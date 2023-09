Ute Freudenberg, Ed Sheeran und NSYNC, die sich 20 Jahre nach ihrer Trennung mit einer brandneuen Single zurückmelden: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Es ist ihr erster neuer Song seit über 20 Jahren, viele sprechen von der größten Pop-Sensation 2023: NSYNC sind wieder da, ihre Reunion-Single trägt den Titel "Better Place". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Ute Freudenberg und Ed Sheeran, der nur wenige Monate nach "-" ("Subtract") mit "Autumn Variations" nachlegt.

NSYNC - Better Place

Im Jahr 2002 sagten NSYNC "Bye Bye Bye", da dachten sicher viele Fans "It's tearin' up my heart" und "I want you back". Die fünfköpfige Truppe aus Florida gehörte bis zu ihrer Auflösung zu den ganz großen Nummern der Boyband-Szene, ein Comeback wie bei Take That oder Caught in the Act war in den letzten Jahren aber eigentlich nie Thema. Und dann standen sie da vor ein paar Wochen plötzlich wieder alle gemeinsam auf der Bühne bei den VMAs: JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, Lance Bass und auch Justin Timberlake, der Einzige, dem damals nach dem NSYNC-Ende eine große Solokarriere gelang. Und jetzt?

Bei den MTV Video Music Awards in New Jersey krönten NSYNC "nur" den "Best Pop Act", nun singen sie auch wieder. "Better Place", das erste neue Lied von NSYNC seit immerhin 22 Jahren (das letzte Album "Celebrity" erschien 2001). Der Comeback-Titel ist ab sofort als Single erhältlich, außerdem fungiert "Better Place" als Titellied zum kommenden Kinofilm "Trolls - Gemeinsam stark" (19. Oktober), bei dem Justin Timberlake auch als Synchronsprecher mitwirkt. Was danach kommt, war zuletzt noch unklar. Sollten NSYNC sich nach nur einem Song direkt wieder verabschieden, wird das heute wohl niemandem mehr das Herz zerreißen. Aber ein bisschen schade wäre es schon.

Ute Freudenberg - Die Jubiläums-Box

Das offiziell letzte Studioalbum ("Stark wie nie") kam im Juni, ihr offiziell letztes Konzert gibt Ute Freudenberg am 22. Dezember in Erfurt (Alte Oper), dann ist Schluss. Nach fünf Jahrzehnten auf der Bühne beendet Freudenberg, die vor ein paar Jahren an Parkinson erkrankte, aber nach wie vor immer mit einem strahlenden Lächeln vor das Publikum tritt, ihre Karriere. Für diejenigen, denen die Sängerin im Lauf der Zeit besonders ans Herz gewachsen ist, gibt es jetzt auch noch ein etwas größeres Abschiedsgeschenk: eine umfassende "Jubiläums-Box".

"Mögen meine Songs noch über viele Jahrzehnte Kraftspender und Lebenshilfe sein und die Hörer glücklich machen", so wünscht es sich Ute Freudenberg in einer Begleitnotiz zu ihrer wohl wirklich allerletzten CD-Veröffentlichung. Songs, die Kraft spenden (oder einfach nur gute Laune verbreiten), gibt es in der "Jubiläums-Box" in jedem Fall genug. In Zahlen: 213 Lieder, verteilt auf 17 CDs. Neben vielen Klassikern, die bis in die 70-er zurückreichen, sind auch einige Raritäten dabei (zum Beispiel das "Ur-Ur-Lied", die B-Seite von Freudenbergs allererster Single aus dem Jahr 1976). Wichtiger Hinweis für alle Fans und Sammler: Das Set, das unter anderem auch das Abschiedsalbum "Stark wie nie" enthält, ist auf 2.000 Exemplare limitiert.

Ed Sheeran - Autumn Variations

Platz eins in Deutschland, Österreich, Großbritannien. Im Mai brachte Ed Sheeran seine Platte "-" (gesprochen "Subtract") auf den Markt, und wie fast alles bei dem britischen Singer/Songwriter war auch dieses Album wieder ein voller Erfolg. Der Typ, der sich nach getaner Arbeit erst einmal zurücklehnt und ausruht, ist Sheeran aber offenbar nicht. Nach der doch recht überraschenden Ankündigung im August hat er jetzt schon wieder einen Langspieler fertig und gerade veröffentlicht: "Autumn Variations".

Nicht nur die Fans wissen: Seine bisherigen (Solo-)Alben benannte Sheeran immer nach mathematischen Symbolen ("Plus", "Multiply", "Divide", "Equals", "Subtract"). Mit "Autumn Variations" schlägt er nun einen neuen Weg ein, zumindest beim Titel. Wie schon bei der letzten Platte arbeitete Sheeran auch für die neuen Songs wieder intensiv mit dem Produzenten Aaron Dessner. Die insgesamt 14 Herbst-Variationen kommen etwas grüblerisch daher, manchmal melancholisch, und sie alle erzählen Geschichten aus Sheerans Freundeskreis. Trennungen, Zerfall, Zur-Ruhe-Kommen, Sich-Einigeln - Dinge eben, die irgendwie zum Herbst passen. Für Winter, Frühling, Sommer hätte Sheeran, der Dinge gerne ordnet und sortiert, aber bestimmt auch noch ein paar gute Song-Ideen ...