Joy Denalane, Bob Marley und Mammoth WVH, ein noch relativ junges Bandprojekt mit prominenter DNA: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Vor knapp drei Jahren, kurz nach dem Tod seines Vaters Eddie Van Halen, feierte dessen Sohn Wolfgang sein Debüt mit Mammoth WVH. Nach einigen weiteren sehr beachtlichen Karriere-Meilensteinen erscheint nun das zweite Album. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Joy Denalane und Bob Marley.

Mammoth WVH - Mammoth II

November 2020: Ein junger Musiker, der sein Bandprojekt etwas obskur Mammoth WVH nennt, veröffentlicht die Debütsingle "Distance" und erntet auf Anhieb viel Zuspruch. Vielleicht auch deshalb, weil dieser Nachwuchsrocker nicht irgendwer ist: WVH, Wolfgang Van Halen, der Sohn von Eddie Van Halen. Schwang in den ersten Berichten ein kleiner Sentimentalitäts-Bonus mit? Könnte sein.

Auf geschenktes Lob war Mammoth WVH aber damals schon nicht aus und nicht angewiesen. Knapp drei Jahre später ist er es erst recht nicht. Mammoth WVH wurde für einen Grammy nominiert und von "Loudwire" 2021 als Künstler des Jahres ausgezeichnet, zuletzt eröffnete er als Support-Act die neue Welttournee von Metallica. Jetzt erscheint "Mammoth II", das zweite Album.

Auffällig: Eddie Van Halen wird in den Ankündigungen zu "Mammoth II" kein einziges Mal erwähnt, stattdessen liegt der Fokus vor allem auf den bisherigen Erfolgen und den musikalischen Qualitäten von Mammoth WVH. Mit dem zweiten Langspieler, für den er alle Songs selbst schrieb und sämtliche Instrumente alleine einspielte, wolle der 32-Jährige sich bewusst weiter ausprobieren und seinen Sound zwischen Hard Rock und Metal in verschiedene Richtungen weiterentwickeln.

"Die Hooks sind härter, die Riffs lauter und die Texte tiefer." Ein bisschen Family Business ist am Ende aber doch dabei: Im unterhaltsamen Video zu "I'm Alright" kommt Wolfgang Van Halens Mutter, die Schauspielerin Valerie Bertinelli, zu einem kleinen Gastauftritt. Schöne Geschichte, spannendes Album. Papa Eddie, der damals nur wenige Wochen vor dem "Distance"-Debüt verstarb, wäre sicher stolz.

Joy Denalane - Hideaway

Kinder haben ist schön, aber wenn sie irgendwann groß und aus dem Haus sind, so hat auch das seinen Reiz. Joy Denalane, Deutschlands Soulstimme Nummer eins, singt ein Liedchen davon, diesmal allerdings auf Englisch. Neue Freiheiten, entspanntes Aufwachen mit dem Zwitschern der Vögel, endlich wieder etwas mehr Zeit für den Liebsten, nur You and I: Das ist die Essenz der ziemlich lässigen und angenehm ungenierten neuen Single "Hideaway".

Begleitend zum Song "Hideaway" hat Joy Denalane auch ein sommerlich-frisches Musikvideo gedreht. Die Zweifachmama in einer schicken Villa, verträumt im Wald, entspannt im Bett fläzend. Jemand quetscht eine Orange aus, die Säfte fließen. Und keine Kinder in Sicht, nirgends!

"Boy we deserve to be finally free" - "Junge, wir haben es verdient, endlich frei zu sein". Im Clip zu "Hideaway" kuschelt Joy Denalane zwar mit einem Anderen, in erster Linie sei diese Ode an die Freiheit aber eine "Liebeserklärung an ihren Mann Max Herre", wie die Plattenfirma betont. Die beiden, mit Unterbrechung seit über 20 Jahren liiert, haben zwei gemeinsame Kinder.

Bob Marley & Tha Wailers - Africa Unite

Wer Bob Marleys Musik hört und dann den Finger irgendwo auf der Weltkarte platzieren soll, wird ziemlich sicher zuerst nach Jamaika zeigen. Die Reggae-Ikone ist bis heute ein großes Aushängeschild jamaikanischer Kultur. Bob Marley selbst hätte mit der zweiten Hand vielleicht gleichzeitig auf den afrikanischen Kontinent gedeutet. Der weltweite Kampf gegen die Unterdrückung der Schwarzen und das Hoffen auf eine Rückkehr nach Afrika, das waren immer schon zentrale Motive der Rastafari-Bewegung. Das besondere enge Band zwischen Bob Marley und Afrika wird jetzt auch mit einem speziellen Album zelebriert: "Africa Unite".

Das Prinzip: Mehrere afrikanische Künstlerinnen und Künstler interpretieren große Hits von Bob Marley & The Wailers neu und versehen sie "mit den ansteckenden Rhythmen des Afrobeats". Insgesamt enthält die Sammlung zehn Titel, beteiligt sind neben Rema, Davido und Fireboy DML auch Afropop-Queen Tiwa Savage ("Waiting In Vain") sowie Sarkodie ("Stir It Up"), einer der größten Rap-Stars in Ghana. Das Projekt symbolisiere "den Einfluss, den Bob Marley auf das moderne Afrika hatte", erklärt eine Begleitnotiz zum Album. "Africa Unite für die Welt!"