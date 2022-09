Fettes Brot, Yungblud und Schlagerstar Roland Kaiser, der sich auf dem Album "Perspektiven" mal wieder von seiner abenteuerlustigen Seite zeigt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Erst ein gutes Gespräch bei einem guten Glas Wein, dann ab in eine wilde und enthemmte Partynacht - warum nicht auch zu dritt? Wer dachte, mit Roland Kaiser könne man nichts mehr erleben, der wird auf seinem sehr facettenreichen Album "Perspektiven" eines Besseren belehrt. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von den Deutschrap-Ikonen Fettes Brot und dem britischen Pop-Wunderkind Yungblud.

Roland Kaiser - Perspektiven

Roland Kaiser veröffentlicht ein neues Album, auf dem Cover gibt er einmal mehr den Gentleman im stilvollen Dreiteiler. "Der Mann hat einfach Klasse", wird mancher Fan sofort wieder schwärmen. Er hat es aber nach wie vor auch faustdick hinter den Ohren, wenn man sich die 15 Lieder von "Perspektiven" etwas genauer anhört. Mit der neuen Platte will der inzwischen 70-Jährige alle Facetten zeigen, die ihn als Mensch und Musiker ausmachen, und dabei spart er wirklich nichts aus. Schon der Pressetext zum Album verspricht, dass es neben "Veränderung und Weiterentwicklung" auch um "Liebe und Erotik" geht - es soll hinterher niemand sagen, er sei nicht gewarnt worden.

Natürlich, auch auf "Perspektiven" bleibt Roland Kaiser der Mann mit Einstecktuch, mit dem man bei einem guten Wein sehr ernste und tiefgründige Gespräche führen kann. In "Zuversicht" etwa zeigt er deutlich, dass er die großen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit alle im Blick hat. Kaiser singt aber auch sehr direkt von Dreiecksbeziehungen ("Er, sie und er"), vom ersten Mal und von wilden Partynächten zu dritt. "Du, deine Freundin und ich / Wir können uns doch mal küssen, es muss ja keiner wissen." Und man erinnert sich wieder: Früher galt Roland Kaiser mal als großer Frauenheld, als Mann fürs leidenschaftliche Abenteuer. Zumindest in seiner musikalischen Fantasie - der Mann ist ja glücklich verheiratet - bleibt er es offenbar bis heute.

Fettes Brot - Brot weint nicht

"Leute! Wir haben mal wieder Bock!! Ihr auch?" - Mit großer Euphorie kündigten Fettes Brot unlängst ihre spontane Konzert-Party im Hamburger Hafen an, nach Abschied klang da noch gar nichts. Wenige Tage nach dem Hamburg-Gig dann der Paukenschlag: Fettes Brot, eine der wichtigsten, erfolgreichsten und langlebigsten deutschen HipHop-Gruppen, lösen sich nach fast 30 Jahren auf. "Jubiläen waren uns immer schon schnurzpiepegal", erklärt das Trio in einem Abschieds-Statement; es sei nun an der Zeit, den Turnbeutel zu packen und neue Wege zu gehen. "Fettes Brot is nicht nur ancient ... sondern HISTORY!"

Auch das Ende, immerhin, wird als große Party inszeniert. Zeitgleich mit ihrer Abschieds-Verkündung haben Doktor Renz (bürgerlich Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Björn Beton (Björn Warns) ihre womöglich allerletzte Single "Brot weint nicht" sowie ein dazugehöriges Musikvideo veröffentlicht, demnächst soll außerdem ein Greatest-Hits-Album folgen. 2023 wird es auch eine abschließende Tour geben - für April und Mai sind 16 "Fettes Brot ... is history"-Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

Yungblud - Yungblud

Rot gefärbte Haare, verschmiertes Make-up, exzentrische Outfits und Videos, in denen er gerne wild zappelt und herumhüpft: Yungblud wirkt auf den ersten Blick ziemlich durchgeknallt, vielleicht sogar "gefährlich". Seine Musik, ein Mix aus Emo und Punk mit einer ganz großen Portion Pop, ist es eher nicht. Aber wahrscheinlich macht gerade das seinen Erfolg aus. Der junge Brite wird in Zeitungsartikeln als Pop-Phänomen gefeiert, singt gleichzeitig aber Hymnen für ein Publikum, das mutmaßlich gar keine Zeitung mehr liest.

Nach vielen immer größeren Erfolgen in den letzten fünf Jahren hat Dominic Richard Harrison alias Yungblud nun sein drittes Studioalbum veröffentlicht, das er schlicht "Yungblud" nennt. Früher habe er in seiner Musik immer ungefiltert herausgeschrien, was er gerade fühlte, diesmal sei er etwas reflektierter zu Werke gegangen. Was man dabei hört: immer noch Emo, Punk und ganz viel Pop. Es geht um Wut, Schmerz, Selbstfindung und Liebe, oft auch um alles auf einmal. Krakeelen im Mainstream, könnte man sagen, aber immerhin: Die Schublade, in die Yungblud mit seiner Kunst passen würde, gibt es nach wie vor nicht. 2023 steht wieder eine Tour an, auch in Deutschland (Berlin, Düsseldorf) sind zwei Konzerte geplant.