Quintett). Für der Kompilation "Anthology", die bis in die späten 70-er zurückreicht, wurden nun einige ausgewählte Stücke aus dieser "anderen" Karriere des Charlie Watts zusammengetragen. Insgesamt enthält die Sammlung, die unter anderem auch auf Vinyl erhältlich ist, 27 Titel.

Beatrice Egli - Balance

DSDS bringt keine echten Superstars hervor? Beatrice Egli ist der lebende Gegenbeweis. Zehn Jahre liegt ihr Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" inzwischen zurück, seitdem hat die Schweizerin sich in der Schlagerszene stetig nach oben gearbeitet. Neben einer eigenen Samstagabend-Sendung ("Die Beatrice Egli Show") gibt es seit Kurzem auch einen eigenen Podcast ("Egli Extrem"). Und jetzt auch wieder neue Songs. Das zehnte Album der 35-Jährigen heißt "Balance".

"Balance", das klingt erst einmal eher nichtssagend und unpersönlich, zumal bei einem Schlageralbum. Aber der unerschrockenen Frohnatur Beatrice Egli gelingt es auch diesmal, etwas aus ihrem Leben mit in die Musik zu nehmen und umgekehrt - oder sie vermittelt zumindest glaubhaft den Eindruck, dass es so wäre.

Für die Single "Volles Risiko" arbeitete Egli erstmals mit einem ganz neuen Produzententeam (unter anderem mit Eric Philippi), der Titelsong "Balance" beschreibt einen wichtigen Aspekt in der Lebensführung der Musikerin. "Das Leben ist ein ständiger Seiltanz - und genau davon erzählen auch die Songs auf diesem Album." Und was ist mit diesem kessen Duett, das Egli mit Florian Silbereisen singt? Hinter dem Lied steckt wohl eher keine private Geschichte. Oder vielleicht doch? "Das wissen nur wir!"

In Extremo - Weckt die Toten

"Der Fels in der Brandung ist fast nicht mehr zu seh'n / Das wird die letzte Schlacht, bevor wir untergeh'n": Ganz schön unheilvoll und martialisch, was In Extremo da singen, aber dieses Brachial-Lied vor Live-Publikum - das dürfte hervorragend funktionieren. 2020 veröffentlichte die Mittelalter-Rockband letztmals neue Musik (das Album "Kompass zur Sonne" landete wieder auf Platz eins). Pünktlich zum Start einer neuen Burgentour melden In Extremo sich nun mit einem donnernden Schlachtruf zurück. "Weckt die Toten, weckt die Toten! / Die Verrückten sind in der Stadt!"

"Weckt die Toten", da wird es bei Fans sicher gleich klingeln. 1998 veröffentlichten In Extremo ein so betiteltes Album, das im Lauf der Jahre zu ihrem meistverkauften wurde. Jetzt reichen In Extremo einen gleichnamigen Song nach. "Irgendwann fiel uns auf, dass 'Weckt die Toten' gar keinen Titelsong hat. Also haben wir nun einen aufgenommen", erklärt Sänger Micha "Das letzte Einhorn" Rhein. "Ich denke, das Stück ist eine schöne Hommage an diese Band und unseren Werdegang. Wir haben eine Vergangenheit, auf die wir wirklich stolz sein können. Nach 25 Jahren dürfen wir uns so einen Song schon mal erlauben."