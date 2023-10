Doro, Prince und die 80er-Jahre-Ikonen Duran Duran, die pünktlich zu Halloween ein neues Album mit "Melodien der Dunkelheit" präsentieren: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Halloween-Partys kommen immer mehr in Mode. Wer eine Playlist für die eigene Grusel-Sause zusammenstellt, landet am Ende aber doch immer wieder bei "I Put A Spell On You" und "Monster Mash". Für zwischendurch gibt es jetzt neues Grusel-Liedgut auf Albumlänge: Duran Duran haben eine Platte mit frischem Material und schaurigen Covern aufgenommen. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Metal-Queen Doro Pesch und Prince, aus dessen Archiv wieder ein paar spektakuläre Diamanten und Perlen hervorgekramt wurden.

Duran Duran - Danse Macabre

"Hungry Like The Wolf", "Girls On Film", "The Wild Boys": Mit Liedern wie diesen wurden Duran Duran zu einer der stilprägenden Bands der 80-er. Viele der alten Hits hörte man zuletzt auch wieder vermehrt auf Motto-Partys, 2022 wurden die britischen New-Wave-Ikonen schließlich in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Es gibt kaum etwas, das diese Band noch erreichen könnte, und nichts, was noch zu beweisen wäre. Vielleicht ist jetzt also genau der richtige Zeitpunkt für eine Extravaganz wie diese: Duran Duran haben ein Halloween-Album aufgenommen.

"Danse Macabre" nennen Duran Duran ihre schaurige neue Liedersammlung, also "Totentanz". Nichts für einsame Gruselnächte hinter zugezogenen Vorhängen, eher der Soundtrack für eine lustige Party mit Fake-Spinnennetzen, gackernden Plastik-Skeletten und Cocktail-Würstchen in Ketchup. Duran Duran spielen eigene Songs nach, haben neues Material aufgenommen, und ein paar interessante Cover sind auch dabei. Zum Beispiel von "Bury A Friend" ( Billie Eilish), "Paint It Black" ( The Rolling Stones), "Ghost Town" ( The Specials) und "Psychokiller" ( Talking Heads). Von "Melodien der Dunkelheit" ist in einer Presseinfo die Rede, darüber hinaus ist "Danse Macabre" aber vor allem: ein großer Spaß!

Doro - Conqueress - Forever Strong And Proud

Ein imposanter Männerchor eröffnet das Album und singt vom Kämpfen. Sie klingen alle nach gestandenen Kriegern, nach Typen wie Conan, der Barbar. Aber hier sind sie doch eher nur die Steigbügelhalter, das wird spätestens dann klar, wenn in "Children Of The Dawn" ihre Königin einsetzt: Doro, die große "Queen of Metal". Auf dem Cover zu "Conqueress - Forever Strong And Proud" posiert die blondierte Eroberin aus Düsseldorf mit gigantischer Streitaxt. Im Hintergrund: Flammen und Totenschädel mit Hörnern. Viel Klischee, klar, und absurd viel Photoshop, aber doch konsequent.

Seit inzwischen vier Jahrzehnten steht Doro Pesch auf der Bühne, 2023 wird mit mehreren Mega-Konzerten Jubiläum gefeiert. Und eben mit diesem neuen Studioalbum. Doro, einer der größten weiblichen Stars der internationalen Metal-Szene, singt von Feuer am Himmel ("Fire In The Sky"), vom Durchsetzungskampf ("I Will Prevail"), von einer Zeit für Gerechtigkeit ("Time For Justice").

Die Gitarren und die Drums episch und hart, der Ton immer wieder martialisch. So lieben die Fans ihre Metal-Göttin Doro. Jenseits des Erwartbaren sind aber auch ein paar kleine (und durchaus sympathische) Überraschungen dabei. "Fels in der Brandung" wird zumindest teilweise auf Deutsch vorgetragen, und ganz am Ende singt Doro mit Rob Halford ( Judas Priest) eine der größten Schmalz-Rock-Hymnen aller Zeiten nach: "Total Eclipse Of The Heart" von Bonnie Tyler. Stark.

Prince - Diamonds And Pearls (Super Deluxe)

Ganz oben, wo man auch nachsieht, immer wieder: "Sign O' The Times", "Purple Rain", "1999". Bis in all den Prince-Bestenlisten da draußen irgendwann "Diamonds And Pearls" auftaucht, muss man hingegen immer etwas weiter scrollen. Auf vielen Portalen landet die Platte nicht einmal in den Top-10. Dass "Diamonds And Pearls" nun als erst drittes Prince-Album (nach "Sign O' The Times" und "1999") mit einer umfangreichen "Super Deluxe"-Edition gewürdigt wird, ist trotzdem nachvollziehbar - und gerechtfertigt.

Bestenlisten-Platzierungen hin oder her: Dahingehend, dass "Diamonds And Pearls" zu den "essenziellen" Werken in der ellenlangen Diskografie von Prince gehört, sind sich fast alle einig. Nach einem kleinen kommerziellen Durchhänger ab den späten 80-ern (drei Alben ohne Platin-Status!) wollte Prince mit dem Werk von 1991 zeigen, dass er immer noch zu den heißesten Künstlern im Business gehört. Er stellte eine neue Begleitband zusammen, The New Power Generation, arbeitete wie ein Besessener und legte alles aus auf ein großes Pop-Album, das wieder einmal Maßstäbe setzt.

Ein Album, das neue Maßstäbe setzt, wurde "Diamonds And Pearls" nicht. Aber eines mit mehreren funkelnden Perlen. "Cream", "Get Off" und der Titelsong, das waren damals die herausragenden Nummern, die diese Platte zu einem Bestseller machten. Man kann sie jetzt neu abgemischt hören, je nach Konfiguration sogar im Dolby-Atmos-Mix. Die "Super Deluxe"-Edition richtet den Blick aber auch auf all das, was seinerzeit hinter dem regulären Album schlummerte und lange verborgen blieb. Da sind 47 bislang unveröffentlichte Tracks (B-Seiten, Remixe, Extended Versions), ein Konzertfilm auf Blu-ray, ein 120-Seiten-Buch und noch einiges mehr. Sehr spannend, aber letztlich natürlich doch eine Liebhaber-Geschichte. Die 12-LP-Variante kostet etwa 350 Euro.