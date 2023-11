Tränen, Zoe Wees und die Beatles, die über 50 Jahre nach ihrer Auflösung einen allerletzten neuen Song veröffentlichen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Dass wir das noch erleben dürfen ... moderne KI-Technologie macht möglich, was lange unmöglich schien: Die Beatles haben mit "Now And Then" ein allerletztes neues Lied veröffentlicht. McCartney, Starr, Harrison, Lennon, alle sind dabei bei dieser kleinen Musik-Sensation. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem vom Indie-Duo Tränen und der großen deutschen Pop-Hoffnung Zoe Wees.

The Beatles - Now And Then

Die Abbey Road mit dem legendären Zebrastreifen ist seit Jahrzehnten eine beliebte Pilgerstätte für Fans der Beatles. Diesmal aber kamen noch mehr Menschen als üblich, um gemeinsam im Londoner Regen zu stehen und ergriffen diesen Zeilen zu lauschen: "I know it's true / It's all because of you / And if I make it through / It's all because of you ..." - Die Beatles haben ein neues Lied veröffentlicht, auf dem noch einmal alle "Fab Four" gemeinsam zu hören sind. 53 Jahre nach dem Ende der Band, 43 Jahre nach dem Tod von John Lennon.

"Now And Then" heißt das Stück, in seiner Entstehung ist es ein kleines Wunderwerk. Lennon schrieb den Titel bereits in den späten 70-ern, mehr als ein Demoband von bescheidener Qualität kam damals aber nicht heraus. Alle späteren Versuche, einen vollwertigen Song daraus zu machen, scheiterten. Bis jetzt. Star-Regisseur Peter Jackson, der vor ein paar Jahren schon den Film "Get Back" (2021) drehte, ließ eine KI-Technologie entwickeln, die dabei half, "Now And Then" nach über vier Jahrzehnten im Schrank doch noch fertigzustellen.

Paul McCartney und Ringo Starr, die letzten lebenden Beatles, spielten ihre Parts ganz neu ein, die Gitarrenspur von George Harrison wurde bereits in den 90-ern aufgenommen, und mithilfe der KI konnte schließlich der Gesang von Lennon aus dem alten Demoband extrahiert und neu aufbereitet werden. Eine schöne Geschichte - und zugleich ein letztes, endgültiges "Farewell!": "Now And Then" wird von McCartney und Starr als der offiziell letzte Song der Beatles veröffentlicht.

Tränen - Haare eines Hundes

Der eigene Instagram-Account wurde bereits im Januar hochgefahren, die erste Musik (die famose Single "Stures dummes Herz") kam schließlich im Sommer - und damit endlich Klarheit darüber, was es mit dem vorab viel umtuschelten Bandprojekt Tränen auf sich hat. Ein Duo, bestehend aus Gwen Dolyn und Steffen Israel. Dolyn hat solo und mit der Band Toyboys bereits einiges ausprobiert in der Indie-Szene, Israel kennt man als Gitarristen von Kraftklub. Jetzt präsentieren die beiden als Tränen ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum, "Haare eines Hundes".

"Neue Neue Deutsche Welle", diesem Sub-Genre wurden die ersten Singles von Tränen immer wieder zugeordnet. Wobei hier definitiv mehr Ideal als Nena nachklingt. Punkig, progressiv und eigenwillig, zugleich aber auch sehr stylisch und immer wieder mit starkem Pop-Einschlag. Die Melodien gehen sofort ins Ohr, die aufgekratzten und oft feministischen Texte von Gwen Dolyn bleiben hängen. "Bin ich eine schönere Frau, wenn ich leiser bin als deine Angst? Liebst du mich mehr, wenn ich knie?" Eine spannende Band, ein beeindruckendes erstes Album (das demnächst bestimmt auch in einigen Indie-Jahresbestenlisten auftauchen wird). Mehrere Konzerte der bevorstehenden "Haare eines Hundes"-Tour, die im Februar 2024 startet, waren zuletzt bereits ausverkauft.

Zoe Wees - Therapy

In Deutschland darf sie mit einem hohen Einstieg in der Hitparade rechnen, ein bisschen werden Zoe Wees und ihre Plattenfirma aber bestimmt auch auf die internationalen Charts schielen. Alles andere wäre auch falsche Bescheidenheit. 2017 betrat die Hamburgerin als Kandidatin bei "The Voice Kids" erstmals die öffentliche Bühne, zuletzt sang sie bei den American Music Awards und trat in großen US-amerikanischen Late-Night-Shows auf. In Italien, Schweden, Polen, Kanada und vielen weiteren Ländern wurden ihre Singles (allen voran "Control") bereits mit Gold und Platin ausgezeichnet. Jetzt, nach langer Vorbereitung, das erste vollwertige Album: "Therapy".

Wo die Stärken von Zoe Wees liegen, ist nach den diversen Single-Erfolgen der letzten Jahre hinlänglich bekannt: moderne Pop-Kompositionen auf internationalem Niveau, dazu sehr persönliche Texte (Sprache: Englisch), mit denen die 21-Jährige offen und ehrlich ihre eigene teils schwierige Biografie verarbeitet. Die Album-Ankündigung verspricht eine "tiefgreifende emotionale Reise" zwischen "Selbstentdeckung, Heilung und Widerstandsfähigkeit". Einige der Songs auf "Therapy" kennen die Fans bereits (zum Beispiel "Control", "Daddy's Eyes" und "Girls Like Us"), insgesamt umfasst das Debütalbum von Zoe Wees 20 Titel.