Busta Rhymes, Kim Petras und Die Amigos, die mit einem neuen Album in die mystische Welt von Atlantis eintauchen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

13 Nummer-eins-Alben insgesamt, zuletzt neun in Serie: Die Erfolgsbilanz der Amigos spricht für sich. Auch mit ihrer nächsten Platte werden sie ziemlich sicher wieder weit oben landen in der Hitparade, diesmal geht es um den Mythos von der versunkenen Stadt Atlantis. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von HipHop-Legende Busta Rhymes und Deutschlands zuletzt erfolgreichstem Musikexport, Kim Petras.

Die Amigos - Atlantis wird leben

Wo genau lag Atlantis, dieser mythische Ort "jenseits der Säulen des Herakles"? Und hat es Atlantis überhaupt je gegeben? Die Experten sind sich bis heute uneinig. Platon war seinerzeit der Erste, der das sagenumwobene Inselreich beschrieb, das war im 4. Jahrhundert vor Christus. Am anderen Ende der Chronologie stehen nun Karl-Heinz und Bernd Ulrich, besser bekannt als Die Amigos. Gerade hat das Duo, das bereits mit 13 Platten auf Platz eins in den Charts stand und auch schon Lieder über "Babylon" sang, sein neues Album "Atlantis wird leben" veröffentlicht.

"Kennst du die alten Legenden um Atlantis? Von der Stadt, die plötzlich im Meer versunken ist? Die Fischer erzählen noch heut', die Stadt war aus purem Gold ..." So geht das im Titelsong, einem klassischen Amigos-Sehnsuchts-Schlager. "Atlantis wird leben und die Liebe wird neu erblüh'n." Sie singen auch von einem "Pharao" in einer Bar, verarbeiten biblische Gleichnisse ("Er küsst dich wie Judas", "Wer wirft den ersten Stein") und spielen ein bisschen Country ("Easy Rider"). Den Fans dürfte das alles sehr gut gefallen.

In einem Social-Media-Post zu ihrem 27. Album erklären die Amigos: "Es fühlt sich an, als ob wir gemeinsam eine Reise hinter uns haben und nun endlich das Ziel erreicht haben. Lasst uns nun die Musik feiern, die uns verbindet, die uns berührt und uns immer wieder aufs Neue begeistert. Lasst uns den Moment genießen und gemeinsam in die Welt von 'Atlantis wird leben' eintauchen." Tipp: Die neue Platte ist auch als limitierte Fanbox mit Bonussongs, DVD, Frühstücksbrettchen, Kochhandschuhen und Amigos-Einkaufstasche erhältlich.

Busta Rhymes - Beach Ball

Busta Rhymes: Da haben viele vielleicht noch den Mann vor Augen, der auf seinem Zenit in den späten 90-ern eine so seltsame Palmenfrisur auf dem Kopf trug und so dermaßen schnell rappte, dass einem schon beim Zuhören schwindelig wurde. Das eigentümliche Rasta-Geflecht ist inzwischen einer soliden Kurzhaarfrisur gewichen, beim Vortrag lässt er es heute auch etwas gemächlicher angehen. Aber seinen ganz eigenen "Swag" hat er mit 51 Jahren immer noch. Ein aktueller Beleg: seine brandneue Single "Beach Ball".

Dass da etwas kommen würde, deutete sich zuletzt schon in den sozialen Medien an. Busta Rhymes fegte seinen kompletten Instagram-Account leer, plötzlich waren da nur noch ein paar bunte Strandball-Bilder. Dieser Strandball rollt jetzt auch in seiner neuen Single "Beach Ball". Busta Rhymes wirft zu einem Midtempo-Beat mit Dicke-Hose-Prahlereien und verspielten Unflätigkeiten ("suckin' on these beach balls") um sich, unterstützt wird er von Feature-Partnerin Bia. Begleitend zum neuen Song hat die HipHop-Ikone auch ein Video im unverwechselbaren Busta-Rhymes-Stil gedreht, mit Gastauftritten von Rick Ross und DJ Khaled. Womöglich kommt da auch bald noch mehr (ein neues Album vielleicht?): Busta Rhymes sprach zuletzt bereits von einem Projekt, an dem unter anderem auch Timbaland und Pharrell Williams beteiligt sein sollen.

Kim Petras - Feed The Beast

Einige Ärzte hielten sie für verrückt, als sie schon im Kindesalter den Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung äußerte. Sie hat es durchgezogen, startete in ihrem zwölften Lebensjahr eine Hormontherapie und ließ sich mit 16 operieren. Deutsche Plattenfirmen bezeichneten ihre Musik einst als zu amerikanisch und zu poppig. Sie ging mit 19 nach Los Angeles und ist heute ein Weltstar. Was auch immer man persönlich von Kim Petras' Werdegang hält: Ihr Durchhaltevermögen und ihre Entschlossenheit müssen imponieren. Jetzt präsentiert die 30-Jährige ihr erstes Album bei einem großen Label: "Feed The Beast".

Die Biografie von Kim Petras ist nicht geradlinig und weist ganz sicher Abweichungen von der vermeintlichen "Norm" auf, dahingehend kann man auch einiges in die Musik auf "Feed The Beast" hineininterpretieren. Muss man aber nicht. Dieses Album ist das Major-Debüt einer Popmusikerin, die in erster Linie auch als solche wahrgenommen werden möchte und hier die dazu passenden Lieder singt. Ein paar Eurodance-Nummern, viel Mainstream-Pop, alles auf internationalem Niveau produziert. 15 Titel sind es insgesamt. Neben "Alone" (mit Nicki Minaj), "Bait" (mit Banks) und "Coconuts" ist ganz am Ende auch der Megahit "Unholy" angehängt - das Duett mit Sam Smith hatte Kim Petras erst vor wenigen Monaten ihren ersten Grammy beschert.