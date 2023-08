Zoe Wees, Heino und die Talking Heads, die ihr legendäres "Stop Making Sense"-Konzert erstmals in voller Länge auf Vinyl veröffentlichen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Vor fast 40 Jahren veröffentlichten die Talking Heads ihren legendären Konzertfilm "Stop Making Sense", nun feiert der Gig von damals ein Comeback - erst auf Vinyl, demnächst auch im Kino. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von der deutschen Pop-Hoffnung Zoe Wees und Volksmusik-Star Heino, der sich für ein neues Cover mal wieder einen ganz speziellen Titel ausgesucht hat.

Talking Heads - Stop Making Sense

Der größte Konzertfilm aller Zeiten, sagen manche. Und es gibt in der Tat nur wenig von vergleichbarem Format, was man entgegenhalten könnte. The Band bei ihrem "The Last Waltz"-Abschiedskonzert (inszeniert von Martin Scorsese) vielleicht noch, oder Pink Floyds "Live At Pompeii". Aber wenn man erst einmal drin ist in "Stop Making Sense", dann will man nicht mehr um- und schon gar nicht abschalten, für nichts in der Welt. 1984 veröffentlichten die Talking Heads die erste Fassung dieses legendären Gigs in Los Angeles. Knapp 40 Jahre später ist der Soundtrack nun erstmals in voller Länge auf Vinyl erhältlich.

"Stop Making Sense", das war damals nicht nur ein Konzertfilm, sondern ein penibel durchchoreografiertes eigenständiges Kunstwerk. Die Ausleuchtung, wer wann auf die Bühne kommt, David Byrne und sein Kassettenrekorder, da wurde nichts dem Zufall überlassen. Einiges davon "fehlt" natürlich auf dem Konzertmitschnitt. Dafür enthält die neue Vinyl-Ausführung erstmals auch Live-Takes von "Cities" und "Big Business/I Zimbra" sowie spannende neue Notizen von sämtlichen Bandmitgliedern. Und, auch ohne die Bilder: Die Erinnerungen an David Byrne in seinem albern überdimensionierten "Big Suit" laufen im Kopf immer mit.

Für Fans der ikonischen New-Wave-Gruppe aus New York ist die neue LP-Veröffentlichung eine schöne Sache, für Sammler ein Muss. Demnächst kommt aber auch noch mehr. "Stop Making Sense", damals entstanden unter der Regie von Jonathan Demme ("Das Schweigen der Lämmer"), wurde in 4K-Auflösung restauriert und feiert im September ein Kino-Comeback. Zuletzt wurde bereits ein dazugehöriger Trailer veröffentlicht, in dem David Byrne, inzwischen 71, seinen alten Kastenanzug aus der Reinigung holt. Er "passt" noch.

Zoe Wees - Lightning

"Wann kommt denn endlich das erste vollwertige Album?" Die jungen Leute haben es da heute, wo Klicks und Streams viel mehr zählen als monatelang erarbeitete Liedersammlungen, nicht mehr sonderlich eilig. 2017 war Zoe Wees als Kandidatin bei der deutschen Ausgabe von "The Voice Kids" zu sehen, 2020 landete sie mit "Control" einen internationalen Hit, 2021 veröffentlichte sie ihre erste EP "Golden Wings". Sie trat in der "Late Late Show with James Corden" auf, sang bei den American Music Awards, arbeitete mit Star-DJ Felix Jaehn - alles ohne Album im Gepäck. Lief ja auch so ganz gut. Jetzt passiert es aber doch: Der erste klassische Langspieler von Zoe Wees ist auf dem Weg.

Das kommende Album von Zoe Wees soll "Therapy" heißen und am 3. November veröffentlicht werden; der Titel suggeriert eine ähnlich persönliche Ausrichtung, wie man sie von der gebürtigen Hamburgerin und derzeit größten deutschen Pop-Hoffnung auch aus früheren Songs kennt. Die Platte wird insgesamt 20 Titel enthalten, darunter auch die bereits bekannten Stücke "Control" und "Girls Like Us". Mit der Ankündigung von "Therapy" ist außerdem eine brandneue Single erschienen, "Lightning". Dazu erklärt die 21-Jährige: "Für mich geht es in 'Lightning' darum, all die Zweifel zu überwinden von Leuten, die versuchen, einen niederzumachen und dich unterschätzen. Das zu überstehen hat mir Motivation gegeben und mich noch stärker gemacht."

Heino - Layla

Er kann es wohl einfach nicht lassen. Wenn man in einer Runde mit Marketing-Strategen sitzt und fragt, von welchem zeitgenössischen Song bei einem Coveralbum tunlichst die Finger zu lassen sind, ertönt es wahrscheinlich im Chor: "Layla!" Also dann: Heino, inzwischen 84 Jahre alt, covert "Layla". Im Sommer 2022 entflammte rund um den Ballermann-Hit von DJ Robin und Schürze eine heftige Sexismus-Debatte, bei vereinzelten öffentlichen Veranstaltungen wurde das Abspielen des Songs untersagt. Ein heißes Eisen also!

Und wie klingt nun Heinos "Layla"? Hat er viel verändert oder zumindest die heiklen Passagen abgeschwächt? Nichts da: "Ich hab 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla / Sie ist schöner, jünger, geiler". Alles wie im Original, nur ein wenig anders instrumentiert. Der Mann traut sich was, das muss man ihm wohl zugestehen. Eine wirklich neue Erkenntnis ist es indes nicht. Vor zehn Jahren zog Heino mit dem vermeintlich unerhörten Coveralbum "Mit freundlichen Grüßen" schon den Zorn vieler Rockfans auf sich. Jetzt arbeitet er wieder an einem gewagten Projekt, einer Platte mit neu interpretierten Ballermann-Hits. Für "Lieder meiner Heimat" (erhältlich ab 15. September, inklusive "Layla") nahm der Volksmusik-Star zuletzt auch schon ein Cover von Mickie Krauses "Zehn nackte Friseusen" auf.