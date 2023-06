Ute Freudenberg, Bob Dylan und die Foo Fighters, die mit "But Here We Are" ihr erstes Album nach dem tragischen Tod von Taylor Hawkins veröffentlichen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Foo Fighters - But Here We Are

Ein neues Album der Foo Fighters, es ist inzwischen schon das elfte. Aber diesmal ist es natürlich eine andere Geschichte als sonst. Im März 2022 starb der langjährige Drummer der Band, Taylor Hawkins, im Rahmen der Tour zu "Medicine At Midnight". Die Foo Fighters sagten alle verbliebenen Konzerte der Tournee ab, organisierten später zwei Tribute-Events mit zahlreichen Stars der Branche. Im September 2022 dann die Nachricht: Dave Grohl und Co. machen weiter. Jetzt also die erste neue Platte nach der Tragödie um Taylor Hawkins.

"But Here We Are", diese englische Redewendung ist nicht ganz leicht ins Deutsche zu übersetzen. Vielleicht so: "Und doch sind wir hier." Es schwingt in jedem Fall einiger Trotz mit. Und Verzweiflung. Musikalisch unterscheidet sich "But Here We Are" nicht wirklich von früheren Foo-Fighters-Werken, die Gitarren sind nicht lauter und auch nicht leiser geworden. Allerdings, wen sollte es wundern, befassen sich viele der zehn neuen Songs mit dem Thema Trauer. Den Nachfolger von Taylor Hawkins hat die Band übrigens erst vor wenigen Wochen offiziell benannt: Josh Freese, der unter anderem schon für A Perfect Circle, Nine Inch Nails und Guns N'Roses trommelte, begleitet die Band auf ihrer bevorstehenden Welttournee.

Ute Freudenberg - Stark wie nie

Das Leben hat sie zuletzt recht hart getroffen, aber umgefallen ist sie nicht. Vor einigen Jahren wurde bei Ute Freudenberg Parkinson diagnostiziert. Anfang 2022 machte sie die Erkrankung öffentlich, einige Monate später kündigte die Sängerin ("Jugendliebe") ihr Karriereende an. Wenn man die Chronologie der Ereignisse so betrachtet, hat dieser Abschied schon einen bitteren Beigeschmack. Aber wenn Ute Freudenberg, ehemaliger DDR-Popstar und später auch in den neuen Bundesländern sehr erfolgreich, bei ihren letzten Auftritten irgendetwas nicht sehen will, sind es lange Gesichter. Daran lässt auch ihr neues und zugleich letztes Album "Stark wie nie" keinen Zweifel.

"Krone richten, Glitzer drauf / Jetzt erst recht, voller Liebe voraus" - so machen wir das! Insgesamt elf Lieder hat Ute Freudenberg für ihr Abschiedsalbum aufgenommen, die Titel sprechen für sich. "Stark wie nie", "Jetzt erst recht", "Glück", "Drachenherz", "Ne kleine Party", "So kann es weitergehn": Die 67-Jährige lässt sich nicht unterkriegen, keine Chance, und mit dieser Haltung, verpackt in zeitgemäßen Schlager-Bombast, möchte sie auch ihren Fans einiges mitgeben. Apropos "kleine Party": Für die in Kürze startende Abschiedstour (ab 9. Juni, Finsterwalde) sind über 30 Konzerte geplant.

Bob Dylan - Shadow Kingdom

"Ein prächtiger Konzertfilm" ("Pitchfork"), "absolut hinreißend" ("The Guardian"), "geradezu betörend" ("Rolling Stone"): Die internationale Presse überschlug sich im Juli 2021, als Bob Dylan mitten in der Corona-Pandemie seinen Konzertfilm "Shadow Kingdom" bei der Streaming-Plattform Veeps veröffentlichte. Nun sind Fans von Bob Dylan mutmaßlich aber keine Menschen, die ihre Musik sehr gerne streamen. Gerade sie werden sich freuen, dass "Shadow Kingdom" ab sofort auch in Plattenregal-tauglicher Form erhältlich ist.

Was die Kritiker vor zwei Jahren so begeisterte und was man jetzt auf dem Soundtrack hört: 2021 nahm Dylan über sieben Tage ein kunstvoll gestaltetes Film-Noir-Konzert mit fiktionalen Elementen auf, bei dem er einige seiner "Early Songs" spielte. Für das von Regisseurin Alma Har'el inszenierte Event wurden die Lieder allesamt neu arrangiert, wobei der große Meister zeigte, wie sehr er auch "als notorische lebende Legende auf der Höhe der Zeit bleibt" ("Süddeutsche Zeitung"). Das Material reicht von den 60-ern ("It's All Over Now, Baby Blue") bis in die späten 80er-Jahre ("What Was It You Wanted"). Die Album-Version von "Shadow Kingdom", die insgesamt 13 Stücke enthält, wird sowohl auf CD als auch auf Vinyl veröffentlicht.