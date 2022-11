Bruce Springsteen, die Black Eyed Peas und die Sportfreunde Stiller, die sich nach längerer Auszeit mit dem Album "Jeder nur ein X" zurückmelden: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Tatütata, die "Sportis" sind da: Mit einem unangemeldeten Spontan-Konzert lösten die Sportfreunde Stiller zuletzt einen kleinen Polizeieinsatz aus, nun veröffentlichen sie ganz legal das Comeback-Album "Jeder nur ein X". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Bruce Springsteen und den Black Eyed Peas, die nach zuletzt schweren Jahren immer noch glauben, dass alles gut wird.

Sportfreunde Stiller - Jeder nur ein X

"Applaus, Applaus"? Gab's da nicht, zumindest nicht von den Beamten. Am Mittwoch wollten die Sportfreunde Stiller in der Freiburger Fußgängerzone ein spontanes Mini-Konzert geben, doch schon während des Auftaktsongs "Ein Kompliment" wurde die Veranstaltung von der Polizei direkt wieder beendet - zu der Zeit herrschte vor Ort "Ruhepause", keine Chance für Indierock-Krach. Was die Polizei aber nicht verbieten kann, ist das neue Album der "Sportis". "Jeder nur ein X", die erste Platte der Band seit 2016 ("Sturm & Stille"), ist ab sofort erhältlich.

Dass die Sportsfreunde aus Germering ein neues Album aufnehmen würden, war durchaus nicht selbstverständlich. Es gab nach der letzten Tour interne Differenzen, wie die Band zuletzt verriet, für einige Zeit sei der Kontakt zwischen Peter Brugger, Rüdiger Linhof und Florian Weber komplett abgerissen. Nun aber scheint es wieder zu gehen, inklusive Remix- und Alternativ-Versionen enthält der neue Langspieler 18 Songs. Auch für Fußball-Fans ist wieder etwas dabei ("Ibrahimović"). Und: Die Sportfreunde Stiller gehen 2023 auf Tour, unter anderem ist auch wieder ein Auftritt in Freiburg geplant.

Bruce Springsteen - Only The Strong Survive

Bruce Springsteen ist inzwischen 73 Jahre alt, hätte den Ruhestand längst verdient - aber wer "Boss" ist, der kann sich wahrscheinlich nicht einfach so zurücklehnen und nichts mehr machen. Wer "Boss" ist, muss anpacken. Zuletzt jedenfalls war Springsteen produktiv wie lange nicht, neben einer Autobiografie ("Born to Run") und einer eigenen Broadway-Show gab es ein Solo-Album ("Western Stars", 2019) und eine neue Platte mit der E Street Band ("Letter To You", 2020). Jetzt präsentiert Springsteen wieder neue Musik, in diesem Fall ist es ein besonderes Herzensprojekt.

Springsteen richtet den Blick schon länger bevorzugt in die Vergangenheit, also in eine Zeit, als die Welt noch halbwegs in Ordnung war, und auch "Only The Strong Survive" ist in erster Linie wieder etwas für Nostalgiker. Basierend auf den Katalogen von Motown und weiteren 60er- und 70er-Jahre-Hitschmieden hat Bruce Springsteen 15 Cover von Soul-Klassikern aufgenommen, die ihm besonders am Herzen liegen. "Do I Love You (Indeed I Do)", "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore", "Soul Days" - das ist definitiv Stoff für Kenner, soll aber auch eine junge Hörerschaft ansprechen. Er wolle, dass das Publikum die "Schönheit und Freude" dieser Songs erlebt, erklärt Springsteen, "so wie ich sie erlebt habe, als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe".

The Black Eyed Peas - Elevation

"Don't you worry about a thing, because everything's gonna be alright": Wir sollen uns keine Sorgen machen, alles wird gut, versprechen die Black Eyed Peas, und falls doch nicht alles gut wird, so reicht es zumindest noch für eine unbeschwerte und schillernde Party-Nacht. Die Black Eyed Peas können es also noch. Mit "Don't You Worry" gelang ihnen, unterstützt von David Guetta und Shakira, zuletzt mal wieder ein veritabler Hit. Jetzt folgt ein neues Album, "Elevation".

Mit "Elevation" wollen die Black Eyed Peas ein neues Level erreichen, wie der Titel bedeutet, sie wären aber wahrscheinlich auch schon froh, wenn sie in Sachen Erfolg wieder auf das Niveau der glorreichen 2000-er kämen. Sängerin Stacy "Fergie" Ferguson stieg 2017 aus, das erste Album ohne sie wurde ein ziemlicher Flop ("Masters of the Sun, Vol. 1", 2018).

Und jetzt? Wie schon bei "Masters of the Sun" setzen Will.i.am, Apl.de.ap und Taboo auch bei "Elevation" wieder auf J. Rey Soul als semi-offizielle neue Sängerin, außerdem sind auf den 15 Titeln zahlreiche Gaststars zu hören - neben Guetta und Shakira waren unter anderem Nicky Jam, Anitta, Daddy Yankee und Nicole Scherzinger (The Pussycat Dolls) mit dem Trio im Studio. Ob das reicht, um endgültig in die Erfolgsspur zurückzufinden? "Dont'y you worry, don't you worry about a thing ..."