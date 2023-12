Placebo, Dritte Wahl und Lotte, die mit ihrer Version eines schwedischen Songs mal wieder ihr Gespür für feinen Gefühls-Pop unter Beweis stellt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Mit offenen Lauschern durch die Welt zu gehen, lohnt sich immer. Auch für Lotte: Für ihre jüngste Veröffentlichung adaptierte die Ravensburgerin einen zufällig entdeckten schwedischen Song, den hierzulande aber nur die wenigsten Menschen kennen dürften. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Placebo und den Rostocker Punk-Ikonen Dritte Wahl.

Lotte - Josefin

Sie erzählt gerne Geschichten, die an Tagebucheinträge erinnern. Oft geht es dabei um Herzensangelegenheiten. Um Liebe, Sehnsüchte, Ängste. Ebenso wichtig wie das Erzählte selbst ist bei Charlotte Rezbach alias Lotte aber seit jeher aber auch die Art, wie sie es erzählt. Das Gefühl muss stimmen, der Rest kommt dann schon. Das zeigt auch die neueste Veröffentlichung der 28-jährigen Ravensburgerin: "Josefin", eine deutsche Adaption des gleichnamigen schwedischen Songs von Delara aus dem Jahr 2021.

Lotte soll das hierzulande wenig bekannte Lied entdeckt haben, als sie sich zuletzt mal wieder "durch die Playlisten dieser Welt" hörte. Sie habe kein Wort verstanden, aber diese "einfache, traurige Gitarre" und dazu der "betörende" Gesang, das blieb hängen und inspirierte Lotte zu einer eigenen Version von "Josefin". In Zusammenarbeit mit Produzent Arto Louis Eriksen entstand eine kleine Herzschmerz-Perle zwischen Pop, Folk und Indie, die perfekt in Lottes Portfolio passt. "Der perfekte Soundtrack für kalte Tage und lange Nächte", heißt es in einer Presseinfo zu Lottes "Josefin". Die Fans werden sich bestimmt freuen über dieses "kleine Weihnachtsgeschenk".

Placebo - Placebo Live

Top-10-Platzierungen in 13 Ländern, in Deutschland landeten sie sogar auf der Eins: 2022 gelang Placebo mit "Never Let Me Go", dem ersten Studioalbum seit 2013 ("Loud Like Love"), ein fulminantes Comeback. Es folgte eine gefeierte Tour rund um den Globus. Und jetzt, pünktlich zu Weihnachten: die erste Live-Veröffentlichung der britischen Alternative-Rocker um Brian Molko seit fast 20 Jahren. Das limitierte Set "Placebo Live" enthält insgesamt drei Live-Sets, die alle in den letzten eineinhalb Jahren aufgenommen wurden.

Der Konzertfilm "This Is What You Wanted" (auf Blu-ray) entstand bei einem Auftritt der Band in Mexiko City (als kleinen Vorgeschmack veröffentlichten Placebo zuletzt bereits ein Live-Video zu "Try Better Next Time"). "Collapse Into Never" (Doppel-Vinyl) bringt den Placebo-Gig vom Low Festival in Spanien in die Wohnzimmer der Fans. Und das dritte Set, "Live From The White Room" (CD), wurde in den Londoner Twickenham Studios eingespielt. Wer beim Hören Lust auf das "echte" Live-Erlebnis bekommt: Ab Frühjahr 2024 sind wieder einige Placebo-Konzerte geplant, unter anderem auch in Deutschland.

Dritte Wahl - Urlaub in der Bredouille

Oberhalb des Wassers zeigt das Cover zum neuen Album von Dritte Wahl einen Strandball in wunderschönen kräftigen Farben. Und direkt darunter, wo alles gleich viel düsterer wirkt: eine Seemine. So sieht er also aus, der "Urlaub in der Bredouille", und so ungefähr klingt auch die Musik auf dem neuesten Langspieler der legendären Rostocker Punkband. Eine Platte nach dem Motto: Sommer, Sonne, Spaß und Krawall!

Seit über 30 Jahren stehen Dritte Wahl schon auf der Bühne, die gute Laune lassen sie sich auch in diesen schweren Zeiten nicht nehmen. Aber ein Wegsehen gibt's bei den engagierten und seit jeher extrem meinungsstarken Deutschpunk-Ikonen weiterhin nicht. Auch dann nicht, wenn sie in den Urlaub fahren. Da erblicken sie einen strahlend blauen Himmel und viele schöne Menschen, aber auch Parkplatzmüll, große Tanker, verklebte Vögel, Feuerbälle. Und, ganz allgemein, viel bösen Kapitalismus. "Wir schießen die Milliardäre ins All" heißt der Auftaktsong des Albums, zu dem auch ein Musikvideo gedreht wurde. Etwas verstörend, das alles. Aber die Botschaft kommt an.