Wochenlang fieberte die ganze Pop-Welt diesem Moment entgegen, nun haben Elton John und Britney Spears endlich ihren gemeinsamen Song "Hold Me Closer" veröffentlicht - ein Update zu "Tiny Dancer", bei dem allerdings nur noch wenig an das über 50 Jahre alte Original erinnert. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Muse, Madonnas Tochter Lourdes León und Kindermusik-Senkrechtstarter Dikka.

Elton John & Britney Spears - Hold Me Closer

Schon Wochen vor Veröffentlichung wurde ausgiebig über diesen Song berichtet, oft war von einem "Mega-Comeback" die Rede. Eine der schönsten Pop-Geschichten des Jahres ist es jedem Fall. Elton John, der auch mit 75 Jahren nichts von seiner Relevanz verloren hat, half schon vielen strauchelnden oder gefallenen Stars wieder auf die Füße. Und wem würde man es mehr gönnen als Britney Spears? Nach allem, was sie in den letzten Jahren durchstehen musste, bekommt sie für den Karriere-Neustart nun also etwas Starthilfe.

Sir Elton John und Britney Spears, "Hold Me Closer", eine Neuauflage des über 50 Jahre alten Kult-Hits "Tiny Dancer" - kann das funktionieren? Ja, es funktioniert, mit dem Original hat die Neufassung allerdings nicht mehr viel zu tun. Aus dem Soft-Rock-Klassiker über das Kalifornien der frühen 70-er wurde in der Überarbeitung ein moderner, Club-tauglicher Dance-Track mit pumpendem Electro-Beat und allen möglichen Effekten. Neben dem "Tiny Dancer"-Refrain wurden auch Elemente aus Elton Johns "The One" und "Don't Go Breaking My Heart" verbaut. "Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Britney Spears zu arbeiten", erklärt Elton John im Pressetext zu "Hold Me Closer". Auch für Spears sei es "eine riesige Ehre" gewesen, mit Elton John einen seiner "ikonischen Songs" neu aufnehmen zu dürfen.

Muse - Will Of The People

Die Band bekommt ihren Willen, die Plattenfirma irgendwie auch - und die Fans? Die hat keiner gefragt. Es ist schon ein bisschen komisch, dass Muse ausgerechnet dieses Album "Will Of The People" nennen. Das Label verlangte nach einem Greatest-Hits-Album, die Band lehnte ab. Das passt durchaus zu Muse, die ihre eigene Kunst seit jeher sehr ernst nehmen. Aber irgendetwas wollten (oder mussten) die zweifachen Grammy-Gewinner wohl trotzdem liefern. Das Ergebnis, in den Worten von Muse-Frontmann Matthew Bellamy: "ein Greatest-Hits-Album - mit neuen Songs".

Die musikalische Grundidee hinter "Will Of The People" war, das Beste aus über 20 Jahren Muse in einem neuen Kontext zu kombinieren: die harten und noch halbwegs bodenständigen Alternative-Klänge von ganz früher, den Hochglanz-Prog der Nullerjahre, den futuristischen Stadion-Rock der jüngeren Vergangenheit. Muse spielen also Muse - technisch auf gewohnt hohem Niveau, nur diesmal eben ohne musikalischen roten Faden. Dafür erzählen die Lyrics und die cineastischen Videos von großen Krisen, Unterdrückung, Umstürzen, dem "Will Of The People". Nicht alle Fans werden diese Platte lieben, auch und vor allem nicht die der ersten Stunde. Am Ende haben Muse mit "Will Of The People" aber wahrscheinlich doch den bestmöglichen Kompromiss gefunden.

Lolahol - Lock & Key

Wenn man nur den Künstlernamen liest, das Lied hört und das Video sieht - die meisten würden ohne weitere Zusatzinfos wohl kaum erkennen, wer da eigentlich singt. Lourdes León, die älteste Tochter von "Queen of Pop" Madonna, hat als Lolahol ihren ersten eigenen Song veröffentlicht: "Lock & Key". Die 25-Jährige probiert es nun also ernsthaft mit der Musik-Karriere, bewegt sich dabei allerdings in eine gänzlich andere Richtung als ihre berühmte Mutter.

Madonna revolutionierte seinerzeit den Pop, sang Lieder für die Massen. Ihre Tochter, die auch schon als Model arbeitete und an diversen Kunstprojekten beteiligt war, zieht es wohl eher in den musikalischen Untergrund. Die Single "Lock & Key" ist ein House-Track mit starkem Drum'n'Bass-Einschlag - vorgetragen mit relativ dünner Stimme, aber doch ausdrucksstark. Das YouTube-Video (Lolahol im extravaganten Dress auf einem New Yorker Friedhof) erreichte schnell sechsstellige Abrufzahlen, auch die Musik erntet für ihren "modernen Twist" viel Lob in den Kommentaren. Ein gelungenes Debüt, zumindest aus künstlerischer Sicht. Um den kommerziellen Aspekt wird sich diese Nachwuchs-Musikerin ohnehin keine großen Sorgen machen müssen.

Dikka - Boom Schakkalakka

Kindermusik? Ein sehr spezielles Feld, bei dem viele Eltern sofort abwinken - aber in diesem Fall hier darf die Kinderzimmer-Tür gerne auch mal offen bleiben. Der Berliner Simon Müller-Lerch alias Sera Finale machte sich schon vor ein paar Jahren einen Namen als exzellenter Songschreiber, arbeitete unter anderem mit Udo Lindenberg, Die Fantastischen Vier, Deichkind, Casper, Vanessa Mai und Helene Fischer. 2021 rief er dann die Kunstfigur Dikka ins Leben - ein rappendes Nashorn mit fetter Goldkette. Das Debütalbum "Oh Yeah!", auf dem Mark Forster und Lea als Gaststars mitwirkten, kam nicht nur bei den Kids, sondern auch bei vielen Eltern ziemlich gut an. Jetzt präsentiert Dikka seinen zweiten großen Wurf: "Boom Schakkalakka".

Dikka spielt unschuldigen, witzigen und manchmal auch ziemlich frechen HipHop, die Zielgruppe sind natürlich weiterhin zuallererst die Kleinen. Es geht um Themen wie Nasebohren und Schuhebinden, einer der neuen Titel handelt vom Zähneputzen ("Boom Schakkalakka"), ein anderer von den vielen Süßwaren im "Candyshop". Die großen Themen also, wenn man so will. Und diesmal hat Dikka sogar noch viel mehr Promi-Verstärkung als auf dem ersten Album. Neben den Rap-Kollegen Kool Savas und Cro sind unter anderem auch Wincent Weiss, Nico Santos, Alvaro Soler und Lena Meyer-Landrut dabei.