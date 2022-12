Tarja, NOFX und Reggae-Liebhaber Gentleman, der nach einem deutschen Album jetzt wieder auf Englisch singt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Ein Kölner, der es machen will wie die Jamaikaner? Gentleman wurde mit seiner ganz eigenen Reggae-Variante zum Star - ein Ansatz, der heute nicht mehr unumstritten ist. Aber auch auf "Mad World" bleibt Gentleman bei dem, was er am besten kann. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Rock-Sopranistin Tarja und den Westcoast-Punks NOFX, die sich auf ihrem neuen "Double Album" mit den Allergrößten messen wollen.

Gentleman - Mad World

"Ich weiß nicht, ob ich mit dem heutigen Zeitgeist anfangen würde, auf Patois Reggae zu machen. Ich wäre heute nicht mehr so unbefangen wie früher": Gentleman hat durchaus einen reflektierten und kritischen Blick auf das eigene Schaffen, wie er jüngst in einem "Zeit"-Interview ausführte - Stichwort "kulturelle Aneignung". Aber jetzt, mit 48, noch einmal ganz neu anfangen - lieber nicht. Man kann es ja verstehen. Es ist wohl keine ganz einfache Phase seiner Karriere, in der Gentleman nun das neue Album "Mad World" präsentiert. Aber das macht diese Platte, ein Werk zwischen Frust und Zuversicht, umso spannender.

Der Titel zeigt schon an, dass Gentleman vieles in dieser Welt ziemlich verrückt findet, auch gesellschaftliche Zerrissenheit ist ein Thema. Der Song "Fight For No Reason" erzählt von "good people" ("gute Leute") und "locos" ("Verrückte"), von Kämpfen ohne Sinn und Verstand. Gentleman verwendet auch das Kunstwort "frenemy" - eine Mischung aus "friend" (Freund) und "enemy" (Feind). Was auffällt ist, dass der Reggae- und Dancehall-Liebhaber diesmal wieder auf Englisch singt, nachdem er es 2020 mit "Blaue Stunde" erstmals auf Deutsch versucht hatte. Es fühlt sich definitiv wieder etwas mehr nach "Heimspiel" an, ob man das nun so bezeichnen will oder nicht.

Tarja - Best Of: Living The Dream

Vor 26 Jahren war Tarja Turunen Mitbegründerin von Nightwish, der vielleicht größten Band der Symphonic-Metal-Szene, 2005 stieg sie dann unter großem Krachen aus und startete in eine ungewisse Solo-Zukunft. Heute kann man sagen: Tarja hat alles richtig gemacht, die Karriere nach Nightwish hätte kaum besser laufen können. Fünf Rock- und drei Klassik-Alben hat es gegeben, unter anderem auch schon Weihnachtsmusik. Zeit für eine musikalische Zwischenbilanz: Tarja präsentiert mit "Living The Dream" ihr erstes Best-of.

Die gerade veröffentlichte Sammlung der finnischen Rock-Sopranistin ist in diversen Konfigurationen erhältlich. Das umfangreichste Paket, eine limitierte Sammlerbox, enthält 48 Lieder auf drei CDs (darunter auch einige von Tarjas Klassik-Stücken) sowie eine Blu-ray mit sämtlichen Musikvideos und einem bislang unveröffentlichten zweistündigen Konzert aus dem Jahr 2020. Auf der regulären, eher einsteigerfreundlichen Version von "Best Of: Living The Dream" sind es immerhin 16 Lieder - in dem Fall 15 Tarja-Klassiker und der brandneue Song "Eye Of The Storm".

NOFX - Double Album

"The Wall" von Pink Floyd sei herausragend, "Quadrophenia" von The Who immerhin in Ordnung, das "White Album" der Beatles schon mehr oder weniger Schrott und alles darunter (Smashing Pumpkins, Hüsker Dü) gar nicht mehr der Rede wert: Fat Mike von NOFX hat ziemlich hohe Ansprüche, wenn es um Doppelalben geht, und möchte der Welt nun zeigen, wie man es richtig macht. Nach dem "Single Album" (2021), das ursprünglich eigentlich auch schon ein Doppelalbum werden sollte, präsentieren die legendären Westcoast-Punks nun also ihr "Double Album".

Ganz ernst nehmen darf man das, was da passiert, natürlich nicht (vielleicht auch das nicht, was Fat Mike über die Beatles sagt), denn: Das "Double Album" enthält gerade einmal zehn Songs und ist für sich genommen gar kein Doppelalbum. Immerhin, ihren Sinn für Humor haben NOFX auch nach knapp 40 Jahren nicht verloren. Dieses "Double Album" sei "nicht auf der Höhe der Zeit", erklärt Frontmann Fat Mike, aber "ich denke, es ist ein sehr unterhaltsames Album, vielleicht unser lustigstes". Für die nähere Zukunft hat Fat Mike auch noch ein "Half Album" ("halbes Album") angekündigt. Und dann ist womöglich Schluss. Unlängst erklärte die Band, dass sie sich anlässlich ihres 40-Jahre-Jubiläums im Jahr 2023 auflösen werde. Mit einem großen Konzert in ihrer Heimatstadt Los Angeles soll es enden. Man wird sehen.