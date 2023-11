Madness, André 3000 und Country-Legende Dolly Parton, die mit 77 Jahren ihr erstes Rockalbum veröffentlicht: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Wenn Dolly Parton ruft, um ein Rockalbum aufzunehmen, kommen sie alle. Von Steven Tyler bis Rob Halford, von Paul McCartney bis Elton John. Keine Frage, "Rockstar" gehört alleine schon aufgrund der prominenten Gästeliste zu den größten Musik-Highlights des Jahres. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von der legendären Ska-Formation Madness und Outkast-Rapper André 3000, der ein Instrumentalalbum (mit Flöte!) aufgenommen hat.

Dolly Parton - Rockstar

Eigentlich müsste Dolly Parton niemandem irgendetwas beweisen. Sie ist als Musikerin über jeden Zweifel erhaben, gilt als eine der größten Songwriterinnen aller Zeiten ("I Will Always Love You", "Jolene"), sie eroberte erst die Herzen der Country-Fans ("Coat Of Many Colors", "My Tennessee Mountain Home") und später auch die Popcharts ("9 to 5", "Islands In The Stream"). Vor allem aber schließt sie - auch mit der von ihr geschaffenen Kunstfigur - niemanden aus. Sie ist eine überlebensgroße Projektionsfläche, in der sich fast alle Musikfans wiederfinden können - vom konservativen Redneck bis zum progressiven Großstadthipster. Warum sie sich nun auch als "Rockstar" beweisen muss? Weil sie es kann.

Ihr neues Album entstand aus einer Art Rechtfertigungszwang. Nachdem Parton 2022 - nachdem sie die Ehrung zunächst abgelehnt hatte - in die Rock'n'Roll Hall Of Fame aufgenommen wurde, wollte sie nach eigener Aussage beweisen, dass sie ihren Platz im Rock-Olymp zurecht zugewiesen bekommen hat. Dass man als "echte" Rockmusikerin nicht zu bescheiden auftreten sollte, hat Parton auf jeden Fall verstanden: "Rockstar" umfasst 30 (!) Songs und fährt eine Prominentenschar auf, die ihresgleichen sucht,

Mick Jagger sagte zwar aus Termingründen ab, dafür sind Paul McCartney, Ringo Starr, Stevie Nicks von Fleetwood Mac, Aerosmith-Frontmann Steven Tyler, Ex-Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora, Elton John, Pink und Duran-Duran-Sänger Simon Le Bon sowie zahlreiche weitere Musiklegenden mit von der Partie. Schon die Gästeliste zeigt, dass ihre Definition von Rockmusik dabei eher weit gefasst ist. Mit dem schieren Umfang des Projekts treibt es Parton aber dann doch etwas zu weit. Denn über die gesamte Überlänge kann das Album nicht überzeugen.

Mit den Songs von "Rockstar" könnte man drei Alben füllen. Eines mit soliden Eigenkompositionen, die das Prädikat "Rock" tatsächlich verdienen, wie etwa "Bygones" mit Rob Halford ( Judas Priest) und Nikki Sixx ( Mötley Crüe). Ein weiteres könnte den Klassikern des Genres gewidmet sein, an die sich Parton durchaus hörenswert herantraut - von "Satisfaction" über "Stairway To Heaven (mit Lizzo an der Querflöte!) bis "Free Bird". Übrig blieben dann nur noch die Pophits und Superstar-Duette, die das Album in seiner jetzigen Form unnötig aufblasen - wie etwa die Coverversionen von "Purple Rain", "Every Breath You Take" (mit Sting), "Heart Of Glass" (mit Debbie Harry) und "Let It Be". Aber gut, man kann es natürlich auch anders sehen: Mit 141 Minuten Spieldauer findet sich auf "Rockstar" sicher für jeden Hörer etwas.

Madness - Theatre Of The Absurd Presents C'est la Vie

Dafür, dass sich Madness selbst als "dysfunktionale Familie" empfinden, ist der Zusammenhalt der annähernd originalbesetzten Band nach viereinhalb Jahrzehnten erstaunlich. Und dafür, dass sich die Popwelt seit den seligen Tagen des Ska-Revivals einige Umdrehungen weiterbewegt hat, ist auch die ungebrochene Liebe der Briten zu diesem musikalischen Nationalmuseum verblüffend. Wobei: Vielleicht auch gerade nicht ...

Als "perfektes Gegenmittel gegen das Chaos der letzten Jahre" empfindet die Gruppe um Frontmann Graham "Suggs" McPherson ihr insgesamt 13. Studioalbum und das erste seit "Can't Touch Us Now" von 2016. Genau diese Vertrautheit stiftende Funktion hat auch die 20 Stücke lange Songsammlung für all jene, deren kulturelles Gedächtnis ins letzte Jahrtausend reicht.

Spektakulär ist schon der Samuel Beckett evozierende Titel: "Theatre of the Absurd Presents C'est la Vie" ist ein dampfendes Behältnis, in das man einen Teebeutel hängen könnte. Die fantastische Single "C'est la Vie" stolpert wie im Wahnwitz gefangen durch die Alltagsgefahren unserer Zeit. "Baby Burglar" bekundet Sympathie für einen nächtlichen Einbrecher jugendlichen Alters. "Round We Go" und "Beginners 101" sind buttergebäcksüßer Schwof, der auch dem 80er-Meisterwerk "Rise & Fall" nicht die Vollendung geraubt hätte.

Dazu treibt die Orgel, schneidet die Gitarre, und das Saxofon hyperventiliert - als wäre es immer noch 1979 und nicht die Gegenwart, auf die Keyboarder Mike 'Barso' Barson mit begreiflicher Verzweiflung blickt. Eigentlich, so sagt er, würde er am liebsten auf seinem Boot bleiben "und kein Teil dieses Wahnsinns sein". "Aber natürlich bin ich Mitglied einer Gruppe namens Madness. Vielleicht hätten wir uns 'Sanity' nennen sollen ..." Zu spät. That's life, wie der Franzose sagt.

André 3000 - New Blue Sun

Vor 20 Jahren, als er mit Outkast das Doppelalbum "Speakerboxxx/The Love Below" veröffentlichte, erreichte André 3000 einen neuen Höhepunkt seines Schaffens: Mit "Hey Ya!" gelang ihm ein Welthit, das Album des Duos gilt heute als eines der wichtigsten und erfolgreichsten der HipHop-Geschichte. Einige wollten in André Benjamin - so ein bürgerlicher Name - damals gar den "neuen Prince" erkannt haben, was angesichts seiner musikalischen Vielseitigkeit und seines extrovertierten Auftretens durchaus nahelag. Viel tat er allerdings nicht, um diesen Kritikerlorbeeren gerecht zu werden: Es folgten ein geflopptes Outkast-Album, zahlreiche Feature-Auftritte, einige Reunion-Konzerte 2014, vereinzelte Songs, aber im Gegensatz zu Kollege Big Boi nie ein ganzes Soloalbum.

Bis jetzt: "New Blue Sun" ist ein 88-minütiges Instrumentalalbum des Rappers. Auf dem er verschiedene Holzblasinstrumente spielt, darunter eine Maya-Doppelflöte. Und keine einzige Zeile rappt. Dafür sind die Songtitel umso wortreicher: "I swear, I Really Wanted To Make A 'Rap' Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time" heißt einer der "Songs", "Ghandi, Dalai Lama, Your Lord & Savior J.C. / Bundy, Jeffrey Dahmer, And John Wayne Gacy" ein anderer. Vorbilder für das Album sind Jazz-Legenden wie John und Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Yusef Lateef oder Sun Ra. Was man auch hört: André 3000 ergeht sich nicht etwa in endlosen Geflöte, sondern schafft ein hörenswertes Album irgendwo zwischen New-Age-Esoterik, Ambient und modernem Jazz.

Und auch wenn die Überraschung bei vielen Fans groß sein mag, ganz aus dem Nichts kommt die musikalische Verwandlung nicht. In den letzten Jahren zeigte sich André 3000 in Videoclips immer wieder Flöte spielend an öffentlichen Plätzen: "Ich interessiere mich schon lange für Blasinstrumente, daher war es für mich eine natürliche Weiterentwicklung, mich mit Flöten zu beschäftigen", erklärt er nun. Nicht stehenbleiben, sich weiterentwickeln, neue musikalische Ausdrucksformen finden: Prince wäre stolz auf ihn - und würde ihn als Nachfolger sicher akzeptieren.