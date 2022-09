Deutschlands internationale Pop-Hoffnung Zoe Wees, die 80er-Jahre-Helden Alphaville und Kraftklub, die nach mehrjähriger Pause mal wieder ein Album veröffentichen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik!

Kraftklub gehören zweifellos zu den bedeutendsten deutschen Bands der jüngeren Vergangenheit - nicht nur deshalb, weil bislang alle Alben der Chemnitzer die Spitze der Charts eroberten. Mit "Kargo" präsentieren sie nun endlich mal wieder einen neuen Langspieler, den ersten seit 2017. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Zoe Wees und Alphaville.

Kraftklub - Kargo

Rap und Rock können gemeinsam funktionieren, das haben Kraftklub seit ihrem Debüt "Mit K" vor zehn Jahren immer wieder eindrucksvoll demonstriert. Drei Langspieler bis heute, alle auf Platz eins, dazu das Soloalbum "Kiox" von Felix Brummer alias Felix Kummer, ebenfalls Platz eins. Aber das Verdienst dieser Band liegt nicht unbedingt so sehr im Künstlerischen oder Kommerziellen, sondern in der Botschaft. Kraftklub haben wieder Haltung und politisches Bewusstsein in den deutschen Pop gebracht, sie singen gegen Rechts, für Toleranz, für das Brückenschlagen - aber immer so, dass man auch ein bisschen mitdenken muss. Allein deshalb kann man schon sagen: "Kargo", die erste Kraftklub-Platte seit 2017, ist eines der wichtigsten deutschen Pop-Alben 2022.

Wie ernst die Chemnitzer das mit dem Brückenschlagen meinen, zeigte sich gerade wieder im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Gemeinsam mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz spielten Kraftklub einen Überraschungs-Gig auf dem Kiez, präsentierten einen gemeinsamen Song: "Fahr mit mir". Die Single erschien bereits im Juli, sie ist nun auch auf "Kargo" zu hören.

Elf Songs umfasst das neue Album, abgesehen vom Tokio-Hotel-Feature gibt es wenige echte Überraschungen. Was bei dieser Band aber auch nichts Schlechtes ist. Kraftklub sticheln gegen deutsche Biedermeierei und gegen diejenigen, die das Politische anderen überlassen wollen. Es geht um Grüne, Nazis, die Polizei, Brandsätze, Designermöbel und darum, dass Wittenberg nicht Paris ist - für sich keine große Weisheit, aber bei Kraftklub wird auch daraus wieder ein cleverer Denkanstoß.

Zoe Wees - Daddy's Eyes

Das Reeperbahn-Festival? Da war Zoe Wees auch gerade, zuletzt hat die junge Hamburgerin aber schon viel größere Bühnen bespielt. Sie trat bei den American Music Awards auf und beim Lollapalooza-Festival in Chicago, außerdem beim Outside Lands Festival in San Francisco und in der "Late Late Show with James Corden". Eine 20-Jährige, die vor einigen Jahren mal bei "The Voice Kids" vorsang und deren Lieder heute überall auf der Welt gespielt werden - ein irrer Werdegang. Jetzt gibt es mal wieder einen neuen Song. Der allerdings klingt nicht so sehr nach internationalen Charts, eher nach Tagebucheintrag.

Der Titel deutet es bereits an: "Daddy's Eyes" ist ein sehr persönliches Lied. Zoe Wees wuchs ohne Vater auf, sie habe ihn aber einmal getroffen und festgestellt, dass sie genau seine Augen habe, wie sie in dem Song erklärt. "I don't wanna cry these tears with my Daddy's eyes / I don't need you, Daddy!"

Deutschlands große internationale Pop-Hoffnung, eine selbstbewusste junge Frau, plötzlich wieder ein kleines Mädchen. Ob man den Song irgendwann auch auf einem ganzen Album hört? Weiß man nicht, der erste vollwertige Langspieler von Zoe Wees lässt weiter auf sich warten. Dafür geht's demnächst aber wieder auf Europa-Tour - vier Konzerte in Deutschland, immerhin, sind auch dabei.

Alphaville - Eternally Yours

Robbie Williams, Moby und Howard Carpendale haben's getan, jetzt also auch Marian Gold: große alte Hits, mit einem renommierten Orchester neu eingespielt. In diesem Fall sind es dann eben die Klassiker von Alphaville. "Big In Japan", "Sounds Like A Melody", "Forever Young" - diese 80er-Kultsongs kriegt bis heute niemand aus dem Kopf, auch deshalb, weil sie nach wie vor regelmäßig im Radio laufen. Jetzt kann man immerhin mal etwas andere Versionen hören, jeweils mit dem Zusatz "Symphonic Version".

Insgesamt 17 Songs hat Marian Gold, letztes verbliebenes Alphaville-Gründungsmitglied, mit dem berühmten Deutschen Filmorchester Babelsberg neu aufgenommen. Streicher statt Synthesizer, so könnte man das Konzept von "Eternally Yours" grob umschreiben.

Das funktioniert nicht bei allen, aber zumindest bei einigen Songs durchaus ganz gut - etwa bei "Forever Young", dem internationalen Alphaville-Überhit von 1984, der laut Marian Gold "im Unterbewusstsein von vielleicht mehr als einem Viertel der Menschheit" fest verankert ist. 2023 gehen Gold und Alphaville mit dem neu aufbereiteten Liedgut auch auf Tour, geplant sind Auftritte in diversen exquisiten Konzerthäusern.