Casper, Avril Lavigne und die Scorpions, die zeigen, wie viel Kraft noch in ihnen und im Rock'n'Roll steckt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Im Februar 1972 veröffentlichten die Scorpions ihr Debütalbum "Lonesome Crow", 50 Jahre später sind sie immer noch da und laut wie lange nicht: Auf ihrem neuen Werk "Rock Believer" erinnern sie sich ganz ohne Balladen an die wilden 70-er und 80-er. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Casper und Avril Lavigne.

Scorpions - Rock Believer

Ein neues Album von den Scorpions, genau jetzt? Ein Zufall, mehr nicht - der Termin stand schon lange, bevor Putin seine Truppen an die ukrainische Grenze beorderte. Auf ihrem 19. Langspieler treten Meine, Schenker und Co. auch nicht als die Friedensbotschafter des Rock'n'Roll auf, die sie 1990 waren, es gibt kein neues "Wind Of Change". "Rock Believer" greift vielmehr den Scorpions-Spirit der 70-er und 80-er wieder auf, als alles noch etwas wilder war - ein musikalisches Glaubensbekenntnis.

Dass Rock'n'Roll tot sei, hört man seit Jahrzehnten immer wieder mal. Die Scorpions halten dagegen mit Songs wie "Gas In The Tank": "Let's play it louder, play it hard / Laid back and a little dark". Laut, hart, ein bisschen düster - das trifft auf fast alle Songs von "Rock Believer" zu, einem Album, das komplett auf Balladen oder sonst irgendwie Weichgespültes verzichtet. Junge Rockfans, die es wirklich "hart" mögen, werden die Scorpions damit trotzdem nicht mehr abholen, aber die Botschaft kommt an: Nicht nur im Rock'n'Roll, sondern auch in dieser Band steckt noch viel Leben.

Casper - Alles war schön und nichts tat weh

"Ich hab heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mach'": Wer sich einigermaßen auskennt mit zeitgenössischem deutschen HipHop, muss diese Zeilen nicht einmal hören, sondern nur lesen, um sie zuzuordnen: Casper, unverwechselbar. Seit "XOXO" (2011) hat Casper vieles komplett neu definiert in der Szene. Wie man sich präsentiert, wie man mit den eigenen Gefühlen und Gedanken umgeht, wie man sich dabei ausdrückt. Der ungekünstelte, tiefgründige, oft auch etwas trübselige Indie-Rap-Künstler von damals, man erkennt ihn auf "Alles war schön und nichts tat weh" sofort wieder. Also alles wie immer?

Inhaltlich zieht Casper sein Ding weiter konsequent durch. Wenn es ihm schlecht geht oder wenn ihn Dinge bedrücken, dann erzählt er davon in seiner Musik. Es geht um Depressionen, Beziehungsprobleme, die Klimakrise und den Tod. Düstere Texte, die Casper allerdings in sehr ansprechende, teilweise fast schon freundliche Klangkulissen einbettet. Mehr Pop, weniger Gothic als früher. Noch dazu hat sich Casper ein paar spannende Gäste ins Studio geholt. Neben Songs mit Haiyti ("Mieses Leben / Wolken") und Kraftklub-Frontmann Felix Kummer ("Gib mir Gefahr") bringt er auch einen Gastbeitrag von Lena Meyer-Landrut unter ("Lass es Rosen für mich regnen") - und irgendwie kriegt Casper es hin, dass all das perfekt zusammenpasst.

Avril Lavigne - Love Sux

Sie posierte nackt mit Akustikgitarre auf dem Cover, experimentierte mit Country-Elementen und versuchte sich dann plötzlich wieder an modernem Radio-Pop: "Head Above Water" (2019) von Avril Lavigne war ein ziemlich komisches Album, allerdings auch ihr erstes nach einer längeren Pause und dem Bekanntwerden ihrer Borreliose-Erkrankung. Die Franko-Kanadierin wollte sich, so schien es, irgendwie neu erfinden. Drei Jahre später wirkt es, als wäre all das nie passiert.

"Love Sux" heißt das neue Album, mit dem sich Lavigne wieder konsequent auf die Dinge konzentriert, die sie Anfang der 2000-er zu einem internationalen Star machten. Man hört überall laute Gitarren und Rockpop-Songs wie aus einer Teenie-Komödie, Lavigne hüpft wieder als freches Punk-Gör durch die Gegend, im Video zur Single "Bite Me" sieht man Travis Barker an ihrer Seite. Er ist wohl auch der Mann, der Lavigne stilistisch zurück in die Spur brachte: Barker, bekannt geworden als Schlagzeuger von Blink 182, hat sich zuletzt auch als Produzent einen Namen gemacht, kürzlich sein eigenes Label gegründet, Lavigne unter Vertrag genommen und mit ihr nun diese neuen Songs aufgenommen. Eine gute Entscheidung, wahrscheinlich für beide.